MENTIROSOS: QUIERAN MATAR AL MENSAJERO CUANDO LA RESPONSABILIDAD DE DEMOSTRAR INOCENCIA ES DE USTEDES

Nota de Españón (supuestamente) al Tribunal de Cuentas, desde donde confirmaron que nunca llegó.

(Por Rubén Lasagno) – A raíz de nuestros informes sobre la escandalosa inversión de 69 millones de pesos a un solo comerciante, por parte del Intendente de 28 de Noviembre, Fernando Españón, el propio jefe comunal salió por medios de la cuenca y de Río Gallegos a negar todo, hablar de una campaña en su contra y otro diputado de su espacio político, José Garrido, repartió a periodistas en zona norte, una nota firmada por Españón, que tanto el diputado como el intendente ha dicho que fue enviada al auditor del Tribunal de Cuentas de la provincia, donde con texto de “carta documento”, pero sin serlo, le “exige en forma perentoria” al organismo auditor, para que “realice la aclaración de manera escrita y formalmente” de los datos de facturación trascendidos a la opinión pública.

Españón miente

OPI y News, los únicos medios que nos hemos encargado de investigar y difundir los datos que figuran en el informe del Tribunal de Cuentas, sobre los registros de inversión llamativos de la municipalidad de 28 de Noviembre, hemos realizado las consultas necesarias en fuentes altamente confiables y pudimos determinar que la nota que ha difundido Fernando Españón nunca ingresó en el Tribunal de Cuentas de la provincia.

Con esta afirmación de parte de las autoridades del TC, se pudo constatar que la nota de referencia que el diputado Garrido leyó en radios y dejó en medios de zona norte, generalmente abonados a la pauta del Sindicato de Petrolero Privados de Santa Cruz, no posee ningún sello de mesa de entrada del TC, ni timbrado del Correo y tampoco está recibida en el órgano auditor por ningún secretario y mucho menos por algún auditor. Es decir, al menos hasta este momento, Fernando Españón está haciendo correr como presentada en el TC, una nota membretada, con sello del municipio y firma propia, solo enviada a algunos medios para hacerles creer que está actuando a derecho, pero carente total de validez y seriedad.

Las fuentes consultadas dijeron expresamente “Al TC no llegó ninguna nota de Españón, pero por otro lado, es improcedente que un intendente auditado emplace al Tribunal y le otorgue “tiempo perentorio”. Al contrario, es el TC quien puede expresarse en esos términos. Suponiendo que esa supuesta nota entrara al TC a partir de hoy, el hecho de hacerla pública antes, es una falta gravísima” y otra de las fuentes del gobierno a las que recurrimos para reconfirmar el dato fue más allá y nos confirmó que ayer mismo, alguien le hizo llegar por Watshap la nota al presidente de Cuerpo, el Dr Carlos Javier Ramos y el funcionario se enfureció por la manipulación que están haciendo en nombre del TC.

La burda maquinaria de la mentira

El Intendente Fernando Españon (FPV) ha salido a decir que desde nuestros medios hay una campaña para desprestigiarlo, que mentimos con información “no chequeada” y en un diario de la cuenca el titular de la carnicería “El Turco”, desmintió que su empresa haya facturado 69 millones de pesos, que no tienen relación comercial con la municipalidad de esa localidad, aunque después reconoció que la comuna le habría comprado unas cinco veces.

En ese marco el titular del comercio amenazó judicialmente a esta Agencia, aludiendo que a manejamos información “no chequeada” y dijo que va a solicitar aclaración a la municipalidad de 28 de Noviembre.Esto sería fácil de resolver: que Españón muestre cuáles son los montos facturados y a qué proveedor y aclarado el tema. Todos podríamos ver que realmente hubo un error y la cosa estaría aclarada. Pero no es así. El intendente hace “curanderismo mediático” y no muestra papeles. Nosotros si; mostramos lo que ellos elevaron al TC.

Nosotros vamos a señalar algunas cosas que por allí no las tienen claras los actores de este culebrón.

1º Tanto OPI como News trabajamos dentro de los límites constitucionales de la Libertad de Prensa consagrados en la Constitución nacional, ejercemos nuestro derecho a informar como empresas periodísticas legalmente constituidas y solo nos hemos circunscriptos a formular una noticia en base a fuentes oficiales propias, altamente confiables. En este marco no nos preocupa la legalidad de nuestro trabajo, por razones obvias.

