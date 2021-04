EL RELATO DE LA USINA DE 21 MW, LA PROMESA SIEMPRE INCUMPLIDA DE LA DE 240 MW Y UNA EMPRESA QUE NO PUEDE JUSTIFICAR LO QUE GASTA

El día 6 de abril de este año, formulamos un anticipo en el cual, señalaba que ante el acercamiento de la campaña eleccionaria 2021, el gobierno provincial iba a desempolvar viejas promesas, todas incumplidas, pero que a juzgar por los resultados obtenidos, les da una considerable positividad, al tomar, especialmente a la gente de la provincia por estúpida, al punto que muchos (aún) les creen, a pesar de seguir repitiéndola una y otra vez, previo a cada elección.

En ese momento titulamos: “SE ACERCAN LAS ELECCIONES: REPRESAS, AGUA Y USINA EN LOS DISCURSOS DE ALICIA KIRCHNER ¿REFLOTARÁN POR ENÉSIMA VEZ LA ZONA FRANCA?. Y así fue, todas y cada unas de esas promesas fueron sacadas de la galera de los magos del Frente para la Victoria en estos días y hoy son títulos de los diarios locales/provinciales, donde nada se analiza ni se cuestiona, solo se replica lo que el dueño de la pauta pide.

Han montado (otra vez) la propuesta de generar electricidad para el país, con la terminación de la termousina de 240 Mw, la misma que “inaguró” Cristina Fernández en el año 2015 y anduvo 48 horas antes de silenciarse para siempre. Sin embargo la realidad es que nunca comenzaron los trabajos en la usina propiamente dicha, sino, como indicamos en otra nota, hay revuelo alrededor de la obra civil que implica el portal de acceso y la playa de estacionamiento, luego de la Licitación Pública Nº 02/2021, publicada por YCRT para la finalización de obra del “Portal de acceso a la Central Térmica de Río Turbio, estacionamiento de vehículos livianos, y calle de acceso principal a Central Térmica Río Turbio 240 MW”.

OPI pudo corroborar que lo único que ha prosperado hasta ahora en la cuenca carbonífera, a pesar de los más de 7 mil millones de pesos que durante el 2020 se llevó YCRT, sin producir un kilo de carbón, han sido los negocios que se han vuelto a reactivar alrededor de la usina termoeléctrica, como, por ejemplo, el alquiler de 21 cabañas que tiene Sergio Berni en la zona de 28 de Noviembre, todas rentadas a las empresas que trabajarán en el complejo, reeditando la situación comercial de Berni previo al año 2015, cuando su empresa de vigilancia, daba seguridad al predio de la Usina de 240 MW, la misma que por su cargo a nivel nacional, tenía orden de controlar.

Si Ud considera que OPI Santa Cruz le brinda un servicio informativo distinto y de calidad, lo invitamos a sumarse al listado de colaboradores adhiriendo a la Membresía del medio. Su colaboración ayudará a sostener este proyecto que nació sin dependencia del oficialismo ni la oposición y transita desde hace 16 años remando en el esfuerzo, el trabajo diario y la dedicación por el periodismo libre e independiente es una provincia donde no hacer periodismo complaciente, significa trabajar en soledad. Muchas gracias.

De la situación actual, a que la usina termoeléctrica genere electricidad para vender al interconectado nacional, hay una brecha tan grande que en la práctica constituye un hecho increíble, difícil de realizar y hasta el momento, irrealizable.

Por otro lado, el gobierno nacional y provincial han comenzado a publicitar con bombos y platillos, la puesta en marcha de la usina de 21 Mw, pero no dicen que el complejo de generación está trabajando con una sola caldera generando no más de 4 Mw. “Hace tres días debieron bajar a 2 Mw porque “se pinchó” la caldera”, dijo una de nuestras fuentes en el lugar, asegurando que si bien es cierto que se está entregando electricidad al sistema, el yacimiento no está en producción y solo están rehaciendo lo que en el 2019 comenzó el anterior interventor de Macri y lo cual se detuvo por decisión de la intersindical que paró la producción de carbón luego que se conociera el resultado de las PASO en septiembre de ese año.

