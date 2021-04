SI QUIROGA NO VUELVE ¿HARÁN OTRO ENROQUE POLÍTICO EN LA CÁMARA COMO CUANDO NECESITARON PONER A DANIEL PERALTA COMO INTERVENTOR?

(Por: Rubén Lasagno) – Es muy posible (no seguro, estamos en Santa Cruz) que de acuerdo a la gravedad de la situación judicial que enfrenta el Vicegobernador Eugenio Quiroga, su “licencia” se extienda por varios meses o eternamente hasta final de su mandato, en caso de que no sea favorable el fallo judicial sobre la denuncia que recibió de un tercero, la semana pasada. La Cámara de diputados aceptó licenciarlo sin goce de sueldo (al menos oficialmente) y eso es una señal. De haber sido un caso sin la gravedad que reviste el actual, el cerramiento político alrededor del vicegobernador habría terminado con cualquier intento de perforar al poder. Eso no ha sucedido, hasta ahora.

Si acaso su reposición al cargo se le hace muy difícil de explicar al gobierno provincial, el cual levanta banderas que entrarían en contradicción con las conductas juzgadas, entonces en Santa Cruz comenzaría a generarse un sisma político que alteraría considerablemente el status quo del Ejecutivo y podría darse una situación similar a la del año 2007, cuando Néstor Kirchner decidió bajar al vicegobernador a cargo, Carlos “el pavo” Sancho y colocar en la gobernación a Daniel Peralta, por ese momento Interventor de YCRT, cargo que para asumir, siendo diputado provincial, forzaron una licencia como legislador.

La maniobra urdida en aquel momento fue una verdadera vergüenza institucional, realizada a plena luz de día (léase el conocimiento público y de la oposición), con total impunidad y sin que a nadie o a muy pocos, les moviera la aguja, que desde el poder se cometiera semejante ilegalidad y un grosero atropello a las instituciones democráticas, solo porque al entonces presidente, ex gobernador Néstor Kirchner, quería deshacerse de Sancho, quien a la salida de Sergio Acevedo (otro que se fue con la cola entre las patas como perrito obediente), se creyó que realmente era un “gobernador”. A los pocos meses se enteró que era un don nadie, utilizado solo para se desechable cuando el jefe desde la casa Rosada lo decidiera; y así sucedió.

Cuando Kirchner quiso sacar a Carlos Sancho de la gobernación y poner en su lugar a Daniel Peralta tuvo un gran problema: Peralta era diputado con uso de licencia y estaba como Interventor de YCRT y en la Cámara estaba Judith Fortsman como Vicepresidente 1º y otro diputado de relleno, como Vicepresidente 2º.

Era necesario que Daniel Peralta fuera colocado en lugar de Fortsman, para que se formalizara la sucesión de Sancho y así quedara como interventor hasta las elecciones, por lo tanto, Fortsman y su segundo renunciaron al cargo de Vice 1º y 2º cargo, Peralta renunció a YCRT, se reincorporó como diputado, hicieron una sesión extraordinaria en la que lo eligieron como Vicepresidente 1º (en lugar de Forstman) y con esta nueva figura, estuvo en condiciones de asumir como gobernador interino hasta las elecciones, ocurrida unos meses después.

Esto que no fue más que una “tramoya legislativa”, fue un hecho forzado para posicionar al hombre que Néstor Kirchner quería como gobernador de transición y después lo puso como candidato, porque tampoco tenía otro para elegir.

¿Lo harían de nuevo?

¿Qué pasaría si Eugenio Quiroga no puede volver a retomar su cargo?. Personalmente creo que la justicia no va a permitir que el vicegobernador quede manchado con una mácula indeleble, ni que el gobierno sea fracturado por un fallo que perjudicando al Ejecutivo de manera directa, lo obligue a avergonzarse institucionalmente y sienta en carne propia el escarnio de una condena al segundo funcionario en importancia política en Santa Cruz.

Pero suponiendo que finalmente Quiroga no pudiera volver, aún porque sería muy difícil para Alicia Kirchnersostener los relatos del gobierno relacionado con las políticas públicas sobre familia, niñez y diversidad, en las que tanto hace eje Rocío Gracía, entre otros, el otro gran problema que se le presenta a la mandataria es el orden sucesorio.

La Diputada Karina Nieto en la Cámara de Diputados

Todo recordamos que para expulsar a José “pepe” Bodlovic de la vicepresidencia 1º, se la puso a Karina Nieto y el diputado Jorge Arabel se posicionó debajo de ella en el cargo de Vice 2º. Pero ¿Qué pasará cuando Alicia no esté, se tome licencia, viaje o esté apartada por razones de salud? ¿Confiarán en Karina Nieto para conducir los destinos de la provincia?. No, claro que no. Entonces, aparece el gran interrogante ¿A quien poner en la Vicepresidencia 1º, el virtual vicegobernador de la provincia?.

Y ahí se empiezan a aparecer serias conjeturas de cómo y a qué costo político, el oficialismo de Santa Cruz podría intentar “torcer la luz” para forzar nuevamente las instituciones, bajo el lema “que se doble pero no se quiebre” y poner en la pol potition de la Cámara a un hombre de confianza, que le asegure un manejo partidario, no solo obediente y condescendiente con los principios de gobernabilidad que impone Alicia, Álvarez, Camino, Quiroga, etc a órdenes de Cristina y Máximo, sino, un hombre/mujer que llegado el caso “no se crea gobernador”, como le sucedió “al pavo” Sancho.

Una cuestión de nombres o de poder

Tal como lo refieren diputados del oficialismo, Karina Nieto “es el peor mal dentro de los males en la Cámara”. La legisladora de la cuenca no es valorada por ser una persona con “grandes luces”, indican las fuentes. Esto pone en crisis la sucesión de Alicia, cuando la gobernadora no está en funciones.

Si hipotéticamente el FPV decide hacer una movida como aquella del 2007, va a tener un serio problema: debería hacer renunciar a Karina Nieto (posible) y a Jorge Arabel (difícil). Logrado estos renunciamiento, haría una sesión donde eligieran a las autoridades nuevas y ahí, dejarían en posición a quien/quienes ellos decidieran.

El problema político que trabaría este mecanismo inusual y grosero de manosear la institucionalidad, es que el intendente de El calafate Javier Belloni, posiblemente no permita que Arabel deje su cargo y el gobierno provincial, quien no confía en Belloni, no va permitir que Arabel presida la vicepresidencia 1º de la Cámara y sea el sustituto de la gobernadora.Máximo Kirchner llegó ayer a Río Gallegos con ánimo de alinear la tropa (lo cual desarrollaremos en un informe posterior). Entre todo lo que vino a hacer, posiblemente algo tenga que ver con la sucesión del poder en la provincia por la ausencia de Eugenio Quiroga y en ese caso, es posible que asistamos, en poco tiempo, a una brutal acción antidemocrática/anticonstitucional, de las que nos tiene acostumbrado el oficialismo (como la del año 2007), cada vez que existe el peligro de que se puedan empoderar a quiénes ellos no lo han decidido. (Agencia OPI Santa Cruz)