YCRT DESTINARÁ 720 MILLONES DE PESOS PARA PAGAR BENEFICIOS RETROACTIVOS MIENTRAS LA EMPRESA NO PRODUCE CARBÓN HACE CASI DOS AÑOS

De acuerdo a documentación a la que accedió OPI, el día 21 de abril 2021 se firmó un Acta Acuerdo entre integrantes de la intervención de YCRT y dirigentes de los sindicatos que operan en la empresa, con el fin de abonar el retroactivo de la B.A.E (Bonificación Anual Extraordinaria), que anualmente YCRT pagaba a cada empleado de la empresa y la cual había sido suspendida. Ahora, además de ser reactivada, acordaron que el Estado nacional pague los retroactivos de tres meses del año 2020, la suma de $ 360.000.000,00 (trescientos sesenta millones de pesos) para abonara lo correspondiente a mayo, junio y julio del año 2020, a razón de $ 120.000.000,00 (Ciento veinte millones de pesos) por mes, pero en el último punto indica que en los meses de julio, agosto y septiembre de 2021, la empresa destinará la misma cantidad de fondos (120 millones por mes) para pagarles la BAE a quienes no la hubieran cobrado anteriormente.

Fueron de la partida para firmar este acuerdo, José Lucas Gaincerain Coordinador General de YCRT, Facundo Damian Griguella Gerente de Administración de Rarte por ATE Walter Ramos APS, Jose Pablo Mercado Luz y Fuerza, Luis Avendaño Fraternidad y Guillermo David Barrionuevo.

El acuerdo en el cual no hubo una sola objeción, se constituye de 3 puntos, el 1º indica que se abonará 120 millones de pesos, al 100%, a los agentes que perciban remuneraciones más bajas ya los agentes de todos los sindicatos y sectores de trabajadores de YCRT.

En el segundo punto acordaron que YCRT destinará la misma suma (120 millones de pesos) “…continuando con el orden ascendente establecido en el punto 1)” (¿?).

Y en el tercero se deja expresado que la fiesta financiera sigue, al señalar que en los meses de julio, agosto y septiembre de 2021, La Empresa destinará hasta la suma de pesos ciento veinte millones ($ 120.000.000.00) mensuales, a los fines de solventar la Bonificación Anual Extraordinaria (BAE) a aquellos agentes que no percibieron dicho rubro en los meses anteriores, para cubrir dentro de ese periodo el cien por ciento (100%) de la B.A.E. hasta en tres (3) cuotas mensuales “si fuera necesario”.

De esta manera YCRT, una empresa absolutamente inerte, desde que se llevaron a cabo las PASO en el año 2019, momento en que los sindicatos plantaron un paro brutal que no levantaron hasta casi mitad del año 2020, no produce desde entonces, el personal no trabaja para exportar carbón y buscar la autosustentabilidad y el estado Naciona, como OPI lo expresó en números oficiales, en nuestro informe anterior, envió durante el año 2020 más de 7 mil millones de pesos para repartir entre las 2.000 personas que conforman una empresa que se desarrolla en un país tercermundista, pero con prebendas del primer mundo. (Agencia OPI Santa Cruz)