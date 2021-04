COTILLO BAJÓ LÍNEA PARA QUE TROLS DEL MUNICIPIO, OPEREN EN LAS REDES SOCIALES PARA CONTRARRESTAR LAS CRÍTICAS A LA GESTIÓN

Una vez publicada la nota en la que OPI Santa Cruz demostró cómo la mujer del Intendente Fernando Cotillo, la nutricionista Fernanda Angeloni, cobra sobresueldos en el hospital y en el municpio, en actividades incompatibles con su función, el escándalo puso muy incómodo al intendente, quien, de todas maneras, es “un explicador” de cualquier situación que aparezca, incluyendo las que, como ésta, son inexplicables.

Una serie de hechos se sucedieron luego, que obligaron al intendente a viajar a Río Gallegos para explicarle a la gobernadora cuál fue el motivo por el cual su esposa nutricionista cobra una fortuna usufructuando conceptos médicos, como las guardias activas, en plena pandemia. Más allá de todo esto que el lector puede revivir releyendo nuestra nota disparadora del problema y la segunda nota donde se compara lo cobrado con otro médico (que a su vez constituye en si mismo otra irregularidad, porque no va a trabajar el hospital hace años), es importante destacar la necesidad que tiene el municipio de Caleta Olivia de restaurar “la credibilidad” de cara a las elecciones de medio tiempo en la provincia, reacomodar la imagen del intendente y contrarrestar las críticas que se disparan desde todos los sectores y especialmente en las redes sociales, desde donde sectores de la oposición y enemigos públicos del intendente, multiplican hasta el hartazgo los hechos de corrupción como éste y entiende Cotillo, eso erosiona fuertemente su gestión y hace mella en su relación con el gobierno provincial.

Bajada de línea

OPI accedió a un audio grabado en instalaciones de la Fundación Pensar Santa Cruz, donde el Secretario General de Coordinación de la municipalidad de Caleta Olivia, Juan Carlos Gómez, virtual jefe de Gobierno del Intendente Fernando Cotillo convocó a una reunión a partidarios del FPV y empleados vinculados al municipio y les ordenó que actúen fuertemente en las redes para contrarrestar las críticas y recuperarse del escándalo generado por las guardias activas cobradas por la esposa del intendente, Andrea Fernanda Angeloni.

En esa reunión se lo escucha al funcionario decir: “La gestión pasa por un muy buen momento de gestión, hacemos todo lo que podemos más allá de la pandemia… eso a nosotros no nos genera preocupación, estamos con una dificultad grave de comunicación que es lo que queremos reconstruir con todos ustedes. ¿Todos manejan redes cierto? Queremos que jueguen fuerte en las redes, que apoyen al gobierno, las redes es un lugar donde…..”

Claramente la estrategia del intendente Cotillo es saturar las redes por medio de sus trols, intentando neutralizar las repercusiones negativas que manchen su gestión, especialmente porque la información difundida por esta Agencia el 24 de marzo, le dio un duro golpe político al corazón de la administración municipal y se esparció rápidamente por todas las plataformas de comunicación y llegó a los medios nacionales con gran repercusión mediática.

De acuerdo a las averiguaciones practicadas por OPI Santa Cruz sobre los motivos que generó esta orden del Jefe de Gabinete a la militancia asociada con el municipio de Caleta Olivia, es porque sobre el tema de las guardias activas cobradas por Angeloni, que Cotillo no pudo explicar públicamente, sienten que el Director del Hospital Tardivo, el Dr Covas “los entregó” en sus declaraciones públicas, al reconocer que esas guardias las venían cobrando desde mucho antes, en tanto, el intendente, tratando de “hacerse el distraído” había insinuado que si esas guardias estaban mal liquidadas y no correspondía, ese dinero iba a ser devuelto por la nutricionista. Pero el propio Director del hospital confirmó en los medios que no fue un cobro circunstancial, sino que por el contrario, es una modalidad implementada mucho tiempo atrás.

Estas declaraciones del médico se multiplicaron en las redes y levantaron un sinnúmero de críticas contra Cotillo y el gobierno provincial. Lo peor, rescatan las fuentes de OPI, es que ningún funcionario del gabinete provincial salió públicamente a defender y/o apoyar y/o justificar a la señora Angeloni.

