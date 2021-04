ANÍBAL FERNÁNDEZ AL CUIDADO DE LOS PAPELES ENTERRADOS, ES COMO PONER AL ZORRO A CUIDAR EL GALLINERO

Después que OPI diera a conocer el enterramiento de la documentación en los terrenos baldíos de YCRT en Río Turbio, sobrevino el escándalo nacional y el silencio partidario. No solo la clase política gobernante de la provincia ni siquiera mencionó el escándalo, ni los medios pagos de la cuenca y Santa Cruz, sino que algunos colegas que llamaron a Aníbal Fernández allá en Buenos Aires, no lograron que el Interventor de la empresa carbonífera les diga algo valorable o aclaratorio. “Si, es cierto que se encontró documentación enterrada, cuando se zanjeaba para poner fibra óptica”, dijo Aníbal a un colega, reafirmando lo obvio, lo que se muestra incontrastablemente en el video que publicó OPI.

Hoy, el diario La Opinión Austral saca declaraciones del interventor que no suma ninguna aclaración y son emitidas cómodamente desde su casa en Buenos Aires, ya que su cargo es político-figurado-testimonial (no así los más de 700 mil pesos que cobra), por cuanto desde el primer momento, Aníbal Fernández dijo que él a Río Turbio iba a viajar muy poco. Para tal fin dejó una veintena de funcionarios/amigos con altísimos salarios en YCRT, encabezados por el Ingeniero Gaicerain.

Aníbal dixit

Dijo Aníbal Fernández al diario de Río Gallegos: “Para poner la fibra óptica hay que hacer una zanja, que se hizo con una retroexcavadora. En algún momento pasan por un lugar y cuando van levantando van sacando papeles, piedras y tierra”, transcribe LOA, como parte de la entrevista telefónica.

Lo que dijo el funcionario es una verdad de perogrullo, poco aclaratoria, obvia, pero lo que el interventor toma tan livianamente al decir “sacando papeles, piedras y tierra”, no es tan así en este caso. No se trata de “papeles” se trata de, carpetas, expedientes, fotos, carpetas, cajas plásticas de oficinas repletas de papeles, etc.

“Los papeles se fueron separando, designamos un sumariante que los fue juntando e hicimos participar a los gremios porque, inclusive, el maquinista que descubre esto es delegado de ATE”, dijo Fernández quien seguramente no vio los videos, porque no se ve a nadie “separando papeles”, sino por el contrario es una enorme máquina cuya pala arremete contra una montaña de papeles, cajas y carpetas, destrozando todo a su paso y nadie tuvo la precaución de detener el excavado y proceder a desenterrar esa documentación con más cuidado e intención de preservarla.

No se sabe y no lo dijo Fernández, quien es el “sumariante” “que fue juntando papeles” y es muy llamativo el llamado a los secretarios generales de los sindicatos de YCRT, cuando en realidad a quienes debieran haber llamado es a un fiscal, atendiendo a la irregularidad del hallazgo.

“El lunes estaremos revisando con todo el personal los papeles. Hasta el momento lo que vio nuestra gente no es nada importante”, refirió el interventor, asumiendo (a la distancia) un papel que no le corresponde, porque hubiera correspondido de forma inmediata, una denuncia, el detenimiento de las máquinas y la prohibición de tocar los papeles, dado que todo parte de una irregularidad o un delito, posiblemente generado en YCRT, enterrando papeles que podrían tener valor contable, estadístico o institucional.

Pero sobre este párrafo de los dichos de Aníbal Fernández hay una mentira flagrante del interventor, porque dice “El lunes estaremos revisando….”. Aníbal se refiere al lunes próximo 5 de abril, es decir después de las Pascuas y

Si Ud considera que OPI Santa Cruz le brinda un servicio informativo distinto y de calidad, lo invitamos a sumarse al listado de colaboradores adhiriendo a la Membresía del medio. Su colaboración ayudará a sostener este proyecto que nació sin dependencia del oficialismo ni la oposición y transita desde hace 16 años remando en el esfuerzo, el trabajo diario y la dedicación por el periodismo libre e independiente es una provincia donde no hacer periodismo complaciente, significa trabajar en soledad. Muchas gracias.

Lo que no dijo o desconocía (en cualquier caso es una mentira del funcionario) es que esta excavación data de hace 15 días atrás. Aníbal Fernández, sin duda, se enteró ayer de esta maniobra o miente porque esos papeles están en poder de sus funcionarios en YCRT y de los gremios, desde hace al menos dos semanas. De no haber trascendido por medio de OPI, nada se habría sabido al respecto.

Tengamos en cuenta que sobre YCRT hay abierta causas de corrupción, con lo cual, esos papeles, podrían ser parte complementaria de dichas causas. Tocarlas, clasificarlas y decidir “qué es importante y qué no” como indica Aníbal, no es un trabajo que le corresponda al interventor y a los dirigentes de los gremios, que pueden ser parte de algún ocultamiento.

