Cuando la pandemia es un gran negocio: modelo electoral de Santa Cruz con la Ley de Lemas y en lo judicial, la eliminación de las condenas

(Por Rubén Lasagno) – El kirchnerismo avanza a nivel nacional de manera constante y rápida. Si hay algo que no detiene (ni les importa) a los Kirchner y Cia es la moral, la justicia, la institucionalidad y la República. Por eso desde lo electoral y ante la inminencia de que las PASO puedan marcarle la cancha al gobierno en las elecciones de medio término, desde la oficina de Carlos Zanini y con la anuencia de la vicepresidente, teniendo como mascarón de proa al jefe de la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, el gobierno ha tirado al ruedo para ver qué posibilidades ciertas hay de instrumentarlo, la instalación de la Ley de Lemas en el sistema electoral nacional, una trampa electoral que está instalada en Santa Cruz y le ha permitido al kirchnerismo perpetuarse por décadas.

Haciendo realidad el dicho K “Donde hay una necesidad siempre hay un negocio”, el gobierno usa a la pandemia para anular PASO y pretende que las elecciones se diriman en el mismo día pero con el agregado de la trampa electoral que significa cambiarle el nombre a la Ley de lemas, un sistema de voto indirecto donde quien gana, en general y como pasa con Alicia Kirchner, no tiene legitimidad de base porque (como la gobernadora) está al frente del ejecutivo con apenas un 22% de los votos populares.

Quien impulsa el nuevo sistema electoral es el hijo de la viuda, aludiendo que el costo de la elección, la opinión del Consejo Federal de Salud y sosteniendo que se debe garantizar que los partidos y las alianzas electorales definan en internas a sus candidatos, algo realmente irrisorio de analizar, cuando el verdadero objetivo es manipular al electorado y al sistema electoral, al cual ya parasitaron con el nombramiento del juez Padilla, el creador de “Justicia legítima”.

Como dije lo que propone el hijo de la vicepresidente, es la Ley de Lemas con otro nombre. Y le ha servido al kirchnerismo en Santa Cruz para gobernar 30 años ininterrumpidamente. El principal factor en que se basa el kirchnerismo para retener el poder es la plataforma electoral que arma con candidatos que suman votos hacia el principal candidato que proponen y designan desde el propio partido. Esto, a nivel nacional y teniendo en cuenta el conurbano bonaerense, le permitiría al actual gobierno perpetuarse más allá del 2023.

Recordemos que la Corte Suprema de Justicia validó el sistema de Ley de Lemas en Santa Cruz, cuando omitió intervenir ante la queja presentada por la oposición, aduciendo que no intervenía en cuestiones de políticas internas de la provincia, entendiendo que no era una “cuestión federal”. En aquella oportunidad, era clara la situación de inconstitucionalidad de la ley electoral, pero la CSJ tomó el atajo más corto, para no expedirse al respecto.

Si el kirchnerismo logra instalar la ley de lemas a nivel nacional, terminará por conseguir su objetivo: poner en marcha una democracia de baja intensidad, hacerse de la república y asegurarse la permanencia en el poder.

Justicia sin condena

La Comisión Bicameral Parlamentaria monitor de la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal Federal activó los artículos 366, 367, 368, 369, 370 y 375, del CP que permitirían revisar condenas, aún cuando hayan sido confirmadas por la Corte Suprema y luego esperar una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) antes de cumplir la condena.

De esta forma el kirchenrismo busca liberar a los detenidos y condenados por corrupción, entre ellos Amado Boudou, Jaime, De Vido, López, etc y todos aquellos que investigados y condenados por ladrones de la república, caigan en desgracia, incluyendo la misma vicepresidente Cristina Fernández y sus hijos.Sin duda esta iniciativa estuvo pergeñada por el tándem Cristina-Zanini, éste último el cerebro de toda trampa legal y manipulación manifiesta de la justicia, a instancia del interés particular de la familia que durante 12 años asoló el país y que en 2019 una parte de la ciudadanía la devolvió al poder. (Agencia OPI Santa Cruz)