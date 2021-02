La visión de ADOSAC: cuando hay más riesgo se obliga la presencialidad y el CPE no habla de la exceptualidad al personal en riesgo

La vuelta a clases es una decisión generada en el gobierno nacional, el cual fue fuertemente criticado por haber hecho perder un año de clases a los alumnos. Sin embargo, a instancias de la ADOSAC, el gremio docente de Santa Cruz, no están dadas las condiciones sanitarias, físicas y edilicias o de infraestructura y el gobierno provincial está forzando la situación por dos razones fundamentales: para “enmendar” el error de haber mantenido un año sin clases a los chicos, lo cual levantó fuertes críticas desde todos los sectores y porque es un año electoral y necesita llevar cierta “normalidad” a la sociedad que reclama la vuelta a clase de sus hijos a fin de no recalentar el voto en su contra.

Desde esta mirada, el gremio observa que el Consejo Provincial de Educación presiona y hostiga al sector docente, sin tener en cuenta que básica y objetivamente, el gobierno marcha en contramano de la realidad, pues en el 2020 que había menos contagios, se anuló la presencialidad y en el 2021 donde todo indica que el desborde sanitario es total y evidente, donde en la provincia se han sobrepasado los 520 muertos y 39.000 contagiados, la gobernadora Alicia Kirchner decide la presencialidad en los colegios.

A esto, además, las fuentes gremiales agregan que no existe ningún tipo de seguridad en los establecimientos por las malas condiciones en que están las escuelas, por cuanto en todo el año en que no hubo clases, tampoco el Estado invirtió un solo peso en recuperar la infraestructura. Hay escuelas que no tiene gas, agua y luz. En muchas, los sistemas de calefacción por radiadores están inutilizados, el cableado de luz viejo, obsoleto, los techos con filtraciones, los baños sin agua etc.

Pero como corolario de esta suerte de paradoja política de exigir la presencialidad cuando peor está la situación del Covid-19 en la provincia, con localidades que ya tienen contagiosidad comunitaria, Río Gallegos está al tope de esos contagios y no existe ningún tipo de mecanismo de prevención ni protocolo adecuado para encarar una etapa de clases presenciales con lo que ello implica, tanto para los niños, como para los docentes, el cuerpo directivo y el personal no docente.

A esto debemos agregarle que las autoridades del CPE emitió la Circular CPE 003/21 del 14 de enero de 2021, difundida para las Direcciones de todos los niveles a fin de que las autoridades correspondientes comunique a cada escuela el circuito, procedimiento administrativo y documentación necesaria para dar inicio al trámite por “presunto abandono de servicio”, ante aquellos docentes que no se presenten a cubrir sus cargos a partir del día 9 de febrero del corriente año. La ADOSAC toma a esto como “hostigamiento y autoritarismo desmedido del gobierno, ante una situación que no pueden manejar”, como es la vuelta a la presencialidad, sobre la cual no tienen ningún plan.

La contracara a esta posición es la que se funda en la decisión de muchos docentes de irse de vacaciones en plena pandemia y hoy está en duda su regreso a la provincia, aludiendo (precisamente) que la peligrosidad del contagio les impediría volver a tiempo. Fuentes del CPE aluden que esto es, precisamente, hacia donde apunta la medida del gobierno, la cual es discutida por el gremio, por cuanto pone a todos los docentes en la incertidumbre, sin reparar en la cantidad de ellos que tiene problemas de salud, contagios familiares y están expuestos al virus que hoy está presente en cualquier ámbito donde haya gran o pequeña concentración humana.

Sin embargo, el gobierno no habla de algo fundamental: si hay o no protocolo de vacunación para los docentes y directivos, tampoco para el personal no docente. No existe un plan de exceptualidad de personal en riesgo. Tampoco el CPE dijo qué va a pasar con el cumplimiento de la Nota Múltiple Nº 13 que incluye un formulario de Declaración Jurada de Salud que cada docente deberá llenar, con carácter obligatorio y advertidos que de falsear los datos, le correrán acciones punitivas dispuesta por la misma autoridad.

Desde el CPE no se ha emitido una sola opinión al respecto. (Agencia OPI Santa Cruz)