Finalmente, consultado Fernández si tenía alguna sospecha de quién podría haber enterrado los papeles, respondió tajante: “Ninguna, porque hasta lo que han visto son cosas sin valor documental. Pero repito, le dimos participación a los gremios para tener testigos privilegiados”.

EL interventor cortó camino adelantándose a la poca importancia de los papeles, sin saber de qué se trata, pero el volumen de la documentación oculta bajo tierra no es menor ni es de uso del enterramiento como método, es algo corriente. En cuanto a los gremios como “testigos privilegiados”, no es ninguna seguridad de que habrá ecuanimidad. Sabemos que muchos de ellos son artífices del ocultismo y complicidad con las distintas intervenciones kirchneristas.

Y la frutilla del postre que demuestra que Aníbal Fernández se desayunó a través de la nota de OPI que replicaron medios gráficos y canales de televisión del país, es cuando dijo que le llamó la atención el grado de conservación de los papeles encontrados, ya que en caso de haber sido enterrados hace unos años atrás, deberían estar más deteriorados.

Datos, verdades y posibilidades

OPI sigue averiguando y buscando profundizar la investigación sobre los papeles enterrados en un predio de YCRT.

Supuestamente a Aníbal Fernández le sorprende “el estado de conservación de los papeles, si fueron enterrados allí hace años” y en este punto o el interventor miente o desconoce qué hicieron sus dirigidos. Porque si bien nosotros indicamos que las fuentes señalaron que se trataría de documentación del periodo 2013 y 2015, no significa que se haya enterrado allí en esa fecha.

Precisamente, lo que nos indicó una fuente muy vinculada a la empresa, es que esos papeles se enterraron allí durante la actual gestión; es decir, de mediados del año 2020 en adelante y algunos piensan que no llevan ahí más de un par de meses, de hecho la tierra que tapaba a la documentación, no lucía compactada, como sí hubiera sucedido en caso de estar allí desde hace un año o más nos indicó en off un dirigente gremial, que estuvo presente en el lugar hace más de dos semanas atrás.

Que esos papeles pertenecen a una gestión K, es una obviedad “Imagínense qué hubiera pasado si esos papeles los hubiera enterrado el ex interventor Zeidán” – nos dijo la fuente – “¡Ya estaría inundada la prensa de declaraciones y denuncias penales en contra del gobierno de Macri!”, dijo y agregó “El silencio que hicieron es una clara muestra que se trata de un delito cometido por ellos mismos y Aníbal no sabe o se hace el tonto, de que esto sucedió durante su gestión como Interventor”.

Otro punto importante que rescatamos de los dichos del Interventor de YCRT, es que para hacer un acta sobre los papeles, se convocará a un escribano. En Río Turbio la única escribana es la señora De Cristófaro, hermana de la otorrinolaringóloga Verónica De Cristófaro de El Calafate que desde el Samic, fue enviada por CFK al Ministerio de Salud junto a Carla Viazzoti. La Escribana De Cristófaro es una kirchnerista que inclusive fue candidata a intendente de Río Turbio por el FPV en las últimas elecciones.

De acuerdo a averiguaciones practicadas en la propia empresa, esta documentación encontrada, en realidad, podría tratarse de papeles dados de baja en la sección de YCRT denominada “Economato”, una suerte de archivo donde va a parar la documentación en desuso. Y también se maneja la hipótesis que se trate de documentación de la vieja YCF. Pero todo ello en el campo de la teoría. Nadie informó nada al respecto, a pesar de que los papeles fueron encontrados hace dos semanas atrás.

El Troyano

Una versión no confirmada, da cuenta de que podría tratarse de documentación vieja y en su mayoría sin importancia, dentro de la cual podrían haber colocado documentación sensible que alguien quiso hacer desaparecer.

“En medio de cien carpetas de documentación vieja, puede ir mezclado papeles de inversiones, licitaciones, contratos, facturas o lo que sea, que alguien podría haber ordenado hacer desaparecery lo pusieron ahí como un caballo de troya”. “Lo raro, lo inentendible – prosiguió nuestro interlocutor – es que nadie se haya ocupado de quemarla. O tal vez no quisieron llamar la atención y buscaron sepultarla para que la propia tierra lo degrade en silencio. Lo que está claro es que esos papeles no están enterrados hace años, eso es muy reciente”, aseguraron.

De todos estos datos, nadie aportó aclaraciones. Y Aníbal Fernández da la impresión de que no sabía nada hasta ayer o de saberlo, se hizo el distraído y encendió la mecha de un relato que en algunos días más irá tomando forma, inclusive, sosteniendo argumentos inverosímiles que tratarán de explicar lo que pasó.

Lo contradictorio de todo esto es poner al cuidado de Aníbal documentos de una empresa corrupta, que hoy él gestiona. Es como poner a un zorro hambriento, a cuidar un gallinero. (Agencia OPI Santa Cruz)