ALICIA PRETENDIENDO DAR EL EJEMPLO, SIN RECORDAR QUE SUS MILITANTES NUNCA HICIERON COLA PARA ROBARSE LAS VACUNAS

Sergio Mattarella, presidente de Italia. 80 años, esperando su lugar en la cola para vacunarse.

(Por Rubén Lasagno) – La estrategia militante fue poner en los diarios pagos, grande la foto de la gobernadora haciendo cola, esperando vacunarse, figura alegórica de la frase “¿Ven que la gobernadora, pudiendo tener privilegios, eligió ser como ustedes?”, pero claro, hay una omisión maliciosa que es necesario aclarar.

Como primera medida el gobierno olvida que en Santa cruz el sistema de salud es altamente deficiente, el Covid está desbordado no se ha vacunado al personal de salud y lo peor, estalló en la provincia ícono del kirchnerismo, el mayor escándalo de los vacunados VIP, por el cual intendentes, familiares, amigos, diputados y militantes de La Cámpora, fueron privilegiados a la hora de recibir la dosis de vacunas que se les ha negado a médicos, enfermeros y auxiliares y también a personas de la tercera edad, vacunación que no se ha podido completar por falta de vacunas y por saltear el orden de perioridad.

Y si bien está correcto que la gobernadora se haya vacunado, no solo por ser una persona mayor sino porque su investidura le exige cuidar su salud que es una cuestión de Estado, no era necesario la parodia de la foto, sin que la mandataria haya castigado y apartado, antes de esa puesta en escena, a los responsables de robarse las vacunas en Santa Cruz y sin que los diputados K en su primera sesión, no hayan sentido vergüenza al negar el repudio ante tanta corrupción de parte de sus propios “compañeros”.

En Santa Cruz todo sigue igual, a pesar de la vergüenza nacional sufrida por el establishment político oficialista provincial (replicada a nivel nacional por el abusivo gobierno nacional), luego de haber incurrido en el mayor delito de miserabilidad, oportunismo, autoritarismo, privilegio y discriminación jamás ocurrido en la provincia, a pesar que han sido muchos e innumerables los actos de corrupción silenciados, callados y ocultados en estos casi 30 años de gobierno ininterrumpido del kirchnerismo.

Suiza. Los viejos reyes esperan su turno para la vacuna Covid

En Suiza los viejos reyes hicieron cola sonrientes para recibir la vacuna Covid en su turno, o la foto que trata de imitar la gobernadora, donde el Presidente de Italia, Sergio Mattarella, aparece sentado en el hospital Spallanzani de Roma, esperando recibir su vacuna a los 80 años y luego de haberse vacunado 6 millones de italianos, previamente.

El equipo que asesora a Alicia Kirchner debiera haberle aconsejado a la gobernadora, bajar el perfil en la oportunidad, si deseaba mostrar el ejemplo de vacunarse; especialmente luego que el propio gobierno y sus aliados políticos del FPV-La Cámpora, saltearon cualquier tipo de prioridad en Santa Cruz y se apuraron, desvergonzadamente, a robarse las vacunas en beneficio propio, de sus familiares y amigos. (Agencia OPI Santa Cruz)