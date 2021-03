Encontraron con vida a Maia, la nena de 7 años a la que buscaban desde el lunes

Según publica Clarín La hallaron junto a su secuestrador en Parque Ameghino, cerca de la Universidad de Luján. Le hicieron un chequeo y su estado general es bueno. El hombre quedó detenido en una comisaría de la Ciudad.

La nena de 7 años que vive en situación de calle en Parque Avellaneda y que era intensamente buscada desde el lunes, fue hallada este jueves con vida en la localidad de Luján, confirmaron fuentes policiales a Clarín.

La nena estaba junto a Carlos Alberto Savanz, su secuestrador, en la calle Las Heras, en la zona del Parque Ameghino, cerca de la Universidad de Luján.

Fueron encontrados por los agentes del Comando de Prevención Ciudadana (sargento Diego Alvarez y la oficial Marianela Ledesma) de ese municipio, luego de un aviso de vecinos del lugar, y el hombre quedó detenido.

“Apareció, muchas gracias”, dijo minutos después la abuela de la nena. “Estábamos acá y vino mi sobrina y dijo apareció. Ya me mostraron fotos. Está sentadita, sonriendo”, agregó.

Tras ser encontrada por la Policía, Maia fue derivada al Hospital de Luján donde le realizaron una revisión general en el área de Pediatría y se determinó que su estado general es bueno.

“La nena estaba shockeada, primero habló con la tía. Y después con la mamá. Empezaron a hablar cosas de ellas. Le dijo a la mama ‘te extraño, te quiero’ y preguntaba insistentemente ‘¿cuándo venís mamá?'”, contó el abogado de la familia, Rodolfo Baqué, abogado de la familia.

Antes de ser hallados, una cámara del Centro Operativo de Monitoreo de Luján captó al hombre con la nena en bicicleta, saliendo de la autopista y entrando al barrio donde finalmente fueron encontrados por la Policía, a la altura de la estación Lezica y Torrezuri del tren Sarmiento.

Más allá del fuerte operativo de rastrillajes organizado de manera coordinada entre la Policía Federal, de la Ciudad y bonaerense, Maia fue encontrada luego de un llamado al 911 de una mujer que identificó al secuestrador y lo siguió.

“Yo venía de llevar a mi nena al jardín, venía por la La Plata y Buenos Aires y veo la bici, con el cajoncito. Me llamó la atención y di la vuelta de manzana y empecé a seguirlo”, contó Marina a TN.

Y agregó: “Un camionero me hace señas y ahí me di cuenta de que no estaba equivocada. Lo seguí como siete cuadras y llamé al 911. Lo vi en la tele y era la misma bici con el canastito atrás”.

Luciana Ferreyra, una vecina que se encontraba en el Hospital de Luján cuando llegó la nena, contó que Maia “estaba contenta, sonreía”.

“Se la veía muy flaquita, muy desvestida. Tenía ropa de adulto puesta, una camisita. Iba acompañada por una policía comunal mujer que la llevaba a upa. Toda la gente la aplaudió por los pasillos. Entró y salió del hospital muy rápido”, relató.

A las 12:24 de este jueves, Savanz fue trasladado desde el Comando de Patrulla de Luján hacia la Comisaría Comunal 1 en Suipacha y Santa Fe. Luego se lo entregará a PFA.

Diez minutos después Maia fue trasladada también hacia la Ciudad. Primero a Minoridad de la Policía de la Ciudad, en Ecuador 281.

La desaparición y su desesperada búsqueda

Según había relatado la madre, Estela, cerca de las 10 del lunes un hombre se llevó a su hija en Cildañez, un barrio delimitado por la Autopista Dellepiane, la avenida Escalada, Echeandía y Mozart. A partir de allí nada más se supo de ella.

El miércoles, la Justicia autorizó a la Policía de la Ciudad a difundir la imagen de Savanz, un hombre que según relató uno de sus hermanos tenía antecedentes por abuso de menores.

La mamá de Maia relató a los investigadores que el hombre se llevó a la nena argumentando que le iba a cambiar la bicicleta por una más grande. Además, explicó que ella accedió porque había generado un vínculo de confianza en el último tiempo, cuando se acercó a ella y a su hija.

El recorrido del secuestrador con la nena fue reconstruido gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad. Así los investigadores determinaron que ambos salieron cerca de las 9 desde Cildañez, donde la chica vivía con su mamá en situación de calle, a bordo de dos bicicletas.

Luego, ya directamente en el rodado del secuestrador, tomaron el tren Sarmiento en la estación Liniers, bajaron en Castelar y fueron hasta Ituzaingó, donde pasaron por una panadería para pedir comida.

Más cerca del mediodía siguieron por la colectora del Acceso Oeste rumbo a Moreno, donde fueron registrados en los alrededores del shopping Nine. La última imagen los muestra en General Rodríguez. La nena va arriba de un canasto, en la parte trasera de la bicicleta de Savanz.

En esa zona, dentro del predio de la Iglesia Fátima, se montó un centro de operaciones con más de 1.000 agentes, perros y hasta un helicóptero para tratar de dar con Maia y su captor. Todas las miradas se concentraron en el oeste del GBA.

Ante este escenario, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se emitió este martes el Alerta Sofía, un programa de emergencia ante casos de menores de 18 años desaparecidos que puedan encontrarse en grave peligro.

El sistema de alerta difunde de manera inmediata la imagen e información del niño, niña o adolescente desaparecido a través de dispositivos móviles, medios de comunicación masiva como la televisión, el correo electrónico y las redes sociales como Facebook.

La madre de Maia contó cómo era la relación que tenía con Savanz: “Ella actuaba como una criaturita, quería jugar nada más. Con ese señor quería tener su niñez nada más. Qué iba a saber que me la iba a llevar y no traérmela más”.

“Nunca tuvimos sospechas”, añadió al ser consultada sobre si en algún momento notó alguna maniobra extraña del cartonero. (Clarín)