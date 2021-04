NADIE SABE DÓNDE DUERME EL GENERAL Y GRASSO HACE COMO ROCA, ARRASA CON TODO, NO DA EXPLICACIONES Y CREE QUE TODO ES DE ÉL

El monumento al General Julio Argentino Roca que el intendente Pablo Grasso ordenó unilateral, inconsulta y autoritariamente retirar del centro de la ciudad donde estaba emplazado, con la excusa de “restaurarlo” (olímpica tomada de pelo por parte del intendente a la gente de la ciudad), no aparece por ningún lado.

Si bien el contexto es grave, porque el intendente mintió con la excusa utilizada para sacar el monumento de su lugar, es más grave aún que oculte el destino del monumento, teniendo en cuenta que es patrimonio público y no del intendente Grasso, ni siquiera de su gestión.

Oficialmente desde el día 23 de diciembre 2020, en momentos en que a pesar de la pandemia, la población estaba mentalizada en las fiestas del fin de año, sin ningún tipo de aviso previo y contando con la cobertura de los medios abonados a la pauta, el Intendente Grasso mandó a un grupo de trabajadores y dos camiones a quitar el monumentos del Gral Roca, puesto allí a principio de Siglo; lo hizo de una manera artera, cobarde, indisciplinada y fundamentalmente, impune.

La operación llevada a cabo en pocas horas, con un apuro inusitado que el intendente no tiene para tapar los pozos de la ciudad, ni para arreglar las calles que se inundan en Río Gallegos, demolió un monumento público sin que algún funcionario se le opusiera, un juez pidiera explicaciones y la oposición representada por diputados y senadores, hiciera una denuncia ante la justicia.

Solo desde el Concejo Deliberante, el concejal Pedro Muñoz y sus compañeros ediles de Río Gallegos del Interbloque UNIDOS del Concejo Deliberante de la ciudad, Daniela D’Amico y Leonardo Roquel (Unión Cívica Radical), hicieron una presentación en el CD y se formalizó una queja oficialmente por nota, ante lo que consideraron un atropello y una falta total de respeto a las instituciones.

“El Intendente está empecinado en destruir el patrimonio de nuestra ciudad. La imagen es triste y se suma a una larga lista de acciones que lleva adelante la gestión del Intendente Pablo Grasso que atentan contra el patrimonio histórico de Río Gallegos”, dijo Muñoz al respecto y “Lo que hicieron no se podrá reparar, dejen de destruir nuestra ciudad, su patrimonio no pertenece a quienes ostentan el poder”, aseguraron los concejales que acompañaron el escrito.

De acuerdo a los aportes de información realizados por el propio Concejal Muñoz, el intendente de Río Gallegos no da debate y toma decisiones inconsultas, no ha respondido por la desmonumentación que llevó a cabo, pero tampoco por otras obras y mucho menos ha publicado o informado sobre los gastos que ha demandado la operación de sacar la obra, pasando por arriba de Ordenanzas sobre patrimonio cultural y básicamente sobre la propia opinión de la gente, consignó el edil a OPI.

Con respecto al monumento del Gral Roca, Muñoz confirmó que Grasso nunca les informó al CD sobre su desmantelamiento, pero tampoco sobre el lugar de traslado y los trabajos de “restauración” que, supuestamente estarían llevando a cabo.

“El intendente maneja el municipio como si fuera propio”, dijo el concejal y añadió “Cuando el contador Diego Robles presentó el Presupuesto, se le pidió el ejecutado en la gestión y no lo dio. Con lo del vaciadero, que también le pedimos reiteradamente, amontonaban los pedidos sin dar respuestas a pesar de que esas solicitudes salían por unanimidad, hasta que fue la justicia quien le ordenó que lo enviara al CD”.

El concejal de la oposición aseguró que Pablo Grasso no presenta un solo papel de las licitaciones realizadas y mucho menos explica el manejo de fondos que hace. Señaló que han presentado cuatro denuncias y/o amparos sobre la obra pública y en algún caso la propia justicia ha logrado modificar el proyecto unipersonal de Grasso, como fue el caso de prohibir el emplazamiento del Centro de Monitoreo en la ría local, sobre la calle Rodiño de Clarck. “No tiene voluntad ni intención de rendir cuentas”, dijo Muñoz agregando “Él (Grasso) cree que tiene la suma del poder público y por ese motivo hace lo que quiere, pero nosotros hemos presentado un Amparo por acceso a la información, referido al ejecutado de la municipalidad y la única opción que no deja es judicializar algo que para cualquier intendente debe ser normal: rendir cuentas”, señaló el concejal, que a su vez aseguró no haber recibido “nunca” una respuesta sobre el destino del monumento quitado del centro de la capital.

Por averiguaciones practicadas entre el personal municipal, el monumento sacado de la intersección de las calles Roca y San Martín, fue llevado al corralón municipal que está sobre la avenida Asturias, cercana a la rotonda Barck, pero se desconoce el destino final de la pesada imagen del hombre que aseguró la Patagonia a la soberanía nacional, anexando un territorio, hasta ese momento, en manos de aborígenes chilenos y geopolíticamente fundamental tanto para Argentina como para el país vecino.

Pablo Grasso procedió a quitar el monumento por razones estrictamente ideológicas, por su anteposición a la obra de Roca, a pesar de que se trata de un hacedor de la historia argentina. El problema del intendente es que hizo todo por izquierda, de manera autoritaria, compulsiva e inconsulta, como es no respetar la opinión (directamente no consultarlos) de asociaciones y comisiones de patrimonio y mucho menos consultar a los ciudadanos de Río Gallegos.

Lo de la restauración del monumentos es una falacia y una tomada de pelo a la ciudadanía, por cuanto si esa hubiera sido la intención no hubiera destruido el panel histórico que había a espaldas de la estatua ni arrancado de cuajo la imagen del General Roca. Esto ya lo vivimos en el 2012 cuando hubo intención de sacar de allí al militar, para poner una estatua de Néstor Kirchner que finalmente Rudy Ulloa terminó depositándola en el Barrio El Carmen, debido al rechazo público que causó la idea. Nadie está seguro que la historia no se vuelva a repetir.

Ahora Pablo Grasso enfrentará varias consecuencias: una legal, pues será denunciado, una pública y otra política, pues deberá dar cuenta a la sociedad de su decisión inconsulta y autoritaria, hecho que le recordaremos (junto con otras decisiones similares) una y otra vez y especialmente antes de cada elección donde se impulse y proponga como candidato. (Agencia OPI Santa Cruz)