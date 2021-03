ENFERMERA DENUNCIÓ QUE EL INCUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO EN EL PUESTO SANITARIO DE EL CHALTEN PODRÍA SER CAUSA DE CONTAGIO MASIVO

La información a la que tuvo acceso OPI Santa Cruz, da cuenta que la enfermera del Puesto Sanitario de El Chaltén, María Rosa Florentín, profesional que lleva 12 años desempeñando su trabajo en el área de salud de esa localidad, ha denunciando por escrito ante el Dr. Diego Grimaldi, Director de la UCSF Dr. José Formenti de El Calafate, con copia al Ministerio de Saludo y Ambiente de la provincia, graves y gruesas irregularidades producidas en el Puesto Sanitario de El Chaltén, donde se incumple básicamente el Protocolo Covid, tan insistentemente recomendado desde las autoridades provinciales y sanitarias del Hospital de El Calafate, pero vulnerado e incumplido en todos sus términos, en la localidad cordillerana de la provincia, con el agravante que esa falta de cuidado y control, podría dar lugar a que los contagios se extiendan rápidamente por la pequeña ciudad de 2000 habitantes.

OPI entrevistó a la señora María Rosa Florentín, quien transita un problema de salud importante y reclama, no solo por sus derechos laborales, sino por sus derechos humanos, dado que ni las autoridades del Ministerio de Salud y mucho menos el Director del Hospital Formenti de El Calafate, del cual depende el Puesto Sanitario de El Chaltén, han puesto en valor mínimamente sus derechos básicos y la situación de ser personal de salud en riesgo con 12 años de trayectoria en el sistema de salud provincial y ni siquiera, como ella misma lo afirma, el Dr Drimaldi ha tenido la delicadeza de responderle a una nota presentada el 27 de febrero del 2021.

El problema

De acuerdo a las pruebas presentadas por la Señora Florentín el propio Director del hospital de El Calafate es la autoridad de fiscalización del cumplimiento de las restricciones señaladas en el Protocolo Covid, que se omitieron sistemáticamente en el Puesto Sanitario de El Chaltén, especialmente – indicó la entrevistada – muchas violaciones al aislamiento obligatorio y la limitación de la circulación de las personas, haciendo la “vista gorda” con algunos comerciantes y personajes locales, no interviniendo en la denuncia de violaciones a la Cuarentena

Cuando se disparó la cantidad de casos positivos conocidos (en El Chaltén) – prosiguió la enfermera – se omitió informar sobre la cantidad de enfermos diagnosticados dentro del propio personal del Puesto Sanitario, donde hubo 8 miembros infectados y no se tomó ninguna medida activa sobre lo que puede definirse como punto de Contacto Estrecho en el ámbito laboral – indicó concretamente y apuntó – Sólo se limitó a aislar a los pacientes diagnosticados entre ellos médico, enfermeras y personal administrativo, los cuales tienen contacto más que estrecho y frecuente con quienes concurren a la consulta, transformándose el Puesto Sanitario en un foco de diseminación de la enfermedad, afirmó.

La señora Florentín aseguró que no se tomaron internamente medidas vinculadas al distanciamiento de personas que concurren a la consulta, permitiendo aglomeración de personas en la sala de espera del Puesto Sanitario donde no existen señalizadores de distanciamiento ni de otros elementos de contingencia, pero hizo una aclaración con respecto a la propaganda oficial sobre la imposición del “Plan Detectar”, pero a su vez omitiéndose aplicar los protocolos mas básicos puertas adentro de la unidad de salud de esa hermosa localidad.

Cuando yo decidí poner en conocimiento de estas novedades a las autoridades – prosiguió relatando la enfermera – mantuve una charla telefónica con el Director médico de la USCF Dr. Formenti de Calafate, Dr. Diego Grimaldiresponsable del Puesto Sanitario, donde le advertía sobre las dificultades que tenia la actual Coordinadora, Enfermera Sara Fernández para manejar estas situaciones, y me respondió que él avalaba totalmente su “gestión” y creía que era la persona indicada para el cargo.