2º En ningún caso, los informes producidos aluden a cuestiones personales o denigran con insultos o incriminaciones falsas a los actores que aparecen en esta historia. La información se reduce a contar puntualmente los hechos tal como han sido relatados por los propios Concejales de esa ciudad, cuyos audios están a disposición de quien lo desee escuchar y a transcribir documentos producidos por ellos y el Tribunal de Cuentas.

3º Tanto OPI como News, se apegaron al hecho fáctico de la documentación a la que tuvimos acceso, tanto de la municipalidad, como las requisitorias del Concejo Deliberante y fundamentalmente los informes del Tribunal de Cuenta. Es decir, en ningún caso se produjo información aleatoria ni de opinión al respecto. Todo es fundado en documentos que, además, han sido publicados en imágenes, ya sea total o parcialmente.

4º Si el propietario del comercio de la cuenca quiere intimar a nuestras empresas, no tendremos ningún problema en responder, pero tanto la actitud del intendente como del comerciante, pueden ser encuadradas dentro de un ataque a la libertad de prensa y la voluntad de acallar e interferir en nuestro trabajo y en ese contexto será respondido, porque obviamente, todo lo informado está expresamente apoyado por la documentación correspondiente y el testimonio de los concejales de esa localidad, lo cual no aplica para ninguna acusación por injurias que es hacia donde intentan apuntar con estas amenazas pirotécnicas. Además, vale aclarar, lo que envíen como lo que se responda, será publicado como ha sucedido con otros que en alguna oportunidad enviaron CD, tratando de amedrentarnos (por caso el propio Claudio Vidal)

5º El comerciante hace bien en dirigirse al municipio para que aclare por qué y de qué forma lo han involucrado en este tema, a cuyo criterio no corresponde, porque es el informe del Tribunal de Cuenta de donde sacamos las planillas en las cuales la carnicería “El Turco”, está mencionada 563 veces y figura cobrando casi 69 millones de pesos. No es OPI y News quienes pusimos esos datos allí. Es la gestión de Fernando Españón quien debe dar cuenta de ello; nosotros solo lo transmitimos.

6º El señor Felix dijo en la cuenca “Más allá que nos ensucian como negocio, nos generan un problema de seguridad. Mi viejo vive en Rio Gallegos. Capaz un loco hace algo, pensando que tiene 70 millones de pesos, por una noticia apócrifa de un loco que se levanta un día y saca esa información”.

Comprendemos la preocupación de esta persona, pero ni somos locos y muchos menos nos levantamos un día con ganas de sacar información apócrifa. Invitamos a este señor a releer nuestros informes y ver que cada uno de nuestros párrafos, corresponden a la transcripción de documentos públicos. Ni siquiera hemos usado fuentes en off, lo que podría dar lugar a dudas de la existencia de estos documentos; por el contrario los hemos publicado, con lo cual lamentamos decirle a este comerciante que va a gastar plata y un esfuerzo inútil por involucrarnos en cuestiones que nos tiene sin cuidado.

LISTADO DE PROVEEDORES DONDE FIGURA SOLO “EL TURCO”. Éste, como verá el propietario del negocio, no es un problema de OPI, es parte del documento impreso por el Tribunal de Cuentas

6º Es el intendente Fernando Españón quien aludió a un “error de tipeo” tratando de explicar la insólita lista de 563 facturaciones consecutivas a un único proveedor, la carnicería “El Turco” y que el TC aludió como “error de referencia” instando al intendente a rectificarlo (cosa que no hizo), no es un invento de OPI y News como intenta señalar el señor Felix, es la realidad impresa en un documento público que, por si no lo vio, se lo reproducimos aquí.

7º Solo para que les quede claro, tanto a Españón como al comerciante de 28 de Noviembre, quienes aluden a la “falta de chequeo” de la información, le diremos que en periodismo, la información suele reconfirmarse por distintas fuentes, cuando el peso específico de lo que se va a comunicar, es suficientemente grande o poderoso para lograr que alguna personas o institución se vean afectada y/o perjudicada por una noticia; sin embargo, cuando el periodista posee copia documental que avala la veracidad de la fuente (en este caso la municipalidad, el CD de 28 de Noviembre y el Tribunal de Cuentas) el “chequeo” no es aplicable como procedimiento en si porque, a menos que los mismos sean apócrifos como la nota del intendente Españón, todo se cae irremediablemente, ante la contundencia de las pruebas que se tienen en la mano: la documentación oficial, como es nuestro caso. (Agencia OPI Santa Cruz)