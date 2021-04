EL NEGOCIO DEL TRANSPORTE ALREDEDOR DE LA UTE REPRESAS PATAGONIA

(Informe Nº 3) – Continuando con los informes sobre las distintas variables de negocios que se ciernen alrededor de la construcción de las Represas sobre el Río Santa Cruz, dividida en dos obradores, Cóndor Cliff, la más cercana a El Calafate y La Barrancosa, vamos a detallar hoy un negocio millonario que existe alrededor de la UTE Represas Patagonia, vinculado al transporte de personal, a partir de que dichos servicios se encuentran tercerizados.

Hay varios movimientos de personal que requiere de la participación de terceros para realizar la logística: uno, el interno de la represa, donde se mueve a la gente hasta el portal de acceso al complejo. De allí colectivos de media/larga distancia habilitados ingresan a los relevos o llevan a los trabajadores que comienzan su descanso a las distintas localidades como Piedra Buena, Río Gallegos, El Calafate, Puerto Santa Cruz, Caleta Olivia, etc.

Otro movimiento del transporte es el que lleva al personal hacia represas, desde alguna o todas estas localidades; los trabajadores comúnmente bajan de estos micros e ingresar a los obradores y ese flujo es continuo, permanente, pero, debido a la nueva realidad de la pandemia, todo ello ha entrado en un nuevo protocolo, donde, cualquier vulneración al mismo, pone en riesgo a mucha gente afectada a los distintos trabajos en la zona donde se realizarán los embalses.

LOS NEGOCIOS MILLONARIOS ALREDEDOR DE LAS REPRESAS. HOTELES, LABORATORIOS, TRANSPORTE Y NINGÚN CONTROL DE LA PROVINCIA

Las prohibiciones impuestas

La UTE Represas Patagonia, les impone a los contratistas del transporte que prestan servicios en Represas, una serie de condiciones contractuales y algunas realmente curiosas como las siguientes que se transcriben de un contrato de servicio por $ 11.377.200,00 con la empresa Transporte Dos Lagos SA de fecha 17 de diciembre de 2019, en nuestro poder:

El locador (NdR: la empresa de servicio contratada) salvo autorización previa y por escrito de la UTE, se inhibirá de efectuar en interés propio o de terceros, cualquier publicidad o propaganda que haga referencia a los servicios prestados a la UTE.

Esto quiere decir que la empresa contratada por la UTE no puede usar como referencia, para publicitarse en otros ámbitos, estar prestando servicios para Represas, algo realmente raro de entender, teniendo en cuenta que trabajar para una empresa de capitales mixtos (argentinos-chinos) debería dar prestigio, a menos que impidan esa mención por cuestiones que no son del todo legales.

El locador, no podrá transferir a terceros las obligaciones emergentes de la presente Orden de Compra

Aquí la UTE lo obliga al contratante empezar y terminar con el contrato y no subcontratar servicios.

Sin autorización expresa de la UTE, el Locador no podrá, ni antes ni después de prestado el servicio, ceder a terceros los créditos a su favor por el precio de los mismos.

Transportes Represas by OPISantaCruz

En los puntos siguientes, la UTE Represas Patagonia pone en responsabilidad del locador todos los seguros emergentes de la actividad, haciéndolo cargo de las consecuencias, también el cumplimiento de las leyes sobre Seguridad e Higiene y fija como Tribunal de competencia legal para cualquier controversia que pueda existir, la justicia en CABA.

Consecuencias de los privilegios

Entre las empresas afectadas al transporte de persona en encuentra Wildlife Adventure S.R.L de El Calafate, empresa dedicada al transporte de pasajeros de corta, media y larga distancia, registrada en el año 2017 bajo Escritura Nº 100 en CABA cuyos socios son Juan Manuel Sequeira y Evelin Ortiz domiciliados en Las Azucenas 52, El Calafate.

Coincidentemente, o no, los propietarios de este transporte son los mismos que manejan el Hotel los Canelos, uno de los tantos hoteles de El Calafate contratados por represas para que allí hagan el aislamiento de 14 días, quienes llegan para ingresar a los obradores.

OPI recibió una queja expresa de un par de transportistas de El Calafate, quienes expusieron algún tipo de competencia desleal y aportaron datos interesantes para tener en cuenta.

