PETROLEROS DE TDF DENUNCIAN QUE YPF ASFIXIA A LAS CONTRATISTAS

(OPI TdF) – En una entrevista realizada por Radio Universidad 93.5 de esta ciudad, el secretario general del sindicato del Petróleo y Gas Privado, Luis Sosa a pesar de las gestiones del intendente Walter Vuoto con las petroleras, dijo que hasta ahora “el único que se interesó” por la situación de las contratistas petroleros y acuso directamente a YPF de que “asfixia a las contratistas en la provincia, al punto que las empresas debieron despedir trabajadores por falta de pago”.

Tras las reuniones que mantuvo Vouto con las operadoras, el dirigente señaló que excepto Roch y Total, compañías que no han producido problemas de ningún tipo y mantienen a las contratistas al día, YPF ha producido desinversión y paralización de la producción y afirmó “los compañeros (en YPF) no tienen las herramientas suficientes, les falta algún repuesto y no llega y la empresa no hace ni lo mínimo para mantenerlas. Les piden hasta el grupo sanguíneo, y por poco no se van a la casa del contratista y le usan todo. Esto no tiene que ser así y es una falta de respeto”, concluyó Luis Sosa del sindicato e Petroleros Privados de TDF. (Agencia OPI Tierra del Fuego)