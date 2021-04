ALERTA Y PREOCUPACIÓN. EL HOSPITAL DE PUERTO SANTA CRUZ TIENE UN CONTAGIADO DE COVID EN INTERNACIÓN COMÚN

De acuerdo a denuncias particulares recibidas en nuestra Redacción y corroboradas en la localidad de Puerto Santa Cruz, en el hospital Dr Eduardo Canosa de esa ciudad un contagiado de Covid-19 ha sido alojado en zona de internación común, poniendo en riesgo a todo el resto de los pacientes y al personal del hospital.

De acuerdo a fuentes del propio nosocomio, en el mes de noviembre/diciembre del 2020 asumió la Dirección del hospital de Puerto Santa Cruz, el odontólogo Alejandro Franco y una de las primeras medidas que adoptó, fue la de desactivar la “zona roja”, es decir el área donde son aislados y tratados los enfermos con éste virus y a través de la cual se trata de preservar a los demás pacientes y en ella acceden solo aquellos médicos y/o profesionales de la salud que tratan a los afectados por Covid.

Un viejo vecino de la ciudad, contactado para que explique cuál era la situación actual, señaló que no se está haciendo prevención y con esta medida tomada por el Director que no es infectólogo, es odontólogo resaltó el empresario, pone en riesgo a todo el hospital, de manera innecesaria e incomprensible, dijo.

También aseguró que le envió un WhatsApp al Secretario de Estado de Políticas Sanitarias de la provincia, Ignacio Suárez Moré, quien es, precisamente, oriundo de Puerto Santa Cruz y muy molesto, el hombre dijo que el funcionario ni siquiera se dignó a responderle.

El empresario autorizó a OPI a transcribir el WP enviado desde su teléfono particular a Suarez Moré, en el cual expresó:

“Buen día Yiyo (alias con el cual conocen a Suárez Moré en Puerto Santa Cruz). Por favor ponete las pilas y hacé algo por Puerto Santa Cruz. Desactivaron la zona roja y hoy tenemos un internado con covid en sala común. No hay ambulancias. No hay una mierda. Pensé que estando en Río Gallegos, ibas a conseguir cosas para tu pueblo, pero me equivoqué. Tu viejo entregó todo por el lugar que eligió para quedarse . Trata de parecerte un poco”.

En estos duros términos el vecino de Puerto Santa Cruz le reclamó a su conciudadano, con altas funciones en la provincia, cuyo padre fue uno de los que más trabajó para lograr conquistas en la localidad portuaria, que al menos tome cartas en el asunto y resuelva mínimamente una cuestión sanitaria que hoy pone a la pequeña ciudad costera, en serio riesgo a la población. (Agencia OPI Santa Cruz)