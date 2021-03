¿QUÉ HICIERON CADA 24 DE MARZO, NÉSTOR, CRISTINA Y ALICIA EN SANTA CRUZ POR LA MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA?

Todos los años nos encargamos de recordarle a nuestros lectores y especialmente a quienes no viven en Santa Cruz, que conocen solo una parte del relato K, que cuando Néstor Kirchner gobernó Santa Cruz y CFK lo acompañaba como primera dama, al principio y desde 1989 como diputada provincial o en 1995 como senadora por Santa Cruz, JAMÁS promovieron un acto, una movilización o un recordatorio o una solicitada, por mínimo que fuera, sobre la memoria de cada 24 de marzo.

Esta es una nota que año a año reiteramos, porque creemos, hoy más que nunca: que debemos tener memoria.

Hemos tomado como ejercicio de la memoria, reeditar año tras año en esta fecha tan cara para los argentinos, una nota que ningún medio de Santa Cruz se ha encargado de armar ni difundir para honrar la verdad histórica: Qué hicieron y dónde estaban los “paladines de los Derechos Humanos” de esta provincia, mientras gobernaron entre 1991 y el 2002, ya sea el entonces gobernador Néstor Kirchner y su esposa la (también entonces) legisladora Cristina Fernández. Obviamente que, aún cuando en ese momento no tenía la trascendencia actual, podemos incluir allí a la actual gobernadora, hermana de Néstor y por entonces ex funcionaria del Proceso militar y Ministra de Desarrollo Social de Santa Cruz, Alicia Kirchner, quien tampoco sumó (en todos esos años) un mínimo atisbo de reflexión sobre la histórica fecha que hoy 24 de marzo, se recuerda.

Desde el 2003, primero Néstor y después CFK, se transformaron en adalides de la memoria del fatídico “24 de marzo de 1976”, fecha en que la dictadura llegó para quedarse por un largo tiempo y escribió una de las páginas más oscuras de la que se tenga memoria en Latinoamérica y especialmente en el país. Sin embargo, otro lapsus que tiene la memoria K, la dictadura no llegó sola; muchos actores políticos del PJ actual, golpearon los cuarteles en ese momento, aunque hoy se vistan de puristas y se asombren de los años de plomo.

Hace un tiempo hicimos un trabajo de archivo que resultó realmente muy curioso, porque a través de él, se pudo contrastar fácticamente el antes y el después del “relato K”, alrededor de esta fecha que ha pasado a ser todo un símbolo de lo que en un país no puede volver a ocurrir.

Este trabajo consistió en horas y horas de búsqueda en todos los diarios de aquellos años en los que Néstor y Cristina representaron la política de Santa Cruz, lo cual arrojó un resultado muy llamativo, porque mientras esperábamos hallar alguna mención o invitación pública a un recordatorio, de parte del gobernador Kirchner o de la diputada y/o senadora Cristina Fernández, alrededor de esta simbólica fecha, cada 24 de marzo, comprobamos que al menos para el gobierno de Santa Cruz, pasó prácticamente desapercibido.

NUNCA, el gobernador Kirchner le prestó importancia destacó públicamente esta fecha, como algo relevante. Esto revela la utilización política y personal de los DDHH y de los hitos sensibles al sentir popular, como el 24 de marzo de cada año, para montar el relato populista y sesgado de la historia, en beneficio propio.

Como lo pudimos comprobar, Kirchner siendo gobernador jamás hizo declaraciones al respecto, no participó en actos “De la memoria y la Justicia”, no promovió ni alentó ni apoyó marcha alguna, recordando “los 30 mil desaparecidos” ni repudiando el golpe militar del año 1976, nunca emitió un comunicado oficial atendiendo la importancia de la fecha y no existen registro de Néstor Kirchner y/o su esposa repudiando a las FFAA o a integrantes de ellas que estuvieran entonces, en actividad y hubieran pertenecido al proceso.

