GREMIO DOCENTE DE TIERRA DEL FUEGO PIDE SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES

(OPI TdF) – El Secretario del SUTEF (Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina), Horacio Catena dijo en Radio Fueguina que el crecimiento exponenecial de contagios en Tierra del fuego, hace necesario que se suspenda temporalmente las clases presenciales, dado que entre docentes y auxiliares hay unos 100 docentes aislados.

“Un caso que sucedió esta mañana en el Jardín 18; un jardín supone no una importante cantidad de docentes, pero en los dos turnos tiene 19 aislados. Todo el equipo directivo contagiado y eso obviamente ha generado el aislamiento de burbujas”, dijo Catena

“hay que dejar en claro que no se ha invertido para la no presencialidad que es una de las opciones más concretas” dijo el dirigente por Radio Fueguina y a raíz de ello no descartó nuevas medidas de fuerza.

“A los datos del viernes teníamos 66 docentes y auxiliares y a eso hoy le tengo que agregar 19 de un jardín, más otros que llevan el número a alrededor de 100 docentes aislados” dijo el docente quien a raíz de ello señaló “Pedimos suspensión preventiva de las clases presenciales y evaluar el seguimiento; esto es para poder evaluar y saber dónde estamos”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)