Puntualmente acusan al dueño del transporte Wildlife Adventure S.R.L, de tener prácticamente copado el servicio de traslado en micros a represas, debido al bajo precio que presupuesta los viajes, en relación a lo que cobran los servicios particulares.

Represas transporte by OPISantaCruz on Scribd

“Wildlife le cobra a represas, por ejemplo 45 mil pesos, cuando cualquiera de nosotros, ajustando los costos, cobramos 80 mil”, dijo uno de los empresarios y acotó “Uno de los choferes que ahora trabaja con nosotros, nos dijo que les pagan por día alrededor de $ 1.700, los tienen sin libreta de trabajo y viajan a Caleta Olivia, San Julián, Piedra Buena o Río Gallegos y todo esto no trasciende porque no pasa nada dado que Transporte de la provincia mira para otro lado; el problema va a surgir si algún día hay un accidente. Ahí se va a armar un gran lío con los seguros y con un montón de irregularidades en las que incurre esta gente”, señaló a la vez que aclaró que la empresa de transporte no ingresa a los obradores, lleva al personal hasta el ingreso a Represas, desde adentro vienen a buscar a la gente transportada con micros propios, pero, si bien los colectivos de la empresa Wildlife tienen la verificación técnica realizada como corresponde, solo posee una habilitación municipal en El Calafate, para realizar turismo y transita sin habilitación provincial por rutas para lo cual necesita otro tipo de permiso.

EL ALTO CALAFATE ESTÁ ALQUILADO A LA UTE REPRESAS PATAGONIA Y SU PERSONAL CUMPLE LA CUARENTENA COVID ANTES DE BAJAR A LOS OBRADORES

Contrataciones

De acuerdo a documentación a la que accedimos, Widlife Adventure SRL según Orden de Compra 4650014642 del 12 de enero 2021, se presupuestaron servicios a Represas por un total de $ 456.000,00 por 8 servicios de transportes que comprenden el aeropuerto de El Calafate, las represas, Río Gallegos, Gob Gregores, etc con tarifas que oscilan entre los $ 16.500,00 a los $ 72.500,00.

Otra de las contrataciones millonarias de Represas (La Barrancosa), están indicadas en Ordenes de Compra como la Nº 4650014031 del 17 de diciembre de 2019, a la empresa Destino Sur SA, de Río Gallegos, con facturación de servicios por $ 18.333.654,30 por cuatro (4) servicios de transporte con importes de $ 3.018.000,00, $ 3.000.000,00; $ 7.534.816,80 y $ 4.780.837,50, respectivamente.

Un combo empresario

De acuerdo a lo señalado por los empresarios de El Calafate, la UTE Represas Patagonia habría hecho un convenio para que con la facturación de los alojamientos en el Hotel Los Canelos, logren pagar la mitad del servicio de transporte

“Con la facturación de los alojamientos, el empresario compensa y sobrepasa el valor que descuenta en el servicio de transporte” dijo una de las fuentes y agregó “Esto mata al transportista particular, que pudiendo cobrar 80 mil pesos un viaje (por ejemplo) no lo puede hacer porque ésta empresa lo hace por la mitad, porque lo compensa con las habitaciones de su hotel que en su página web ofrece precios entre 6.500 y 9.500 pesos”, señaló, al tiempo que ambos indicaron que hay una persona encargada de las contrataciones en Represas, donde según los comerciantes, hay muchos vehículos de empresas que trabajan con permisos vencidos, sin habilitación, con VTV vencidas, al igual que las habilitaciones de la provincia que no controla y salen a las rutas llevando gente de un lugar a otro.

La sustitución

De acuerdo a nuestras fuentes empresarias en Represas, los transportistas tercerizados que funcionan adentro de los obradores, están siendo dados de baja “La UTE trajo sus propios colectivos, por lo tanto el servicio tercerizado, a medida que se vencen los contratos, se tienen que ir. Hasta hace poco quedaban 5 colectivos de terceros en represas, ahora quedan 2, los otros dos de baja” dijo la fuente que agregó “La única empresa que queda en Represas es CMC, de Javier Correa de Perito Moreno, asociado con Casarini, el intendente de esta ciudad . Ahora el transporte se llama “Los Amigos de Correa”, encargados, también, de hacer la obra civil en Perito Moreno”.

