Alberto Fernández: “Hay que ser un imbécil profundo o una muy mala persona para decir que hago esto para evitar las PASO”

Según publica Clarín El Presidente criticó el comunicado de Juntos por el Cambio y dio detalles de cómo cursa la enfermedad.

El presidente Alberto Fernández habló tras el anuncio de las nuevas restricciones para intentar frenar el incremento de contagios de coronavirus en medio de la segunda ola que preocupa al Gobierno y cargó contra los opositores que lo critican.

“Hay que se un imbécil profundo o una muy mala persona para decir que hago esto para evitar las PASO”, dijo, indignado, al criticar el comunicado de Juntos por el Cambio en el que la oposición cuestionó las medidas restrictivas ante la pandemia.

En ese texto, JxC afirmó: “Nos parece particularmente preocupante que frente al fracaso de la estrategia sanitaria del gobierno nacional la respuesta repetida sea insistir con restricciones excesivas y mal calibradas”.

Fernández se enojó con lo que vinculan las decisiones presidenciales con la posible postergación de las PASO, un proyecto que avanza en el Congreso por impulso oficialista. “Leí el comunicado. Era impactante, se oponían porque sí. Me quito el traje de presidente, me visto de ser humano, y no me es grato ver chicos contagiados, que se pasan la botella de cerveza transmitiendo el virus. Después contagian a sus padres y abuelos”, dijo.

“Lo que estoy haciendo no es más que lo que hace el mundo. Ayer un imbécil me llamaba dictador. ¿Cuál es la dictadura? ¿Cuidar a la gente? Miren los números, 20 mil casos. Hay que ser un imbécil profundo para decir esas cosas o una muy mala persona. Dicen que estoy haciendo esto para evitar las PASO. Por favor, cómo pueden pensar semejante barrabasada. Si tengo que perder una elección por esto la pierdo”, lanzó.

Sobre las medidas anunciadas señaló: “Los contagios se dan en los transportes y en las reuniones sociales”, afirmó en diálogo con Radio Con Vos. Y pidió a las personas no circular con otra gente “exponiéndose” a contraer el virus.

Además, negó tener discrepancias con el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, respecto a la nocturnidad. Y destacó que desde el criterio epidemiológico lograron llegar a un acuerdo.

“Me dijo (Larreta) que cerrar los restoranes a 10 de la noche podía generar un daño innecesario a la gastronomía y que él se comprometía a reducir el aforo y controlarlo, que solo se pueda comer al aire libre y no en lugares cerrados, ponerse más exigente con los protocolos y yo atendí a esos argumentos”, manifestó.

Más adelante adelantó su pedido a la secretaría Legal y Técnica para que se incluya en el DNU que regirá a partir de mañana la prohibición para que se pueda comer en los salones cerrados de los restaurantes y que solo se pueda hacer en mesas al aire libre.

“He pedido en el DNU que saquemos prohibamos que se usen los lugares interiores de los restaurants, que solo se pueda comer al aire libre y con el mayor distanciamiento posible”, deslizó. De confirmarse, es uno de los puntos calientes que generará polémica, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires.

El Presidente insistió en remarcar que las personas tengan responsabilidad ciudadana y que se eviten las reuniones sociales, que es donde se producen los contagios.

Más críticas a la oposición

El jefe de Estado también criticó duramente el comunicado de Juntos por el Cambio y las críticas de dirigentes de la oposición a las nuevas restricciones anunciadas.

Días atrás, la mesa nacional de Juntos por el Cambio pidió “defender la mayor normalidad posible” ante la segunda ola de contagios y si bien dejaron abierto el escenario para negociar una postergación de las Primarias, pusieron como condición que haya garantías de que no se suspendan ni se unifiquen con las generales.

“Lo que digo es que cuando la historia se escriba quiero que me pongan del lado de los que cuidaron la vida de los argentinos y si pierdo una elección por eso, la pierdo. Pero me voy a dormir en paz”, sentenció.

El mandatario defendió la cuarentena estricta implementada el año pasado y aprovechó para criticar las gestiones de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri.

“Teníamos una gobernadora que se jactaba de no abrir hospitales, un Ministerio de Salud que había desaparecido y todas las vacunas que estaban vencidas en la Aduana”, expresó en crítica a la gestión de Cambiemos en Nación y Provincia.

La relación con Cristina Kirchner

Fernández contó que cuando alguna vez no estuvo de acuerdo con Cristina Kirchner se fue a su casa. En referencia a cuando renunció como jefe de Gabinete.

En tanto que destacó que en la actualidad le manifiesta muchas cosas con las que está en desacuerdo, pero que eso no interfiere en la buena relación que mantiene con ella.

“No necesariamente estoy de acuerdo en todo con Cristina. Y está bien. Ahí hay una necesidad permanente de hacer aparecer a Cristina como dominando el escenario de gobierno, que no es tal cosa”, señaló.

Al tiempo que remarcó que la vice es “sumamente respetuosa” de su gestión presidencial. “Cristina es una dirigente muy importante en la política argentina con la que he tenido encuentros y desencuentros y ahora estamos unidos para sacar adelante el país”, sentenció.

Pero remarcó que la toma de decisiones gubernamentales pasan por su despacho. “Dentro del frente hay un montón de gente, respeto la opinión de todos, escucho a todos. Pero decido yo, porque al que va a juzgar la historia es a mi”, afirmó.

Tarifas e IFE

El presidente también se refirió al “tema delicado” de la discusión respecto a la posibilidad de que se realice un reajuste de tarifas, como vienen pidiendo las empresas distribuidoras.

“Cualquier corrección debe hacerse teniendo en cuenta la situación económica que enfrentan los argentinos”, expresó.

Además, descartó por el momento la posibilidad de que se implemente una nueva ayuda social a través del IFE. Aunque reconoció que la situación es grave para mucha gente.

“Los argentinos no estan en la panacea, vienen de cuatro años de destrucción macrista y los agarró la pandemia, y con mucho esfuerzo del estado nacional y de la mayoría de los argentinos”, concluyó. (Clarín)