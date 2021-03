LA NUTRICIONISTA DE COTILLO, ADEMÁS DE NO ALCANZARLE LAS HORAS DEL DÍA POR LA DEDICACIÓN FULL TIME, TRABAJA EN INCOMPATIBILIDAD DE CARGOS

Fernando Cotillo junto a Andrea Fernanda Angeloni

Prosiguiendo con nuestro informe del día de ayer, donde mostramos cómo la señora Andrea Fernanda Angeloni, esposa del intendente de Caleta Olivia Fernando Cotillo, cobra por trabajar en el Hospital de Caleta Olivia como Nutricionista y a su vez cubre el mismo cargo en la comuna local, vamos a establecer ahora otros detalles sobre el caso, tan interesantes que oscurecen aún más la legalidad de esta nutricionista, pareja del intendente.

La actividad de esta profesional nutricionista no se agota entre el Hospital Zonal y el municipio, de acuerdo a las fuentes consultadas en el área de Salud, cumple actividad en la Clínica del Sur, MEPRISA, Hogar del Anciano todos en Caleta Olivia y en Clínica del Valle en Comodoro Rivadavia (Chubut).

OPI reproduce el recibo de haberes de un médico pediatra de apellido Daniel Tomás Santiago, que se ha distribuido en las últimas horas en las redes y luego de constatar que el documento no es apócrifo, hicimos la analogía con el de la nutricionista y encontramos algunos detalles interesantes de resaltar.

Allí puede visualizarse que un médico con dedicación exclusiva, es decir “Full Time” (Código 223), cobró $ 24.000,00 en el mes de diciembre 2020. Y por código 248, correspondiente a “Guardias Activas” ( realizadas dentro del hospital), cobró $ 54.400,00.

Si comparamos estos montos con los cobrados por la señora Angeloni, vemos que por código 223 “Dedicación exclusiva” (Full Time), la nutricionista cobró el mismo mes del mismo año, $ 18.000,00 y en cambio por “Guardias Activas” se llevó $ 137.292,00.

Visto así y teniendo en cuenta el pago al profesional pediatra, éste cobra dos veces y media menos que la Nutricionista, lo cual equivaldría a que Angeloni trabaja más de las 24 horas que tiene el día o existe una irregularidad administrativa que nadie advierte. La otra opción, como siempre dice el krichnerismo, es que se trate de un “error de tipeo”. “Aún viviendo dentro del hospital los 30 días del mes, un médico full time no podría cobrar eso. Si a esto le agregamos todas las otras actividades que tiene en el municipio y en clínicas privadas, a esta señora no le alcanzaría la vida para repartirse laboralmente”, le confirmaron desde el hospital a OPI.

El otro gran problema con el que choca la realidad laboral de la nutricionista del municipio de Caleta Olivia, es que existe una incompatibilidad de cargos y funciones establecidos por la propia ley, que prohíbe trabajar en otro lado si se es médico o profesional full time en el hospital. “Esta mujer cobra mucho más que un médico clínico haciendo guardias pasivas y activas y atendiendo pacientes Covid”, refirió la misma fuente hospitalaria.

El detalle anexo

Como se pudo corroborar a través de averiguaciones internas del hospital Pedro Tardivo de Caleta Olivia, el Dr Daniel Santiago, de quien se obtuvo el recibo a través de las redes sociales, es pediatra y a pesar que mensualmente se extiende el recibo de haberes a su nombre, las fuentes dan cuenta de que hace años no se lo ve por el hospital.

Es decir, que de resultar cierto esto de la ausencia del médico en el Hospital Zonal de Caleta, la Dirección del nosocomio a cargo del Dr Daniel Covas, debería dar respuestas sobre la ausencia del Dr Santiago en el área de neonatología, donde naturalmente debería revistar y/o en qué lugar de la administración del nosocomio se encuentra, además de justificar en concepto de qué mensualmente se le paga.

Santiago, a decir de los propios enfermeros, se lleva más de 54 mil pesos por guardias que no realiza y el documento expresa una dedicación exclusiva que no cumple. La pregunta, entonces es ¿Dónde revista el Dr Daniel Santiago? ¿Es ñoqui del sistema de salud provincial? ¿Está adscripto en otro cargo, en otra localidad?. Hasta el momento son datos que no se han podido verificar. Oficialmente, no se informó absolutamente nada.

Lo último que se sabe del pediatra de Caleta Olivia, es que Santiago fue Subsecretario de Salud durante el gobierno de Daniel Peralta en el año 2012.De ahí en más, se le perdió la pista. (Agencia OPI Santa Cruz)