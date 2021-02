TABOADA EXPLICÓ EN SU RADIO QUE LA CULPA NO ES DE CAMIONEROS, SINO DE LA ENFERMERA Y LOS PERIODISTAS

Hospital Regional de Comodoro Rivadavia de donde se robaron 30 dosis de vacunas

(OPI Chubut) – Como lo informamos en estos últimos días, el Sindicato de Camioneros de Chubut recibió un allanamiento de la Brigada de Investigaciones y por orden de la Fiscalía, por cuanto de las pruebas recolectadas en allanamiento al personal de salud, se encontraron pruebas que determinaban que en la Obra Social del sindicato que dirige Jorge Taboada, se habían vacunado a 21 personas y esperaban las segundas dosis.

A raíz de ello, Taboada salió al aire en su radio “Radio Camioneros 104.1 FM” en Comodoro Rivadavia, asegurándose que no tendría preguntas incómodas y estableciendo una suerte de “única verdad” (la suya) desde donde dijo sin inmutarse “Nosotros no nos robamos las vacunas. Dentro de las barbaridades dijeron que la habíamos las habíamos robado de transporte Andreani” Para nosotros es una enfermera del vacunatorio. Nos dice que había disponibilidad de vacunas y no hay forma de sospechar”. Taboada participó junto a directivos de la Obra Social de Camioneros, donde se administró la vacunación.

Si Ud considera que OPI Santa Cruz le brinda un servicio informativo distinto y de calidad, lo invitamos a sumarse al listado de colaboradores adhiriendo a la Membresía del medio. Su colaboración ayudará a sostener este proyecto que nació sin dependencia del oficialismo ni la oposición y transita desde hace 16 años remando en el esfuerzo, el trabajo diario y la dedicación por el periodismo libre e independiente es una provincia donde no hacer periodismo complaciente, significa trabajar en soledad. Muchas gracias.

“No cometimos ningún ilícito, lo explicaremos en este programa. Lo que tengamos que decir lo vamos a decir desde nuestra casa y emisora y de cara a nuestros afiliados y la sociedad”, expresó Taboada y cargó contra el periodismo que dio a conocer la información “Entendemos, comprendemos y sabemos cómo son las reglas de juego. Me hincha las pelotas el periodismo mal intencionado. Muchos de ellos mercenarios, no tienen autoridad moral”, dijo.

“Es fácil condenar. Primero te condenan, ejecutan y te insultan, dicen un montón de barbaridades”, expresó Taboada que atacó al todo el mundo.

“Esto arranca desde el minuto cero que empieza la pandemia, el tema de la vacuna, nosotros siempre tuvimos preocupación por nuestros empleados dentro de la obra social. Hacíamos consultas para ver si podamos estar en un listado para vacunar a nuestro personal” y agregó “Siempre fue nuestro objetivo, veníamos haciendo las consultas en diferentes organismos. Hasta que aparece Analía Muñoz, quien trabaja en el Hospital Regional y se presenta como directiva del Hospital. Nos vacunó contra la gripe el año pasado”, recordó el dirigente. A continuación Nazarena Brown, directora de la Obra Social de Camioneros agregó que la enfermera llegó solicitando la donación de un televisor al sindicato y les dijo que había vacunas disponibles y por lo tanto “los iba a tener en cuenta”. (Agencia OPI Chubut)