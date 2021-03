CON LA COMPLICIDAD DE ALGUNOS MEDIOS, FERNANDO COTILLO INTENTÓ EXPLICAR LA IRREGULARIDAD DE SU ESPOSA EN EL HZCL, PERO NO LO LOGRÓ

Fernando Cotillo junto a Andrea Fernando Angeloni –

Es muy común en santa Cruz que ante irregularidades, corrupción o promiscuidad política de actores del Frente para la Victoria, los responsables salgan a decir cualquier cosa, con tal de contrarrestar una realidad que los tapa de barro. Es una actividad propia de un Estado provincial donde impera la impunidad. Difícilmente en Santa Cruz haya un fiscal o un juez que obre por decisión propia ante situaciones donde haya involucrado algún funcionario provincial, intendente o Director o presidente de algún organismo autárquico. De la oposición, ni hablar.

Precisamente por esto, es que Fernando Cotillo, intendente de Caleta Olivia, después que OPI revelara el escándalo de su esposa Andrea Fernando Angeloni que siendo nutricionista del hospital de esa ciudad, trabaja en la municipalidad y en clínicas privadas, tanto de Santa Cruz como de Comodoro Rivadavia (Chubut), viajó a esta capital para hablar con la gobernadora y “explicarle” lo que está ocurriendo con su esposa, a la vez que diseñar una “estrategia” para salir del pantano político en que se metió (como tantas veces) por su forma personal de manejar fondos y relaciones laborales, como se le da la gana y no como marca la Ley de la Administración Pública.

El mensaje: “acá no ha pasado nada”

Ayudado por los medios lubricados por la pauta, Fernando Cotillo salió casi “displicentemente” (como quien le resta importancia al tema), a “explicar” públicamente lo que ocurrió (de acuerdo a su versión de los hechos), minimizando el tema y el diario Tiempo Sur, elegido para la oportunidad, hizo un artículo donde en su parte más importante dijo:

“Respecto de las personas que trabajaban en el Hospital, (Cotillo) indicó que “los hospitales van trabajando de acuerdo a la coordinación que tienen de las distintas áreas, en base a las guardias que se hacen. Las guardias son comunicadas al Ministerio de Salud de la Provincia y es quien líquida las guardias de todos”.

En este párrafo, el intendente Cotillo (habiéndolo conversado con el propio Ministro García) le saca la responsabilidad del pago de las guardias al Director del hospital Pedro Tardivo, en el controvertido tema de las guardias hospitalaria que usufructuó su esposa, en un nivel que es imposible justificar, por cuanto (además de no corresponderle) no le da el tiempo práctico para llevarlas a cabo y cobrar por “Guardias Activas”, 137 mil pesos por mes.

El diario concluye el artículo de la siguiente forma:

“En esta línea, el jefe comunal marcó que “la confusión que se presta tiene que ver con una cuestión que se viene aplicando desde que empezó la pandemia, que a todo el personal afectado de salud, que trabaja en los distintos lugares y en los distintos hospitales, la forma en que se viene pagando es por la famosa guardia COVID, Independientemente de que el profesional de cualquier área no haga guardias activas”.

Genial forma de blanquear una irregularidad y decir públicamente que se están cometiendo ilegalidades, que como todos las hacen en la provincia, Caleta Olivia no es la excepción y por lo tanto, están exculpados. Todo esto, entienda el lector, lo dijo Cotillo (sin ninguna repregunta por parte de algún periodista) y solo a los fines de salvar del escándalo a su esposa Andrea Fernando Angeloni. No lo logró, porque no hay ninguna confusión; la situación es por demás clara.

La quiso defender y la embarró

Difícilmente se pueda esconder un elefante en una piara de cerdos. Indudablemente el elefante por su envergadura y especie, sobresale por el resto de los animales entre los cuales se intenta ocultarlo. Acá pasa lo mismo, salvando las distancias y el contexto.

Fernando Cotillo intentó dibujar una explicación para defender y justificar a su esposa, pero cayó en su propia trampa y además, puso en evidencia que el medio elegido, fue funcional a su discurso y propósito, por cuanto, al detalle de no haberle preguntado nada, síno dejarlo que diga lo que él quiera, omitió mencionar a la señora Angeloni, de quien elípticamente Cotillo habla y el medio no menciona, cuando quien lee, sabe de antemano que el discurso del intendente tiene como finalidad explicar lo de su mujer, tratando de “blanquear” un ilícito y serias irregularidades que se estañan cometiendo en el hospital de Caleta Olivia.

A continuación expondremos sintéticamente algunos detalles de la historia de las “guardias” en el Hospital Pedro Tardivo, lo que no se hace en el hospital, las decisiones del Director Covas y la incompleta explicación del intendente Cotillo, que habló para deslindar a su esposa del escándalo que OPI hizo público el día 23 de marzo del corriente año.

La esposa de Fernando Cotillo, Andrea Fernando Angeloni no es médica, es nutricionista.

De acuerdo a lo expresado por el intendente, se reconocieron, bajo otros términos, pagos encubiertos y selectivos en el Hospital Zonal de Caleta Olivia.

Desde la Dirección del Hospital Zonal, confirmaron desde un principio que “los médicos llamadores iban a trabajar Ad Honorem” y de acuerdo a la realidad que conocimos, nada de eso está sucediendo.

La contradicción que Cotillo expresa en algunos de sus artículos, no existe, por cuanto, de acuerdo a lo trascendido, el propio Director del HZCO, Dr Daniel Covas les dijo a algunos médicos del nosocomio que “todo esto fue maniobra del Gobierno provincial digitado desde Río Gallegos contra el intendente”. Mientras que a otros médicos les confirmó que “se le abonó esos montos (como los abonados a la Sra Angeloni) porque trabajaron en el C.O.E.”.

Desde el HZCO fue reconocido que pagaron módulos a médicos llamadores, cuando la denunciada Angeloni no es médica, es nutricionista, mientras que, a los que sí son médicos, no les abonaron esos módulos.

Según el Dr Covas “las guardias Covid-19 no las maneja él, se hacen por Decreto del gobierno provincial para los médicos, enfermeros, Unidad de Terapia Intensiva, Laboratorio, clínica, kinesiología”. Pero llamativamente y de acuerdo a lo que se puede ver y escuchar de boca de cada empleado del hospital, al 99% de los trabajadores de esos sectores, no se les pagó las guardias.

Tal como se pudo constatar, a gran cantidad del personal de salud que trabajó en el Plan DetectAR, incluso haciendo triage, hisopado, atendiendo pacientes Covid, etc, en el HZCO jamás les pagaron guardias Covid-19.

Al grueso del personal de salud, perteneciente a casi todos los Servicios que trabajaron en pandemia de lunes a lunes en todo el 2020 y parte 2021 en el Hospital Zonal, jamás les abonaron plus, módulos o guardias Covid-19.

Aquello de “se viene pagando la guardia COVID”, sostenido desde el hospital y refrendado por el intendente, es totalmente FALSO, salvo para unos pocos privilegiados.

Ahora, con más razón y para clarificar definitivamente estas dudas, el Ministerio de salud de la Provincia, debería brindar informes de todo el personal de Salud, para cruzar datos y compulsar quiénes fueron los privilegiados, qué montos se le abonaron, cuántas guardias hicieron, qué módulos e ítems se le abonaron, para saber quiénes fueron los que recibieron mejoras salariales por izquierda y quién no, pues la estrategia (pareciera) es que todo se pierda y confunda en el mismo fango de mentiras, contradicciones, silencios y engaños.