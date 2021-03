Impacto del discurso de Cristina: los bonos vuelven a caer y el riesgo país traspasa los 1.600 puntos

Según publica Clarín La vicepresidenta dijo que “la deuda no se puede pagar” mientras Martín Guzmán negocia con el FMI. El riesgo trepa 4,4%.

Los bonos argentinos, que venían recuperándose, están reaccionando más a los dichos de Cristina Kirchner -que el miércoles aseguró que la deuda no se puede pagar- que a la posibilidad de que el FMI gire más de US$ 4.300 millones y a las gestiones del ministro Martín Guzmán en Washington. Los títulos que cotizan en Wall Street cayeron más del 2% tras el discurso, y este jueves vuelven también a los números rojos. En el mercado local ceden hasta 4%.

Un día después de que se manifestara la tensión entre las gestiones de Martín Guzmán en Washington con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, técnicos del Fondo y funcionarios del Tesoro, por un lado; y las palabras de la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre la deuda, por otro, el riesgo país salta 4,4% y supera la barrera de los 1.600 puntos, para ubicarse en las 1604 unidades.

En un acto en la localidad bonaerense de Las Flores, Cristina Kirchner aseguró que “no podemos pagar la deuda porque no tenemos la plata”. Entre otras cosas, la vicepresidenta afirmó que los plazos y las tasas que se pretenden no sólo son inaceptables sino que no se pueden pagar.

El efecto inmediato de sus palabras se vio reflejado en la Bolsa de Nueva York. Allí, los papeles de compañías locales que cotizan en Wall Street cayeron incluso por encima del 7% el miércoles y este jueves muestran bajas de hasta 3,9%. El índice Merval baja 1,2%.

Los bonos en dólares, en tanto, retroceden hasta 4%.

La posición de Cristina Kirchner se hizo pública casi en simultáneo a la reunión virtual que el presidente Alberto Fernández mantenía con el titular del Banco Mundial, David Malpass, y un día después de que Martín Guzmán se reuniera con la titular del Fondo. Ambos se comprometieron ante los organismos internacionales a pagar.

El Gobierno pretende alcanzar con el FMI un acuerdo para reprogramar los vencimientos de la deuda de capital por alrededor de US$ 45.000 millones.

En la jornada de ayer, los bonos argentinos que cotizan en Wall Street cerraron en baja: los Globales 2030 y 2035 retrocedieron 2,3%, mientras el Global 2029 cedió 2,9%. (Clarín)