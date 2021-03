Mauricio Macri presentó su libro: “Vamos a volver al poder con una enseñanza adquirida”

Según publica La Nación Llamó a derrotar el populismo en su regreso a los actos públicos y a enfrentar al kirchnerismo por su falta de respeto a las instituciones

Por: Matías Moreno

En su regreso a los actos públicos, el expresidente Mauricio Macri llamó hoy a derrotar al populismo y a combatir el “avasallamiento” del kirchnerismo a las instituciones. Con duras críticas a la gestión de Alberto Fernández, el fundador de Pro evitó enviar señales sobre su futuro político, pero convocó a la unidad de Juntos por el Cambio y se mostró optimista sobre las chances del espacio de regresar a la Casa Rosada en 2023.

“Este gobierno que no hace más que profundizar la crisis económica y social va a llevar a un nivel de entendimiento en todos los argentinos que permitirán que Juntos por el Cambio vuelva al poder con una enseñanza adquirida y de esa manera hacer el paquete global de reformas”, enfatizó.

Lo hizo al presentar su libro de memorias Primer Tiempo, de Editorial Planeta, en el salón del Centro de Convenciones de la Ciudad, que estuvo colmado -con distanciamiento social- de referentes de Juntos por el Cambio, exfuncionarios y allegados del expresidente. Los seguidores y militantes de Pro siguieron la presentación fuera del predio, al lado de la Facultad de Derecho, donde se instaló una pantalla para escuchar el mensaje de Macri. “¡Sí se puede!” y “¡Vamos a volver!” fueron los cánticos de la militancia macrista cuando apareció el fundador de Pro en el escenario. “Somos el cambio y no somos nada, porque ese es nuestro motor”, subrayó Macri desde el salón.

Después de revisar fragmentos de su libro, el expresidente dijo que lamenta no “haber encontrado camino” para evitar el regreso al poder del peronismo a fines de 2019. Y le dedicó varios tramos de su discurso a alertar sobre las consecuencias de los gobiernos populistas. “El kirchnerismo es la expresión final del populismo en la Argentina”, lanzó.

Durante el acto, Macri fue entrevistado por Pablo Avelluto, uno de los editores del libro, y respondió mensajes y preguntas que grabaron Mario Vargas Llosa, Julio María Sanguinetti, Fernando Savater, Juan José Campanella y Pilar Rahola.

Al repasar los ejes centrales de las memorias de su gestión, en las que revisa con mirada retrospectiva su mandato en la Casa Rosada, Macri dijo que “en términos de coronavirus” heredó en diciembre de 2015 un Estado que estaba “quebrado asintomáticamente”. “Seguramente cometimos errores, pero negando los problemas no se puede cambiar la realidad”, indicó.

Durante varios pasajes de su discurso, el fundador de Pro arremetió contra el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. “No hay nada peor que la destrucción del valor de la palabra. Construyen su propia verdad. Se contradicen y no les importa. Un día dicen una cosa y otro día dicen otra”, aseguró. Consideró que las medidas que impulsa la Casa Rosada “profundizan la crisis económica” y definió a la administración de Fernández como “un escuadrón de demolición”.

A su vez, Macri planteó que si el gobierno hubiera seguido su política exterior hoy el país “tendría vacunas contra el coronavirus para todos los argentinos”. Y advirtió que “el nuevo ciclo kirchnerista volvió con más determinación a querer alterar las reglas de juego”. “Estamos discutiendo en qué democracia vamos a vivir. No vamos a tolerar el avasallamiento a la Constitución, a las instituciones y nuestras libertades”, afirmó el expresidente.

En el plano electoral, Macri no dio indicios sobre su futuro político. Llamó a la unidad de Juntos por el Cambio y dijo que el “segundo tiempo ya comenzó”. “Primer Tiempo (por el título del libro) refleja mi esencia futbolera. Marca que hay un segundo tiempo del cambio. La transformación comenzó y va a continuar. Y la transformación no tiene que ver específicamente con quién la lidera. No es que uno se va a hacer responsable”, destacó.

Con un tono conciliador, el expresidente se refirió a las distintas líneas internas en Juntos por el Cambio: resaltó que la coalición necesita “a los halcones, las palomas, los gorriones y hasta las gallinas” para enfrentar al kirchnerismo. “Es un tiempo de unirnos, compactarnos, sin personalismos”, expresó Macri.

“El 21 comenzó la re-peregrinación de volver a retomar el rumbo que habíamos tomado. No habíamos fallado en el rumbo. El segundo tiempo comenzó, a la cancha”, exclamó.

Al finalizar la presentación de su libro, Macri salió a saludar a los militantes de Pro que se acercaron al predio para manifestarle su apoyo. "Nadie nos va a robar el futuro", arengó el exmandatario.