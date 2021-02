Un primo de Kirchner suma problemas judiciales: no puede justificar un patrimonio de $100 millones

Según publica Clarín Carlos Santiago Kirchner es investigado por enriquecimiento ilícito. La Justicia le detectó propiedades en Miami.

Por: Lucía Salinas

Era responsable de controlar las condiciones en las que se le adjudicaba la obra pública a Lázaro Báez. Primo hermano de de Néstor Kirchner, se convirtió al dejar la función pública -para la justicia- en uno de los ex funcionarios más ricos. El fiscal Gerardo Pollicita, que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, ordenó tasar los bienes de Carlos Kirchner, ex Subsecretario de Coordinación de Obra Pública, y los números arrojan una fortuna que podría superar ampliamente los 100 millones de pesos que por ahora no puede explicar.

La investigación incluye a su esposa e hijas. Con esos números, el fiscal le pedirá que busque justificar su patrimonio, como instancia previa a un pedido de indagatoria.

La situación cada vez se pone más complicada para el primo K. Durante la investigación, el fiscal Gerardo Pollicita detectó un conjunto de 23 propiedades que le pertenecerían al ex funcionario. Una de ellas en Miami, cuyo valor inicial supera los 650.000 dólares. La trazabilidad de movimientos financieros y el análisis que realiza la fiscalía de las declaraciones juradas, arrojaron “un conjunto de inconsistencias que no logran explicar el aumento del patrimonio”, indicaron fuentes judiciales a Clarín.

La investigación se amplió a los miembros de la familia de Carlos Santiago Kirchner, el equipo de la fiscalía a cargo del caso, trabaja sobre los movimientos financieros, empresas constituidas, adquisición de bienes a través de las mismas, de la esposa del ex funcionario y de sus hijas, según pudo saber Clarín de fuentes judiciales.

Cuando arribó a la función pública, en el Ministerio de Planificación, Carlos Santiago Kirchner tenía un inmueble y dos vehículos. Al dejar la función pública acumuló 17 propiedades por 2,8 millones de pesos, cinco autos por 612.100 pesos y una lancha por 42.000 pesos. Sumando los ahorros, depósitos y los dólares ahorrados, su patrimonio declarado hacia 2014 era de 9,3 millones. Pero no sólo adeuda la declaración jurada de 2015 -que le valió una intimación de la Oficina Anticorrupción de la gestión macrista-, sino que además se lo investiga por declarar inmuebles “subvaluados que valen hasta cinco veces más”.

Durante la anterior gestión, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) también sospechó que el primo de los Kirchner “ocultó patrimonio” al adquirir propiedades y automotores por 48 millones de pesos a través de una pinturería. Esas cifras quedaron desactualizadas después de que el fiscal Pollicita inició la tarea de investigación patrimonial, donde detectó más propiedades. Todo eso deberá ser explicado por Carlos Kirchner cuando se le solicite la justificación de bienes, es la instancia previa en las causas por enriquecimiento ilícito, para el llamado a indagatoria.

El año pasado, durante la pandemia, se realizaron operativos en 23 propiedades y operativos para poder realizar la correspondiente tasación. La primera denuncia sostenía que Kirchner había declarado algunos de sus inmuebles con valores subvaluados. En pocos años, Carlos Kirchner adquirió 17 inmuebles (cinco casas, tres locales, cuatro departamentos, tres lotes de terrenos –dos en El Calafate y uno en Río Gallegos– una propiedad rural y otro inmueble dedicado a la inversión en Capital Federal) que en su última declaración jurada tienen un valor de 2,8 millones de pesos.

A su vez, se detectaron tres propiedades en Capital Federal cuyo valor declarado es inferior al real. Se trata de dos departamentos en la calle Cerviño, en el barrio porteño de Palermo, “que se declararon por un valor muy inferior al original y según los precios del mercado tienen un costo muy superior”, indicaron fuentes judiciales a Clarín. (Clarín)