Si Ud considera que OPI Santa Cruz le brinda un servicio informativo distinto y de calidad, lo invitamos a sumarse al listado de colaboradores adhiriendo a la Membresía del medio. Su colaboración ayudará a sostener este proyecto que nació sin dependencia del oficialismo ni la oposición y transita desde hace 16 años remando en el esfuerzo, el trabajo diario y la dedicación por el periodismo libre e independiente es una provincia donde no hacer periodismo complaciente, significa trabajar en soledad. Muchas gracias.

Por el contrario, lo que se pudo observar de la información relevada, es que por esos tiempos, Néstor Kirchner mantenía una muy buena relación con el Ejército, la Armada, Prefectura Naval y Fuerza Aérea, vinculación que mantenía estrechamente desde antes, pero que se afianzó en 1982 cuando las Fuerza Armadas fueron protagonistas principales de la contienda bélica del Atlántico Sur y precisamente, Santa Cruz, fue el territorio más “caliente” del continente, en materia de asentamiento militar y plataforma de operaciones aéreas y terrestres.

Realidad mata relato

A continuación vamos a exponer la búsqueda que hicimos en los diarios de cada mes de marzo entre los años 1992 al 1999, sintetizando en cada caso los temas más importantes que resaltaba la prensa en ese periodo días antes, durante y posteriores al 24 de marzo y particularmente cuáles eran las principales acciones que llevaba adelante Néstor Kirchner en este sentido. Como se verá: ninguna.

Como cada 24 de marzo, Gobernador Gregores cumple años; durante todos los años, el gobernador se dedicó a asistir a los festejos o a confraternizar con algún acto (paradójicamente) de las FFAA asentadas en la provincia.

1992

6 de marzo – El gobernador Néstor Kirchner despide en un acto protocolar al Capitán de Navío Luis Carrilero, quien es reemplazado por el Capitán de Navío Miguel Ángel Triviño como Comandante de la Fuerza de Marina en Santa Cruz.

12 marzo – Néstor Kirchner muestra públicamente su pesar por la muerte de monseñor Aleman.

20 marzo – Kirchner confirma visita de Menem en abril a Santa Cruz y ocupa gran parte del diario LOA, la noticia sobre el atentado a la Embajada de Israel.

23 marzo – Néstor Kirchner adelanta en el diario LOA que emprende viaje para asistir al Aniversario de Gobernador Gregores, que en ese momento festejaba sus 70 años. Viajó en el avión provincial en compañía de Eduardo Arnold, el senador nacional Felipe Ludueña y los diputados Héctor Icazuriaga y Roberto López. En la oportunidad el gobernador anunció inversiones y obras. En ningún momento se hizo mención a actos en proximidad de la fecha en que se recuerda el fin de la democracia en Argentina. De allí Kirchner voló a Buenos Aires para entrevistarse con Carlos Menem, en ese momento presidente.

24 marzo – Kirchner celebra los 70 años en Gobernador Gregores. Como estaba previsto viaja a Buenos Aires, se entrevista con el Secretario de Combustibles Luis Prol, asiste a una reunión de la Ofephi, habla con Menem y vuelve el 28 a Río Gallegos.

25 marzo – El diario local no hace ninguna mención en tapa, sobre la fecha del 24 de marzo. No se registra actividad oficial al respecto.

28 marzo – Breve recuadro en página interior del diario LOA, por parte del Concejo Deliberante de Río Gallegos, mencionando el nuevo aniversario del golpe del `76.

30 de marzo – El diario resalta la preparación de los actos para recordar la gesta de Malvinas, donde, el mismo 2 de abril asistió el gobernador Kirchner, todo el Ejecutivo y autoridades nacionales.

1993

4 de marzo – Néstor Kirchner desde El Calafate, emocionado y contento por la visita del Senador Fernando de la Rúa, a quien elogió públicamente como un gran radical que aportaba a categorizar la oposición.

19 de marzo – El Gobernador Néstor Kirchner asiste al aniversario de la Brigada Aérea con asiento en Río Gallegos. El acto se realizó en la Plaza de Armas de la unidad a órdenes del Comodoro Nelson Godoy.

