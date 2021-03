UN FISCAL ACUSÓ A MARIO DAS NEVES (F) DE HABER SIDO JEFE DE UNA ASOCIACIÓN ILÍCITA

(OPI Chubut) – La acusación al ex gobernador de Chubut fallecido, fue de parte del Fiscal Marcos Nápoli, incluida en su alegato de ayer en el juicio oral en la causa “Revelación”, un hecho de corrupción donde se juzga la participación de ex funcionarios provinciales en esta provincia, vinculados a sectores comerciales y empresarios que robaron fondos, sobrefacturaron y desviaron fondos públicos entre 2015 y 2017.

El Fiscal asumió que si bien la acusación es “en abstracto” y no tiene efectos legales, por cuanto Das Neves está fallecido, consideró que nada de lo juzgado en la causa podría haber sucedido y básicamente no pudo haber funcionado el cobro de coimas en la obra pública, sin el conocimiento expreso y la anuencia del ex gobernador, cuyos funcionarios recaudaron más de 9 millones de pesos entre diciembre de 2015 y septiembre de 2017 donde estarñian probados 16 casos de cohecho y 3 exacciones ilegales.

“Das Neves ubicó a todos en lugares de poder de distintas áreas y no había modo de que esta asociación tuviera pérdidas de ninguna naturaleza, no las preveían. Todos tenían incidencia en los pagos”, dijo el Fiscal Marcos Nápoli, quien imputó a los ex funcionarios dasnevistas Víctor Cisterna, Gonzalo Carpintero, Martín Bortagaray, Diego Correa, Pablo Oca, Alejandro Pagani el empresario Martín Castillo y Diego Lüters y no dejó afuera conexiones políticas posteriores, durante la gestión de Martín Buzzi, ex gobernador, ex vice de Das Neves, que como cabeza de la organización ilícita, el Fiscal considera que con el producido de la corrupción se costearon campañas políticas y enriquecimientos personales, dando durante la jornada, una exhaustivo detalle del mecanismo de corrupción que implicó la desaparición de fondos públicos en manos del ex gobernador ya fallecido, sus funcionarios y comerciantes/empresarios amigos. (Agencia OPI Chubut)