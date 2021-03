CONCEJALES DE PIEDRA BUENA PIDEN AL INADI Y AL ENACOM QUE CENSURE A MEDIOS CRÍTICOS EN ESA LOCALIDAD

En el centro el Concejal César Alarcón del Frente para la Victoria

Con la firma del presidente del Concejo Deliberante de Cdte Luis Piedra Buena César Alarcón (FPV) y los ediles de kolina, Jorge Landaburu y David Peralta, fue presentado un Proyecto de Comunicación en nota elevada a la Señora Lucrecia Vivanco, delegada del INADI Santa Cruz y a Roberto Brandana, titular del ENACOM en esta provincia, solicitándole, a través del Observatorio de la Discriminación en Radio y TV, invento promocionado para incurrir en censuras y control de medios críticos, “… llevar adelante monitoreos constantes respectos a Emisoras FM Provinciales y sus repetidoras en la localidad, que incurren en recurrentes agravios y argumentos discriminatorios respecto a manifestar sus desacuerdo”, indican los firmantes, en una clara intención por silenciar a los medios que en los tiempos que corren han desnudado la corrupción de aquella localidad.

“Estamos convencidos que en los tiempos en que vivimos no podemos dejar de luchar en busca de erradicar todo tipo de violencia, en tiempos de mucho sufrimiento en niños y jóvenes que sufren en primera persona el Bulling y ciber – Bulling, acoso en las redes etc. Debemos los adultos ser ejemplos y no incurrir en actos de maltrato y odio”, prosigue la nota que se despide con el siguiente párrafo: “Sin otro particular quedando a vuestra disposición para la información que necesiten, repudiando todo acto de discriminación y acoso, hacemos propicia la oportunidad para saludarle a Uds. Atte”.

Analicemos lo que no se dice

El concejal César Alarcón, presidente del Cuerpo, habla del “sufrimiento de niños y jóvenes”, de que “los adultos deben ser ejemplos” y dice “repudiar los actos de discriminación y acoso”, sin embargo lo que no dice el concejal Alarcón es que él fue uno de los que se robó la vacuna del Coovid-19, junto con el Intendente, la esposa, el padre, la madre, el chofer y amigos (estamos investigando si Landaburo y Peralta, también participaron de la fiesta de la vacuna) haciendo una verdadera discriminación, contraria no solo a la ética, sino (y fundamentalmente) a los Derechos Humanos que tanto pregonan desde el Frente para la Victoria y que tan poco practican, toda vez que esas vacunas, al ser un bien escaso, les fueron negada a personal de la salud y a personas de la tercera edad, solo por actuar con la mezquindad de quien obra con abuso de poder, como en este caso.

Por otro lado, para entender el contexto de esta nota, digamos que el pedido de Alarcón, si bien no lo especifica, está diseñado para apagar la voz de Fm News de Río Gallegos, radio muy crítica de la gestión Bodlovic y de la corrupción en esa localidad, desde donde tiene fuentes muy calificadas que aportan documentación e información de difícil respuesta por parte de los aludidos funcionarios.

Por otra parte OPI ha sido junto a Fm News, el único medio escrito que con la documentación colocada en nuestras páginas para que todo el mundo pudiera leerla, informó sobre todos y cada uno de los que se robaron la vacuna en esa localidad, nota que el lector podrá repasar aquí, informe exclusivo publicado el 18 de febrero de este año.

Hugo Moyano, Director propietario de FM News y Presidente de la sociedad News Miltimedios SA le confirmó a esta Agencia que realizará las acciones correspondientes para denunciar penalmente a los firmantes de esta nota, por la clara intención de censurar a la prensa, en un Estado de derecho que implica nuestra democracia.“No voy a parar hasta verlos pedir disculpas o que tengan que pasar por tribunales a explicar ésta acción discriminatoria y de censura que intentan imponer, con la poca valentía de (ni siquiera) tener lo que se necesita para ponerle nombre y apellido a la acusación”, dijo Moyano y señaló “Vamos a ver qué dice la señora jueza de Paz de Piedra Buena, Benedicta Manucci, esposa del intendente Bodlovic, cuando por culpa de Alarcón y otros dos más, tenga que ir ante un juez o estar mencionada en una causa penal que vamos a iniciar con el cuerpo de abogados de la empresa, dado que este pedido al INADI y al ENACOM, es una clara muestra de intimidación pública y no lo vamos a permitir, porque nosotros estamos en blanco, legalmente constituidos y somos la radio más escuchada en la provincia y particularmente en Piedra Buena, para dejarnos cerrar la boca por gente que no posee los valores morales suficientes para hablar de discriminación y derecho de las personas, cuando ellos los vulneran día a día con acciones tan deshonestas e inhumanas como robarle la vacuna a abuelos y al personal de la salud, como ha sucedido y nosotros lo hemos contado al aire”, concluyó. (Agencia OPI Santa Cruz)