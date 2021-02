Lo adelantado por OPI ocurrió: el CPE arranca el ciclo sin vacunar, los docentes son presionados con sanciones y el personal no docente no concurrirá

En una nota anterior dimos un pantallazo de cuál sería la realidad que se viviría en la Educación de la provincia, ni bien se decidiera reinstalar las clases presenciales sin las debidas condiciones de salud, exigidas por el efecto pandemia. Y todo se está dando exactamente como lo adelantamos que ocurriría.

Más allá de las condiciones deficientes de los edificios y la falta de insumos para funcionar en medio del protocolo Covid, ayer ATE reunido en el CDP decidió que el personal no docente nucleado en el sindicato y que desarrolla tareas en las escuelas no concurrirán en la apertura del ciclo lectivo por cuanto consideran que no hay información oficial al respecto, ni están dadas las condiciones laborales, sanitarias y organizacionales.

Es decir, sin el personal de maestranza, portería y auxiliares, nadie explica si esas tareas se van a repartir entre los docentes, si habrá personal extra o no habrá nadie para sustituir tareas que cumple el personal no docente. La dirigencia de ATE le dio directivas a sus afiliados a fin de oponerse a las órdenes de cada directivo de escuela, pero no acciona contra las autoridades de Educación que son las que toman las decisiones políticas de iniciar las clases en estas condiciones. Desde el CPE se amenazó con sumarios a los docentes que no concurran a clases, pero no sigue el mismo temperamento con los no docentes nucleares en ATE.

ADOSAC y AMET han dicho que no están dadas las condiciones para la presencialidad y se declaró en alerta, por cuanto advirtió que, además de las malas condiciones edilicias existentes, ningún docente ha sido vacunado ni lo será antes del inicio de clases, lo cual amplía la posibilidad de contagio, especialmente de aquellos directivos y docentes dentro del sector de riesgo.

El Consejo Provincial de Educación, por su parte a través de su presiente, dijo que las condiciones edilicias son óptimas, fue muy optimista sobre la vacunación a la población educativa, “ya que 160 mil personas se vacunaron en Santa Cruz”, señalando que aún vacunados, la presencialidad se hará combinada con la virtualidad”. Sin embargo, no abordó públicamente el cómo de la situación. No se presentó ningún protocolo específico, no habrá vacunación para docentes (solo barbudo y distanciamiento) no se dijo cómo será el mecanismo de regreso y básicamente, cómo se desarrollará la vuelta a clases en cada escuela, dejando en poder de los directivos, las decisiones adaptativas de este proceso. “Si es para estar peor que el año pasado, hubiéramos vuelto en el 2019 que al menos las escuelas estaban un poco mejor”, dijo una fuente gremial. (Agencia OPI Santa Cruz)