En aquella conversación telefónica, la señora Florentín aseguró que el propio Director del hospital Formenti le pidió que enviara una nota expresando su denuncia y dijo textualmente “Yo le dije que no tenía ningún problema en hacerlo. Además, la hice con copia al Ministerio de Salud de la provincia, hecho que demuestra mi necesidad de no ocultar nada y que se apliquen los correctivos. Pues bien, nunca tuve ningún tipo de respuesta; ni del Dr Grimaldi, ni de las autoridades del Salud del Ministerio.

La nota

En la nota elevada por la señora María Rosa Florentín al Director del Hospital Formenti de El Calafate, abunda en detalles particulares, para contextualizar el problema y que las autoridades pertinentes tomen la iniciativa para corregir las irregularidades.

Allí Florentín refiere que actualmente se encuentra cumpliendo una licencia laboral por realizar tratamiento oncológico (diagnostico CIE 10 C50), señalando estar a punto de reintegrarse a sus funciones en el centro de salud de El Chaltén; sin embargo, cuando informó a la Dirección de Personal de la UCSF Formenti de El Calafate (de la cual depende El Chaltén) que se encontraba en condiciones de reintegrarse, le dijeron que era condición indispensable que se vacunara con la Vacuna contra COVID19.

Ante la razonabilidad del pedido, Florentín explica allí “…esperé a que comenzara a vacunarse el Personal del Puesto Sanitario del cual formo parte hace 12 años y con sorpresa comprobé que fui excluida de las listas de vacunacionque se organizaron por lo que quedé imposibilitada de vacunarme en condiciones de igualdad que mis compañeros de trabajo”.

Señala a continuación que nadie se había dado cuenta que ella era personal de enfermería del Puesto Sanitario, hasta que una compañera de ella se lo hizo presente a través de un grupo de WP, tras lo cual Florentín interpreta que para ella hubo una “omisión deliberada”

En la misma nota la denunciante dice que le resulta “curioso” que en reiteradas oportunidades tratara de comunicarse con los responsables del Puesto Sanitario y que particularmente la enfermera Sara Fernández y nunca le respondió sus llamados “Cuando la encargada de organizar las listas por fin me respondió, me dijo que tenia que anotarme como si fuera un particular y me remitió al foro del pueblo para inscribirme en las listas”.

Luego describe una situación personal, ya que como concesionaria de una confitería en la terminal de ómnibus de El Chaltén, debió cerrar el comercio a partir de que un empleado suyo se contagió de Covid y fue catalogado como “contacto incidental” y la medida – reafirma la propia firmante en su nota – de no mediar lo que a continuación paso a detallar, hubiera resultado razonable.

Y luego describe en el texto “No fueron considerados contactos estrechos los integrantes del Puesto Sanitario El Chalten, que tuvieron puertas adentro un total de 7(siete casos ) positivos sin que se tomara ninguna medida de protección hacia el personal, por lo que considero que se expuso a la totalidad de las personas que cumplen funciones en esa Institución no solo a contagiarse, sino a seguir expandiendo la patologia por la comunidad”, recordándole al Dr Grimaldi que todo esto se los transmitió previamente vía telefónica, donde el propio médico-Director, le manifestó que desconocía esos detalles.Finalmente, en su nota la señora Florentín expresa: “Por todo lo expuesto y por las irregularidades que se fueron dando desde el inicio de la pandemia en relación al manejo discrecional de quien debe cumplir con las prácticas de bioseguridad y quien es eximido solo por “conveniencia”, es que me permito exponer que los responsables del manejo en El Chalten, de estos temas tan sensibles, han contribuido de esta manera a que hoy tengamos mucha mas incidencia de la patología en nuestra localidad, lo cual torna a todo esto, en una forma irresponsable en el cumplimiento de funciones altamente delicadas”, concluye el texto de la nota elevada a las autoridades de Salud de la provincia y a quien tiene responsabilidad directa sobre el funcionamiento del Puesto Sanitario de El Chaltén, el Dr Diego Grimaldi, de El Calafate. (Agencia OPI Santa Cruz)