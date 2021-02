La interna del poder en zona norte y el Intendente Fernando Cotillo que presiona para ser de la partida eleccionaria

Manifestaciones multitudinarias por el agua en Caleta Olivia, van contra la gobernadora y el intendente Fernando Cotillo

La interna del Frente para la Victoria está en ebullición, especialmente en zona norte donde el intendente de Caleta Olivia Fernando Cotillo tiene intención de no perder el tren en las elecciones de medio término y las generales del 2023 por dos razones de índole personal: está cansado de lidiar con el municipio que no cuenta con los fondos de forma indiscriminadas como en sus gestiones anteriores, por lo tanto busca salir de Caleta con un lugar en el Congreso como diputado (2021) o Senador (2023) aunque el sueño de máxima que acaricia el actual intendente es la de jugar para la gobernación de Santa Cruz, meta que tienen varios entre los ojos, uno de ellos es el intendente de El Calafate Javier Belloni.

OPI accedió a una alta fuente del partido oficialista, quien nos confió detalles de esa interna, donde el jefe comunal de Caleta asoma como un hombre preocupado, disconforme e intranquilo, ante lo cual tiene armada una estrategia de presión/extorsión hacia la gobernadora Alicia Kirchner, quien a su criterio “lo usó para asegurar la plaza (Caleta Olivia), pero no lo tiene en cuenta a la hora de prodigar ayudas necesarias para gobernar una ciudad complicada, sin trabajo, alto índice de pobreza, sin servicios y con problemas de infraestructuras que se remontan a las épocas donde Cotillo era intendente y se pasaba la pelota con (Manuel) Córdoba”, dijo nuestra fuente.

En los corredores del FPV se dice que Cotillo sería candidato a diputado nacional en las próximas elecciones, acompañando a la candidata de Alicia para el Congreso, la actual presidente del CPE María Cecilia “chachi” Velázquez.

El malestar de Fernando Cotillo proviene de un cúmulo de problema en Caleta, una cantidad de situaciones irresueltas al cabo de un año de gobierno y los problemas sociales que se le han generado estos meses en los cuales se ha visto fuertemente restringido financieramente, no recibe obras, las que prometieron no se cumplen, las que son básicas y urgentes nadie las resuelve, excepto en los discursos y esto viene generando un impacto negativo en la opinión pública que, tal como lo observa el intendente, podría sacarlo del juego en las elecciones del 2023 donde él tiene puesta las esperanzas de ser candidato y de hacerlo considera que tiene más estructura y poder que Belloni a quien Alicia, difícilmente apoyará para lograr ese objetivo.

- Publicidad -

El indicativo principal que encendió las alertas de Cotillo, es la mala performance en calidad de imagen pública recolectada tanto de él como del gobierno provincial en zona norte. El gobierno realiza encuestas permanentes y ya llevan seis cortes en los dos meses que van del año y en la última semana solamente, se ordenaron 3 cortes. En todos la imagen positiva del gobierno provincial ha caído alrededor de un 80/85% y la del intendente entre un 70 y 75%. Esto ha hecho que Cotillo tome las riendas de la iniciativa para obligar a la gobernadora a decidir una ayuda real y concreta a su administración enviándole fondos para pagar los planes sociales o consiguiéndole obras (especialmente que solucionen el problema del agua) y para ello, el intendente pergeñó un plan para forzar la atención de la gobernadora.

Cadena de presiones

El plan del FPV con Alicia a la cabeza, es ver si pueden incluir a Cotillo o Eugenio Quiroga en las listas con el fin de que ambos de Caleta Olivia, no les jueguen en contra y todos ellos jueguen adentro de la ley de lemas para diputado provincial sin perder el volumen interesante de votos que aporta Caleta Olivia. Pero para obtener eso, la gobernadora necesita imperiosamente garantizarse de que la estructura electoral ponga la cara de Cotillo o de Quiroga en zona norte y hasta ahora las señales que da el intendente de Caleta es que si no le dan apoyo explícito (léase fondos y obras) que le permita levantar en las encuestas y cumplir con algunas promesas de campaña, estaría dispuesto a dar señales de favorecer a sectores opositores al gobierno provincial en zona norte. Ante un llamado de atención, el intendente pondría a la mandataria entre la espada y la pared, porque sin la estructura política de Cotillo y Quiroga en el norte santacruceño, le sería muy difícil ganar una elección a Kirchner, más aún teniendo en cuenta por el ajustado margen que Cotillo le ganó a Facundo Prades (UCR) en el 2019, por escasos 590 votos.

“Si fuera por él (Fernando Cotillo) se iría hoy mismo de la municipalidad, porque no pudo resolver nada. Entraron más de 550 personas este año al municipio, no resolvió lo del transporte público urbano desde hace un año y de las obras que anunció no le mandaron ninguna y si hay alguna que llega, él no las elije”, dijo nuestra fuente del FPV y agregó que el martes el intendente terminó de pagar el aguinaldo, con plata que tenía desde el mes de diciembre/20 “Cotillo podría haber pagado tranquilamente el 40% de los aguinaldos porque la provincia le giró 40 millones de pesos, pero nadie dice nada y el gobierno provincial menos. La información sale de las cuentas del Banco Santa Cruz, pero nadie abre la boca. Ya ni siquiera se publica como publicaban antes, los montos que enviaban a Caleta Olivia”, señaló nuestro confidente político.

