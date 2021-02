Docentes provinciales increparon al Ministro Trotta cuando iba camino al aeropuerto

(OPI Chubut) – Luego que el Ministros de Educación de la Nación Nicolás Trotta, saliera de la reunión que mantuvo con el gobernador mariano Arcioni y otra con gremios docentes, en medio de la deuda salarial y falta de pago de aguinaldos por parte del gobierno provincial y cuando se retiraba del lugar en auto para abordar el avión en el aeropuerto, docentes autoconvocados que lo esperaban fuera del recinto lo increparon duramente, se manifestaron a voz en cuello con insultos, gritos y empujones, que puso al funcionario nacional incómodo y en evidente temor de ser agredido, lo cual dio intervención a la policía que formó un cordón de seguridad para preservar su integridad física.

“Sabemos los problemas que está atravesando Chubut y por eso nos reunimos con todos en un ámbito de discusión horizontal y encontramos vocación de diálogo, dijo Trotta a la prensa, agregamos “mantuvimos reuniones con las organizaciones sindicales, con el ministro de Gobierno (José María Grazzini) y Arcioni, tras lo cual se anunció la convocatoria para la semana próxima a todos los sindicatos docentes para establecer el diálogo y establecer un marco de respuestas posibles”.

Afuera pancartas y carteles improvisados mostraban consignas como “Sin sueldos no hay clases”, “Dejen de robar a los docentes”, “Paritaria nacional 2021”, “Infraestructura cero”, “Paguen lo que nos deben” y los docentes vivieron momentos de tensión cuando forcejearon con los custodios y la policía con el fin de llegar al Ministro para increparlo.

“Me llevo la impresión de que existe voluntad de necesario diálogo, conscientes de la enorme complejidad que rodea a la situación. Y en cada una de las exposiciones que se llevaron adelante por parte de las organizaciones de trabajadores nos expusieron esa mirada”, dijo Trotta en conferencia de prensa señalando que “no soluciones mágicas, pero intentarán construir consenso en conjunto.

Desde el sector gremial, una vez pasado los incidentes y las reuniones que mantuvo el Ministro nacional con autoridades provinciales y gremios, es que las clases no volverán, en principio, si el gobierno de Arcioni no paga la deuda docente. Con esta premisa, el principal problema que enfrenta el gobernador es (como desde hace al menos 3 años) de falta de fondos. Habrá que ver si, una vez más, Nación le brinda una solución financiera a un problema que no se podrá resolver de otra manera. (Agencia OPI Chubut)