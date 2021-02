LA INFANTILIDAD DE UN DIPUTADO QUE NO PUEDE RECONOCER SU DELITO

(Por: Rubén Lasagno) – El diputado nacional Benedicto Juan Vázquez, ex intendente de Gobernador Gregores y levantamanos del Frente Para la Victoria en todo momento y lugar, se constituyó, gracias al trabajo de los conductores del programa “Cambalache” de Fm Tiempo de Río Gallegos, en el hazmerreir de todos los que al escuchar el audio que se incluye en esta nota, siente, no solo bronca por este personaje en sí, sino vergüenza ajena por la actitud poco responsable y vergonzante de montarse en una “saraza” que no resiste la repregunta de los conductores, quienes lejos de escuchar las falacias incoherentes que Vázquez tira al aire, le piden (concretamente) que diga si se vacunó o no.

Mire, lea y piense

El audio, que se incluye en esta nota, es una muestra gratis de la chabacanería política existente en Santa Cruz, donde para estar en política no se necesitan méritos, solo ser complacientes con las órdenes que administra la familia Kirchner a través de sus interlocutores en los distintos ámbitos que controla.

La transcripción del mismo le va a permitir al lector, analizar puntual y minuciosamente las palabras del legislador y el “escapismo” que elije tomar, cuando desde el programa, los conductores lo encierran con la pregunta que él deseaba evitar.

Si Ud considera que OPI Santa Cruz le brinda un servicio informativo distinto y de calidad, lo invitamos a sumarse al listado de colaboradores adhiriendo a la Membresía del medio. Su colaboración ayudará a sostener este proyecto que nació sin dependencia del oficialismo ni la oposición y transita desde hace 16 años remando en el esfuerzo, el trabajo diario y la dedicación por el periodismo libre e independiente es una provincia donde no hacer periodismo complaciente, significa trabajar en soledad. Muchas gracias.

- Publicidad -

Conductores: Juan, surgió a través de rumores que a través de la renuncia del Director del Hospital de Gobernador Gregores, tanto vos como el intendente de Gob Gregores habían sido vacunados en los últimos días ¿Esto es así?.

Juan Vázquez: … A mi lo que me informaron es que venía con algunos inconvenientes, pero bueno, casualmente nosotros vamos a hablar con el responsable de salud en el día de mañana para ver cuáles han sido los motivos, pero el tema de salud es un tema fundamental, primordial para toda la comunidad y creo que merece un apego extraordinario en todo sentido ¿No? Y las de las carencias de (no se entiende) eran, por ejemplo, el envío de ambulancias que hacía mucho tiempo que estaba que venía, que venía, que venía y bueno, no hay llegado. Pero bueno, vamos a ver lo que manifiesta en este caso el ministro ¿No?

Conductores: Pero, diputado Vázquez, concretamente Ud no recibió la vacuna contra el Covid?

Juan Vázquez: (prolongado silencio)… ¡Hola!

Conductores: ¿Me escucha diputado Vázquez?

Juan Vázquez: Si entrecortado, irá, yo estoy en ruta, estoy viajando para (Río) Gallegos, por eso te digo se entrecorta, no se si vos me escuchás?, yo…

Conductores: Lo que queríamos chequear con vos es si has recibido o no la vacuna?, esa es la pregunta concreta…

Juan Vázquez: … (silencio – grillitos…)

Conductores: A ver, vamos a hacer una cosa: si no nos escucha vamos a ver si le podemos preguntar por Producción, en algún momento… porque es importante. A mi no me quedó clara la respuesta si es “si o no”, Me parece bien esto de saber la investigación … (sonido de corte de tono)…¡Hola!, ahí se cortó pero a ravés de Producción, si está en ruta, lo volvemos a chequear a ver lo que dice el diputado Juan Vázquez que está llegando a la ciudad de Río Gallegos.

