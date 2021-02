Mendoza, la provincia que despierta envidia: Ficha limpia, reelección prohibida y extinción de dominio para condenados por corrupción

El ex intendente de Guaymallén, Mendoza, Luis Lobos y su esposa, Claudia Sgró. Ambos fueron los primeros alcanzados por la Extinción de Dominio, perdiendo grandes propiedades que no pudieron justificar

(Por Rubén Lasagno) – Para los argentinos en general y para los habitantes de Santa Cruz en particular, lo que ocurre en la provincia de Mendoza es ciencia ficción, es una realidad que genera una envidia institucional incomparable, teniendo en cuenta que el actual gobierno nacional y santacruceño, jamás tomaría una decisión de este tipo, de hecho la niegan, porque sienten que atenta contra su propia preservación política. Nos referimos a tres hechos fundamentales ocurridos en esa provincia de Cuyo gobernada por Rodolfo Suárez, hombre que a su vez es Presidente de la UCR de Mendoza.

Por iniciativa política del arco político provincial los legisladores de Mendoza aprobaron el Proyecto de Ley “Ficha limpia” que tiende a evitar que quienes tengan una condena en primera instancia puedan acceder a cargos electivos. Una medida claramente restrictiva para los delincuentes que acceden a la política y a los puestos políticos con el objetivo puntual de enriquecerse en la función o hacer negocios a través del Estado.

Fue la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) quien emitió dos despachos, uno en mayoría y otro en minoría y se acordó en conjunto con la oposición, la incorporación de otros delitos para darle mayor amplitud a los condicionantes. Luego en el recinto, se dio la aprobación del nuevo marco legal, dando al país una enorme lección de democracia, institucionalidad y honestidad política.

El proyecto inicial fue de la diputada María José Sanz UCR) y el diputado José Orts (UCR), introduciendo modificaciones a la Ley 4746, Orgánica de Partidos Políticos. Además, se incorporó al articulado el texto de otra iniciativa promovida por el diputado del PRO Gustavo Cairo, que modifica a Ley de Ética Pública y los demás partidos lo aprobaron en senadores por 36 positivos, uno negativo y una abstención, con lo cual vuelve a diputados para otra revisión pero con aplicación asegurada.

La provincia de Mendoza tiene prohibida la reelección del gobernador, ahora el impedimento para ser candidato a un cargo con antecedentes penales o condenas en primer grado, aprobaron el proyecto de ley de “Extinción de dominio” y recientemente la jueza María Paz Gallardo, a cargo del Primer Tribunal de Gestión Asociada de Mendoza resolvió incautarle los bienes al ex intendente de la localidad de Guaymallén Luis Lobos y su esposa, Claudia Sgró, por presunta corrupción. Se trata del primer juicio bajo la figura de extinción de dominio en el país en el que un ex funcionario es condenado y pierde su patrimonio al no poder justificar el origen. De acuerdo con la sentencia, emitida por la jueza, la pareja dejará de ser la propietaria de dos lujosas casas y un departamento, indica la información nacional al respecto.

Todo lo que ocurre en Mendoza en materia política, ética y judicial parece sacado de otro país, de otro orden social y sin embargo, ocurre en una provincia argentina. Sin duda, los argentinos debemos replantearnos seriamente qué tipo de país queremos. Si preferimos seguir gobernados por corruptos o por gente honesta. Independientemente de qué partido se trate, es bueno saber que en nuestro país hay gente que ha llegado al poder honestamente y haciendo lo que corresponde en beneficio de la población y en contra de la delincuencia de guante blanco, como es este caso testigo de Mendoza.Solo falta que ese buen ejemplo se propague por el resto del país y alcance a cada provincia, incluyendo Santa Cruz. Pero esa decisión no es de los victimarios, sino de las víctimas, es decir, del pueblo a la hora de votar y elegir quienes los van a gobernar o a robar durante los próximos cuatro años. (Agencia OPI Santa Cruz)