Para que nadie se engañe

Buscando en los archivos de OPI encontramos un informe del año 2016, sobre la situación de la usina de 21 Mw, el cual consultamos en algunas oportunidades que debimos hacer mención al aspecto técnico del complejo de generación y es llamativo cómo pese a los años que tiene el informe, no pierde actualidad, por cuanto ninguno de los trabajos y las licitaciones se cumplimentaron, tanto en la Caldera 4 como en el denominado TV2.

Lo que indican nuestras fuentes es que sería muy factible que por bajo cuerda, las empresas Chimen Aike, Proalsa, Faisere y Citran´s, estén solicitando una “redeterminación de costos” para continuar las obras, una que data del año 2009 y otra del año 2013.

Todo esto se judicializó en tiempo de la intervención de Omar Zeidán, época en la que no se realizó ningún pago y en la que ya quedaron deudas tanto en pesos como en dólares con las mencionadas empresas.

En ese informe del año 2016 se explica cómo fue la recupeeración de la Usina de 21 MW, su nueva capacidad de generación luego de estar abandonada por años y otros avances que impulsaron los de Juntos por el Cambio y que ahora, se desconoce, dentro del nuevo relato kirchnerista, buscan montar la épica de la recuperación de la usina a cabrón, la misma que en el año 2018 fue criticada por el hoy oficialismo, quien, desde la oposición hablaba muy mal y no le daba chances ni importancia a la recuperación que la anterior intervención hizo del complejo generador hasta ese momento, abandonado.

El paro que comenzó el día 13 de agosto de 2019, le impidió a YCRT tener en enero del 2020, una capacidad de exportación de 25.000 toneladas de carbón térmico por mes: alrededor de U$S 1.000.000. A ello se debía agregar unos U$S 35.00 por la venta de energía a la Cuenca, más los 10 MWH de los 5 Cummins que están en la Usina de 240 que estaba previsto, en la planificación del gobierno anterior, vender al SIN.

Recordemos que las gestiones y las pruebas para subir la energía al interconectado fueron realizadas por la anterior intervención en YCRT, con lo cual la actual gestión, solo estaría reactivando lo que ellos mismos anularon y sacaron de servicio, cuando decidieron sabotear la producción de carbón y de energía en YCRT.

El documento

OPI pone a disposición de todos sus lectores el “Informe de Situación Actual de la Usina de 21 MW”, realizado en el año 2016, donde se puede acceder al estado que en ese momento se encontraba el complejo, con detalles de la capacidad y estado del sistema de generación diesel, a vapor, capacidad de generación de energía, requerimientos de consumo, los consumos actuales y futuros planificados para el año 2017, la situación de cada contratistas, la UTE chimen Aike-Proalsa, la subcontratista Faiser SA (la misma que cobró 50 millones de pesos por la Avenida YCF que nunca hizo) y la sub subcontratista Citran´s SRL.

Allí se pueden leer los avances y retrocesos, como los valores a pagar en la Licitación Pública 19/2011 “Desmontaje del generador de vapor (Caldera N°4). Diseño, construcción, provisión, instalación y puesta en servicio de un generador de vapor de 60tn/hs de 30 kg/cm2 en YACIMIENTO CARBONIFERO RIO TURBIO, provincia de SANTA CRUZ.”; Expte N° SO1:0194698/2011, la cual en ese momento estaba con un avance de obra del 88,28% y con un plazo aproximado de finalización (en ese momento) de aproximadamente 6 meses.

Se puede leer allí cuáles eran los trabajos a realizar , los objetivos a lograr y el estado (de ese momento) “detenida” de la obra, tras lo cual, el informe detalla una serie de contratos para la puesta en servicio del complejo.

Sin intentar erigirnos en defensor de la anterior intervención de la cual oportunamente remarcamos serios errores operativos y de manejo administrativo del yacimiento, es necesario reconocer que el núcleo generador de energía de 21 Mw, había sido abandonado por el kirchenrismo en la gestión de Atanasio Pérez Osuna y fue puesta en servicio con el arribo del macrismo al gobierno nacional; de hecho se generó energía para el interconectado y para la cuenca. Por lo tanto, la actual intervención de Aníbal Fernández no es refundacional, en todo caso está reiniciando un proceso que ellos mismos, en conjunto con los sindicatos amigos, detuvieron en el año 2019, cuando supieron que volvían al poder. Y ahora, reiniciaron la otra parte del relato, un hecho inseparable de cualquier gestión K que se precie de tal. (Agencia OPI Santa Cruz)