Vacunatorio VIP: Juntos por el Cambio pidió que Santiago Cafiero y Carla Vizzotti vayan al Congreso a dar explicaciones

Según publica Clarín En una conferencia de prensa, también reclamaron que se cree un registro nacional de vacunación y que se haga una auditoria “urgente” sobre la lista de inmunizados que difundió el Gobierno.

Por: Bernardo Vázquez

Una decena de integrantes de Juntos por el Cambio se nucleó el miércoles por la tarde en la sede porteña de la Unión Cívica Radical y reclamó públicamente que el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y la ministra de Salud Carla Vizzotti se presenten en el Congreso a dar explicaciones a los legisladores por el escándalo desatado en el marco del Vacunatorio VIP del Gobierno, que derivó en la salida de Ginés González García.

Alfredo Cornejo y Mario Negri , por la UCR, y Patricia Bullrich y Cristian Ritondo , por el PRO, fueron quienes encabezaron la conferencia de prensa, en la que el espacio en su conjunto solicito, Entre otros puntos, que se cree un registro nacional de vacunación contra el coronavirus que transparente el alcance, y el destino, de las cientos de miles de dosis que van llegando al país. Presentes también estuvieron Martín Lousteau y Luis Naidenoff (UCR), Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López (Coalición Cívica), Humberto Schiavoni (PRO) y el Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto . No así los principales referentes del espacio, el ex presidente Mauricio Macri, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta , la ex gobernadora María Eugenia Vidal y la ex diputada Elisa Carrió .

Negri fue quien dio a conocer los requerimientos de carácter legislativo, que incluyen también la realización de una auditoria general “urgente” sobre la lista de vacunados que informó el Gobierno “para darle tranquilidad y confianza a millones de argentinos”.

Pero fue Pichetto, haciendo referencia a su rol de titular de la AGN, quien confirmó ese pedido y además exigió que se “retomen las negociaciones de manera urgente con Pfizer”, en referencia al freno en el diálogo entre el Gobierno y el laboratorio estadounidense, uno de los principales productores de vacunas del mundo.

La conferencia, que duró alrededor de 20 minutos, la abrió Alfredo Cornejo , diputado por Mendoza y presidente del Comité nacional de la UCR. Sostuvo que el espacio de Juntos por el Cambio había decidido plantear desde el ámbito parlamentario una serie de pedidos para que el Gobierno dé a conocer los pormenores del plan de vacunación y se logre “generar confianza pública” tras el escándalo por el vacunatorio VIP.​

Patricia Bullrich, fiel a su estilo, fue la más vehemente y comenzó su declaración recordando que “hoy (por el miércoles) se condenó a 12 años de prisión a Lázaro Báez y no es una casualidad, sino que es una línea de acción . Una línea de acción de apropiación de los bienes públicos para pasarlos al patrimonio personal. El objetivo del Gobierno fue la partidización de las vacunas “.

La líder del PRO también fue contundente al explicar los motivos por los que se solicita una serie de explicaciones del Ejecutivo al Congreso. “Queremos saber exactamente por qué acá se terminó vacunando a una oligarquía política y kirchnerista que utiliza los medios para ellos mismos y armaron un sistema paralelo “, apuntó Bullrich.​

Maximiliano Ferraro, presidente de la CC-ARI y diputado nacional, sostuvo: “Nos escandaliza y vemos con gravedad que a lo largo y ancho del país, y en la provincia de Buenos Aires, hay una apropiación de lo público, hay manejo” hipócrita y cínico y proselitista y partidario con respecto al derecho que le corresponde a ciudadanos “.

Martín Lousteau , en tanto, no se expresó en conferencia de prensa, pero desde su rol de senador, reflexionó: “Si queremos cambiar la cultura de la apropiación del Estado, todos los que se vacunaron y no les correspondíadeben pedir perdón y abrir los datos de todas las jurisdicciones para mostrarle a la sociedad que nada se sigue escondiendo “.

Cristian Ritondo , el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y jefe del bloque en la Cámara Baja, aseguró que la oposición está trabajando en cada territorio del país para solicitar los listados de quién se vacunó, cuándo, y si les corresponde o no aplicar las dosis de Sputnik V. (Clarín)