Obviamente, después de este diálogo trunco, el diputado nacional Juan Vázquez vacunado ilegalmente a través del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Cruz, nunca más apareció al aire y dudamos que desde la Producción del programa radial, hayan podido comunicarse en off con el legislador.

Sin dignidad

Si el lector se toma el tiempo para escuchar el diálogo y leer la transcripción, va a poder entender lo que muchas veces desde mis columnas apunto sobre la moral de algunos personajes que están en política y la falta de dignidad de muchos. Y esto, lamentablemente, no es patrimonio exclusivo del FPV; hay algunos de la oposición que no le van a la zaga, pero al ser ésta la facción política gobernante, no se puede menos que destacar el bajo nivel de sus militantes que son en algunos casos funcionarios, diputados o senadores, insertados en los distintos niveles del gobierno, pero que en general responden a las características de Vázquez o de CFK, solo por referenciar a quienes proceden de la misma manera ante estímulos similares.

Son básicamente cobardes Premium con categoría VIP para delinquir. Incapaces de enfrentar sus propios errores o pecados, prefieren esconder la cola como hace el perro cuando se siente asediado y huyen de los problemas por la tangente más ridícula, incompatible con el cargo que ostentan y al que llegaron con promesas de transparencia, responsabilidad y trabajo.

En el máximo nivel, tanto Néstor primero, como Cristina Fernández después, siempre evitaron enfrentar los hechos y en cada caso de repercusión nacional donde estuvo presente el desastre, ambos se recluyeron en el sur. El momento que marcó a fuego esta forma engañosa de creer que por viajar al sur, limitaban su responsabilidad, fue la tragedia de 11, pero hubo muchos antecedentes más. Es decir, cuando la ciudadanía necesita más la presencialidad de sus gobernantes, del conductor, de quien se pone a la cabeza de los acontecimientos, los Kirchner siempre escaparon del centro de la escena yendo a “su lugar en el mundo” para no aparecer en escena y que alguien los increpe, pregunte o complique con los sucesos.

Juan Vázquez, que en su asunción juró “por los jubilados”, más modesto y hasta pecando de ingenuo, atendió el celular pensando que nadie le iba a preguntar semejante cosa al aire, más aún cuando no se trata de un medio hipercrítico (por eso lo atendió), pero luego, al ver la cariz que tomaban las preguntas y darse cuenta que los conductores del programa no estaban interesados en su “saraza” sino en el dato concreto de saber si se vacunó o no, el diputado K decidió poner en práctica la vieja treta del culpable que quiere evitar el escarnio público y no tiene argumentos convincentes para decir que “no” si no es mintiendo y exponiéndose a las consecuencias ulteriores.

Juan Benedicto Vázquez, un K de paladar negro, ex intendente de Gregores y amigo de todos los actores políticos del oficialismo. Otros tiempos, en la foto con Nelson Gleadell y el e goberndor Daniel Peralta

Pero como a veces el remedio es peor que la enfermedad, indica un viejo adagio popular, la decisión de Vázquez de hacerse el boludo, lo expuso mucho más públicamente y a la vergüenza de haber usufructuado ilegalmente la vacuna Covid usando su cargo y su vinculación militante, le sumó el ridículo de adoptar una actitud infantil, cobarde, burda y trillada, como es la de simular que el teléfono se corta, para interrumpir la conversación.

Por suerte para el diputado, lo llamaron de un medio con vinculación al partido gobernante y en el micrófono uno de los que estaba era Alfredo Fernández, un profesional de radio que difícilmente vaya a tener expresiones fuera de lugar al aire y sacar de su interior lo que en ese momento le generaba semejante falta de respeto por parte de quien era entrevistado.

Alguien, hace mucho tiempo, dijo “No cometas el crimen si no puedes pagar la condena”. Nosotros podemos adaptar esa frase y decirle a Juan Vázquez “No atiendas una radio al aire, si no puedes decir que te has vacunado”. (Agencia OPI Santa Cruz)