El ajedrez sin reina

De acuerdo a la visión de esta persona muy vinculada al sector decisorio del oficialismo, Cotillo está preparando una fuerte jugada para estas elecciones y la prueba más palpable de los que nos dijeron, es la forma en que se encuentra firmando documentos que en otra oportunidad no firmaría, nos aclararon. “La política en Santa Cruz está jugando un ajedrez sin reina, porque Alicia es el último mandato que enfrenta. Hoy la línea de fuerza política en santa Cruz está dada por los amigos: Leonadro Álvarez, Eugenio Quiroga y Fernando Cotillo”, le aseguraron a OPI, “Ellos le dibujan a Alicia la realidad como se les antoja y todo sigue manipulado por Álvarez que hoy es quien más incide en las decisiones del Ejecutivo”.

“Cotillo ha sido siempre “muy orgánico”, pero en esta se está tratando de acomodar para fortalecer su futuro político y no seguir siendo el comodín que fue, aunque convengamos que no le fue nada mal en cada lugar que estuvo porque hizo sus pingües negocios”, nos aclaró la fuente.

Como ejemplo de ello señaló que recientemente firmó un Acta Acuerdo donde expresa que los planes no existen más y pasan a la gente hacia un potencial trabajo (que no es tal) y ahí mismo Cotillo se compromete a conseguir fondos necesarios para cubrir el mínimo vital y móvil que son aproximadamente 22 mil pesos, lo mismo que cobra un trabajador de media jornada en un negocio o el 70% que cobra un docente; algo absolutamente irreal a criterio de la fuente consultada “Es decir, desarman los planes pero siguen generando otros planes y se comprometen en base a los fondos de la provincia; con esto (Cotillo) presiona para que la gobernadora le mande la plata y si no lo hace, el intendente tiene a quien echarle las culpas”, afirmó.

Efectivamente el acuerdo se firmó en el mes de diciembre/2020 para que se levantaran los cortes de ruta en la provincia. En este sentido hay una clara sospecha de que estos conflictos están armados desde los sectores políticos afines a Cotillo para forzar en envío de fondos provinciales/nacionales, de hecho hubo casi dos días completos de cortes.

El Jefe de Gabinete del Intendente Cotillo declaró en medios de zona norte que “estaba todo dado para recibir al presidente Alberto Fernández” y en dos días tuvo tres cortes de rutas. Inmediatamente el intendente salió a decir que no es así.

Fernando Cotillo al aire en un canal de Caleta Olivia, al ser consultado por los cortes de ruta y la existencia del Acta Acuerdo, dijo que antes esos planes estaban financiados por la provincia, hablando con los voceros llegaron a un acuerdo y los 1.600 planes que tenía el municipio, pasaron a nación. Y reconoció que “esta modalidad de planes” debe terminar o minimizarse y aseguró que si desean emprender algo privado, seguirán teniendo la ayuda del estado. Es decir, todo seguiría como ahora pero con más plata.

“No puedo contratar a 1.500 personas cuando no les puedo pagar el sueldo. Por más que yo les diga hoy que les firmo un acuerdo, no vamos a poder pagar”, dijo Cotillo quien no dejó de incluir frases llamativas como un reconocimiento de que “ahora que está todo mal…” o “tenemos que ver que hace la provincia con las clases…” y patearle al gobierno de Fernández la finalización del acceso a la autovía, donde dijo expresamente “el gobierno nacional debe darnos una respuesta concreta”.

Cotillo puso de manifiesto su molestia en relación a las propuestas de campaña que hizo en base a la agenda política que armó nación y provincia, pero al verse incumplida y no acelerar la puesta en marcha de las obras de infraestructura, el costo político lo está asumiendo, principalmente, su gestión.

La renovación de los 30 mil metros de cañerías de agua en zona céntrica, la inconclusa autovía Rada Tilly-Caleta, las obras de circunvalación, la construcción de un Centro de Alto Rendimiento Deportivo y el nunca resuelto problema del suministro de agua a Caleta Olivia, más aún con la fallida inauguración de la Planta de Ósmosis Inversa y la presión de un sector municipal que pugna por el otorgamiento de un aumento salarial, pone al intendente al borde de un ataque de nervios y todo ello es suficiente argumento para armar un juego de presiones con el objeto de llamar la atención de los estratos decisorios del gobierno, amenazando con generar revuelto propio y hasta jugar para los opositores, si no lo tienen en cuenta.

Finalmente todo recuerdan que Fernando Cotillo es de extracción Radical y muy amigo de Eduardo Costa. (Agencia OPI Santa Cruz)