EL FPV SIMULÓ DIFERENCIAS INTERNAS, PERO EN EL FONDO ESTÁN UNIDOS Y SOLO SON PETROLEROS MONTANDO SUS EGOS, PORQUE NO LOS DEJAN APARECER EN LA FOTO

En la tercera sesión ordinaria del año, se mostraron algunas diferencias internas dentro del Bloque oficialista del Frente Para la Victoria, de cara a las elecciones nacionales de medio término y en el medio de la segunda ola por el COVID-19 en nuestro país. Sin embargo, para quienes están acostumbrados al comportamiento oficial, estos desacuerdos no impiden uniones para ganar elecciones a favor del krichnerismo.

Estos chisporroteos en el kirchnerismo de la Cámara se expresaron entre las líneas internas que expresan al partido SER Santa Cruz, del Petrolero Privado, Claudio Vidal y el sector que responde al intendente de El Calafate, Javier Belloni, ambos kirchneristas. Recordemos que, gracias a ambos, Alicia kirchner reeditó su gobierno, por lo tanto no está claro cuál es el objetivo de la discusión, excepto, claro, que Vidal y su gente creen que haber participado en las elecciones 2019, les asegura el derecho de compartir la foto con el Frente Para la Victoria de base, un pecado original del petrolero, quien cree que le deben algo.

En el inicio de la sesión de ayer jueves, el presidente del cuerpo Eugenio Quiroga le tomó juramento al diputado Gabriel Oliva de la banca de Encuentro Ciudadano, quien reemplazará a Javier Pérez Gallart, quien falleció víctima del COVID-19.

Nuevamente el debate más álgido se dio por la gestión de la pandemia a nivel provincial, la distribución de las vacunas y qué grupos deben ser considerados esenciales y/o prioritarios para recibir alguna de las dosis que por ahora ingresan a cuentagotas al país.

Las chispas oficialistas se vieron cuando José Luis Garrido, Hernán Elorrieta y Miguel Farías de SER Santa Cruz impulsaban dos iniciativas para reconocer actividades de Petroleros Privados en la provincia: una realizada en la localidad de 28 de Noviembre, donde el intendente Fernando Españón fue candidato de Vidal y mientras encerraba al pueblo, permitía que Vidal con camimones y gente se desplazara en la ciudad, haciendo proselitismo de pandemia y la otra cuestión, fueron las donaciones que transportaron camiones y camionetas del gremio petrolero hasta la comarca andina en Chubut, gravemente afectada por incendios forestales que destruyeron cientos de viviendas.

En este punto, el núcleo duro del kirchnerismo no avaló que los proyectos sean ingresados para su tratamiento en el orden del día y provocó los primeros cruces en la sesión.

Garrido criticó la negativa al sostener que “cuando se planteó una actividad del sindicato petrolero en la cuenca carbonífera de manera gratuita con personal médico lo pasaron a comisión y no lo compartí. Me hubiese gustado que haya un reconocimiento. Pero claro como el proyecto hace mención a Claudio Vidal y es presidente de un partido político con representación parlamentaria se ve con sentido político. Reconocemos a algunos y otros los enviamos a estudio, no se mide con la misma vara”.

Es una pena, como dijimos en muchas notas anteriores, que los que aparentan ser disitinto, sea exactamente iguales a los que parecen oponerse. Parece que Garrido, finalmente, se dio cuenta. Pero nada pasará de ahí.

Debate por las vacunas

El kirchnerismo desestimó dos propuestas de la diputada Nadia Ricci (UCR) porque entendió que “estos proyectos hay malas intenciones y se fundamentan en fake news, siembran dudas” según señaló Matías Mazú, el jefe de la bancada oficialista.

La legisladora pidió un informe sobre una partida de vacunas Sputnik V que llegaron a El Calafate en enero con destino al hospital SAMIC y le respondió el diputado por el pueblo Jorge Arabel quien leyó una nota de las autoridades hospitalarias y añadió que “es una práctica común entre efectores de salud y no una partida que enviaron al municipio. Es cierto que estamos en un año electoral y quieren poner un manto de sospecha sobre lo que se hace. Pero quería llevar tranquilidad que las vacunas fueron aplicadas a personal de salud y personal de riesgo”.

Ricci añadió que “no dijimos que la recibió la municipalidad, sino que observamos que es un envío poco frecuente de ese tipo de partidas. Lo que si decimos que hay dudas es sobre el traslado, es un pedido de informes porque tenemos dudas y se sembró porque hubo vacunas que no se hubieran robado como sí ocurrió. Este tema está en la justicia”.

Con la poca seriedad de siempre mazú dijo “Si está en la justicia que se encargue de investigar y se dilucide”, argumentó y dio por cerrada la discusión.

También se discutió un proyecto de Ricci que pedía al Poder Ejecutivo Nacional “arbitre los mecanismos de control de exportaciones necesarios para garantizar que no sean exportadas las vacunas contra el COVID-19, producidas en el país por el laboratorio mAbxience” que producen para el laboratorio de AstraZeneca.

Allí, el oficialismo señaló que “hubo intencionalidad política para este tipo de proyectos” sostuvo Rocío García (FPV) quien añadió“hay que seguir en las negociaciones sobre las vacunas y tratando de conseguir más vacunas. Llevamos 6 millones de dosis aplicadas”, dijo y muchas caras cruzaron miradas, aún entre los propios oficialistas, que se preguntaban de dónde la diputada había sacado ese dato.

Otros temas

En la sesión se aprobó el veto parcial de la ley N°3.718 que prevé la obligatoriedad del Poder Ejecutivo Provincial a presentar ante la legislatura un informe semestral en sesión extraordinaria y pública en junio y diciembre de cada año por parte de la Jefatura de Gabinete.

A su vez, por unanimidad se votó la ley que establece la exención impositiva del impuesto a los ingresos brutos durante el primer trimestre de 2021 a los contribuyentes directos y del régimen del convenio multilateral a quienes desarrollen como actividad principal el turismo en el ámbito de Santa Cruz.

Esa norma faculta a la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP) a reglamentar el acceso al otorgamiento del certificado de exención del impuesto sobre los ingresos brutos.

También hubo un extenso debate sobre el texto de un pedido del diputado Garrido para que el gobierno provincial gestione ante la empresa estatal Aerolíneas Argentinas una bonificación de los vuelos de Santa Cruz desde y hacia Buenos Aires, que finalmente se sancionó por mayoría.

Además, se aprobó el proyecto de resolución de la diputada Liliana Toro (Caleta Olivia – Frente Para la Victoria) que declara de manera genérica el “enérgico repudio del Pueblo de la Provincia de Santa Cruz a la depredación de nuestros recursos ictícolas sobre el mar argentino, por parte de flotas pesqueras de banderas internacionales”.

Por pedido de Nadia Ricci (UCR) pidió que se agregue un artículo pidiendo a Prefectura Naval Argentina arbitre las medidas de control, a lo cual el legislador de Puerto Deseado, Carlos Santi señaló que “faltan recursos para controlar la depredación, lo hace Prefectura junto a la Armada Argentina”, dijo como si la postergación de esta iniciativa fuera algo que se puede posponer, luego de la depredación monumental que hace décadas llevan a cabo a través de todos los gobiernos, muchos de los cuales han hecho negocios y enriquecido funcionarios con la falta de controles.Con pocas expresiones en el debate, el oficialismo repudió una declaración política de “Juntos por el Cambio” del 6 de abril donde rechaza la conducción nacional de ese espacio que se adopten nuevas restricciones por el avance de la segunda ola del COVID-19. (Agencia OPI Santa Cruz)