“Actualmente el personal hace 12/o 14 días en hoteles, 41 día en obras y luego sale de descanso. Pero muchos ya no vuelven – indicó – porque dan de baja los servicios, lo cual hace que en servicio queden los propios micros de las represas y CMC, la única transportista que va a quedar en poco tiempo”, aseguró.

Más adelante la fuente afirmó “A César Guatti y a “Transporte 2 de Mayo”, (ambos de Río Gallegos) que tenía trafic para mover personal, les sacaron el servicio. A “Al Sur Turismo” de Santiago Gómez, los cancelaron” remarcó la fuente y agregó “Las empresas podían sostener a sus choferes, pero al meterse el dueño del Hotel El Canelo, con el transporte con esa modalidad de compensación y pasar un presupuesto más barato, contratan ese servicio y una tanda de 40 o 50 choferes ya quedaron afuera”, corroboró el empresario.

Ómnibus urbanos comprados por UTE Represas Patagonia, que fueron detenidos en La Pampa cuando era traídos desde La Matanza

Tal como fue expresado por los consultados en esta investigación, la idea de la UTE es ir sustituyendo las empresas por los micros propios.

Se puedo establecer que los colectivos que operan en Represas, son seis unidades urbanas que a mediados de febrero de 2021 fueron detenidas en La Pampa, en tránsito desde La Matanza, Buenos Aires a las represas sobre el río Santa Cruz.

Las nuevas unidades fueron retenidas cuando pasaban por las rutas nacionales 35 y 152 a más de 150 Kms de la capital, Santa Rosa, donde la policía constató que las unidades y los choferes no contaban con la documentación en regla, entre ello las cédulas que los habilitaban transitar y los títulos de las unidades.

Secretaría ausente

Una de las principales críticas que recibe la provincia sobre las irregularidades cometidas con el transporte en Represas, es la ausencia de la Secretaría de Transporte en los respectivos controles que deberían realizar, por cuanto el circuito de los colectivos en general, en el ámbito provincial, es de su incumbencia.

“La Secretaría de Transporte que tendría que estar haciendo los controles, no los hace. De hecho los colectivos pasan a Río Gallegos, lo cual significa que al pasar por Guer Aike no le piden ningún papel”, dijo uno de los choferes consultados.

“En las rutas no está Transporte. Las rutas están liberadas. En Guer Aike están cada dos meses. Transporte tendría que esta a la salida de las Represas, a la entrada de Río Gallegos, en Piedra Buena, a la entrada de cualquier localidad, pidiendo los papeles, pero nos dijeron que no pueden hacer los operativos porque les falta gente. Y nosotros creemos que es excusa”, remarcó un empresario afectado por la situación contractual y dijo “Nosotros tenemos que hacer la VTV (Verificación Técnica Vehicular) y cuando está aprobada, Transporte recién ahí nos renueva la habilitación, ya que de acuerdo al modelo del vehículo, esas habilitaciones caducan y eso es muy oneroso, como para que después te dejen colgados. Y a nadie le preocupa”, señaló tras aclarar “Acá hay transportistas que no hacen la VTV porque no las pasan. Y al no tener la VTV hecha, nos constan que llevan gente de Represas viajando de noche (a partir de las 20:00hs), transportan gente a Caleta Olivia y vuelven vacíos, porque saben que en horario nocturno no hay ningún tipo de control. No los hay durante el día, menos aún en la noche. Y da bronca porque a muchos de nosotros nos han hecho problema por mucho menos” y esta afirmación fue refrendada por uno de los choferes de esos servicios que le indicó a OPI que muchos de ellos manejan “pasados de horas” dado que la ley establecer que después de los 200 kms deben salir dos choferes por micro y de Represas sale siempre un solo chofer, para ahorrar dinero.

Otros contratos millonarios

Represas Transportes by OPISantaCruz

A los de Widliffe por $ 456.000,00 de una sola facturación, podemos sumar contratos como a la empresa de transporte Destino Sur SA de Río Gallegos, por sumas por $ 18.333.654,30 (Dieciocho millones trescientos treinta y tres mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos con 30 centavos); Trasporte Dos Lagos SA, de Río Gallegos, por $ 11.377.200,00 (Once millones trescientos setenta y siete mil doscientos pesos). (Agencia OPI Santa Cruz)