Por este motivo y no otro, es que el intendente le ordenó a su jefe de gabinete buscar una alternativa comunicacional que logre neutralizar las críticas, inundando el sistema de comunicación alternativo que ofrece internet, de ataques y justificaciones falaces, que embarren la cancha lo suficiente como para mitigar el costo político que implican que estos hechos sean ventilados. Para tal fin, los troles del municipio, utilizan perfiles falsos, de forma que sea muy difícil ubicar los orígenes de los ataques y los responsables que los orginan.

Pensar, es para esto

Paradógicamente, el lugar elegido por Gómez para bajar línea sobre los trols de Cotillo, fue las instalaciones de la Fundación Pensar Santa Cruz, un lugar vendido públicamente como el espacio para el aporte de ideas y discusión de políticas públicas, pero que resulta (ante le videncia) un émulo del Instituto Patria, verdadera usina de operaciones políticas y “concientización militante”.

Para que el lector recuerde otras de nuestra investigaciones, la Fundación Pensar Santa Cruz, en Caleta Olivia, es la misma donde desaparecieron cinco millones de pesos que Alicia Kirchner, siendo Ministra de Bienestar Social del gobierno nacional en ese momento, les dio a Fernando Cotillo y Pablo González con la excusa de que esos fondos iban con destino a aparatología del hospital de Pico Truncado. Hubo una denuncia penal pero jamás apareció ni la plata ni los aparatos hospitalarios.

Bueno es dar buenas noticias

En medio de este escándalo que movió a parte de la sociedad caletense, se hicieron marchas, repudios al intendente y se movilizó el sector de Salud, al enterarse que solo de guardias activas la nutricionista (la cual no es médica) cobró mensualmente 130 mil pesos en ese concepto y $ 260.000,00 por recibo de sueldo, el intendente Cootillo salió el día jueves a anunciar que va a adelantar la cuota del aumento pactado, que recién el mes que viene debería hacer efectivo. Es decir, anunció el pago adelantado del 10%, como forma de calamar las protestas y claramente con el aval de la gobernadora quien está aportando buena cantidad de fondos al municipio de Caleta.

Haciendo números generales y sin particularizar en detalles, si nos remitimos a las declaraciones públicas de funcionarios de la intendencia de Caleta Olivia, la gestión de Cotillo paga 17 millones de pesos mensuales, solo en cargos políticos.

Recordemos que desde OPI hemos criticado fuertemente que la gestión anterior del municipio a cargo del Radical Facundo Prades, había traído con él más de 30 cargos nuevos cuando se hizo cargo de la municipalidad en el 2015 y llegó a pagar una suma aproximada a los 3,8 millones de pesos en ese concepto.

Ahora, sin embargo y teniendo en cuenta el aumento de más de 110% otorgado por Cotillo a los cargos políticos de su gestión, las fuentes aseguran que hoy el municipio paga más de 200 cargos en la municipalidad, triplicando y hasta cuadruplicando el gasto en relación a la gestión anterior y la escala base de esos sueldos es de 150 mil pesos; de ahí para arriba, es como se reparten mensualmente los 17 millones declarado por integrante de la administración municipal, aún cuando en el presupuesto aprobado, esa suma ni se acerque a la que realmente se invierte, aclaró nuestra fuente de la municipalidad.

“Acá hay más de 200 cargos políticos, muchos ñoquis y agregados que entraron con la complicidad del gremio”, dijo nuestra fuente y concluyó “cualquier sueldo de un cargo político recién ingresado, gana más que un médico en la línea de Covid o que un Director de escuela de la provincia. Y eso el gobierno de Alicia Kirchner lo sabe y lo sostiene. Acá no hay ningún inocente, usan la caja pública para acomodarse ellos, sus familiares y amigos, como ocurrió siempre que administró Cotillo este municipio, por eso ésta necesidad de contrarrestar la mala prensa que los expone, con el agravante que hoy todo se multiplica millones de veces debido a las redes sociales”, dijo la fuente refiriéndose a la orden del jefe de Gabinete de la municipalidad de Caleta Olivia que ordenó a los trols de la municipalidad saturar las redes y atacar a quienes multiplican información que afecten al intendente Fernando Cotillo. (Agencia OPI Santa Cruz)