24 marzo – La tapa del diario LOA ese día fue dominada por el título “Delibera hoy el Gabinete social” y los preparativos de Gobernador Gregores que cumplía 71 años.

25 marzo – Néstor Kirchner en Buenos Aires se entrevista con Bauzá

26 marzo – El General de Brigada David Martin Ruiz Palacios visitó al Gobernador en Casa de gobierno y el diario destaca especialmente la foto de ambos en atenciones protocolares. Precisamente el General José David Ruiz Palacios, fue Gobernador de Chaco durante el gobierno militar y en 2007, el gobernador Jorge Capitanich, aludiendo al gesto del presidente Kirchner, mandó a descolgar su retrato de la sala de mandatarios provinciales.. El militar fue la mano derecha del ex ministro del Interior Albano Harguindeguy en 1976, como subsecretario del Interior, y en 1981 fue nombrado gobernador del Chaco, en reemplazo del general Antonio Facundo Serrano.

1994

24 de marzo – El diario LOA tiene como título dominante en su edición de ese día “Comenzaron deliberaciones en santa Cruz”. Como todos los años anteriores, Kirchner se encontraba en Gobernador Gregores conmemorando los 72 años y de ahí viajó a San Julián donde entregó un tomógrafo al Hospital.

1995

4 marzo – Eduardo Arnold en representación del gobierno provincial asisten al Homenaje al Almirante Brown en instalaciones de la Armada Argentina.

18 marzo – Néstor Kirchner asiste a la Conmemoración de los 11 años de la Brigada Mecanizada XI de Río Gallegos.

22 marzo – El gobernador inaugura un equipo en el hospital, hecho más relevante en ese momento de la actividad oficial, reflejada por el diario.

23 marzo – Kirchner asistió al homenaje a la Sociedad Sanmartiniana de Santa Cruz.

24 marzo – El diario LOA puso como título relevante “Levantan el secreto de un decreto”. Ni una mención a la fecha en cuestión.

1996

12 marzo – Kirchner hace un convenio para instalar una Base Naval en caleta Olivia. Para tal fin visitó al Almirante Enrique Molina Pico, titular de la Armada Argentina. El proyecto contemplaba la instalación de una base naval en el puerto de Caleta Paula. El convenio se firmó en el edificio Libertador, pero nunca prosperó.Molina Pico fuerte admirador confeso del generalísimo Franco, fue acusado de encubrir crímenes de lesa humanidad y desapariciones de personas.

21 de marzo – Néstor Kirchner comparte un acto con el General Martín Balza, titular del Ejército, en la ciudad de San Julián, donde ambos proyectaban la instalación de una nueva guarnición militar, presentado ante las autoridades militares por el entonces Ministro de Economía Julio de Vido. La comitiva se trasladó a Piedrabuena y además de Balza y Kirchner la componían el General Jesus Romero y el General Jorge Halperín.

24 marzo – El diario riogalleguense pone como título más importante “Cavallo pidió combatir la especulación”.

25 marzo – Primera vez en 6 años que aparece un breve recuadro para conmemorar el día de la Verdad y la Justicia, donde partidos de izquierda y UCR convocan a un acto. El gobierno provincial no adhirió, ni comunicó su posición al respecto.

1997

24 marzo – La Opinión Austral omite cualquier tipo de referencia a la fecha conmemorativa y solo en el interior, redacta en un pequeño recuadro el acto de repudio al golpe militar del `76, organizada por el FUT (Frente de Unidad Trabajadora), junto a una solicitada de Milagros Pierini, titular de los DDHH en Santa Cruz. La misma que por aquel entonces – según sus propias declaraciones y las de Miguel del Plá – solicitaban un gimnasio municipal o salón deportivo de la provincia para realizar el acto conmemorativo de los Derechos Humanos, petición que le era negada sistemáticamente por el entonces gobernador.

Estela de Carlotto dijo en un momento: “Cuando vayamos a las urnas, pongamos también a la memoria adentro del sobre”. Evidentemente no sucedió y lo que pusieron en el sobre en la década ganada no fueron solo votos. (Agencia OPI Santa Cruz)