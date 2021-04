Alberto Fernández anunció un refuerzo de 15.000 pesos para titulares de asignaciones

Según publica La Nación Los destinatarios serán aquellos que perciban la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares para monotributistas, por estos 15 días.

Tras las nuevas restricciones que dispuso el presidente Alberto Fernández para intentar contener la segunda ola de coronavirus -resistidas por algunos sectores económicos-, el primer mandatario anunció un refuerzo de 15.000 pesos dirigido a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y asignaciones familiares para monotributistas de las primeras categorías (A y B), por estos 15 días en que regirán las medidas en el AMBA.

“Vamos a disponer, en el transcurso del día, asignarle a cada titular de la AUH, a las mujeres titulares de la AUE y a las asignaciones familiares para monotributistas de las primeras categorías (A y B) asignarles 15.000 pesos por estos 15 días, que tienen que enfrentar estas situaciones de mayores restricciones y accederán todos los que se vean afectados por la medida”, confirmó Fernández, para Radio 10.

Además, anticipó que el bono regirá para aquellos que se encuentren en el AMBA, ya que esta es el área a la que destinó las nuevas restricciones, pero renovó el llamado a los gobernadores para que adhieran: “Confío en otras provincias que están teniendo número creciente de casos. En la medida que vayan uniéndose a la iniciativa, los pobladores de esas provincias se verán beneficiados”.

Con una conocida disconformidad por la falta de apoyo de algunos mandatarios provinciales, Fernández refirió: “La gente piensa que decido y las medidas se cumplen, pero no es así. Muchas veces he tomado decisiones que los gobernadores no han acompañado y han seguido sus propias políticas”.

Luego de la conferencia que brindó la semana pasada, ya en Santa Fe -dirigida por Omar Perotti, que integra el Frente de Todos- y Córdoba -liderada por el peronista Juan Schiaretti, pero de población opositora a la gestión nacional- anunciaron que no copiarán las disposiciones tomadas por el Ejecutivo.

Mientras tanto, el Presidente aseguró que también seguirá vigente el Programa de Recuperación Productiva II -conocido como Repro II- para ayudar a las empresas a pagar los sueldos de sus empleados.

“El Repro II sigue para toda actividad que se vea resentida: la actividad gastronómica, todo lo que tiene que ver con cierre de lugares de esparcimiento, casas de fiesta, teatros, cines, los shoppings que van a estar cerrados. Todos ellos pueden acceder al Repro, que es una especie de ATP más focalizado”, indicó. (La Nación)