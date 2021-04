EL HRRG PAGA $ 70.000,00 MENSUALES A UN ADMINISTRADOR DE REDES Y A DOS PERIODISTAS LOCALES

De acuerdo a información obtenida por OPI y News desde el sector administración del Ministerio de Salud de la provincia, hemos podido conocer que desde la Dirección del Hospital Regional Río Gallegos, se mantiene a una persona que administra información en la web desde San Antonio de Areco y que el Hospital de esta capital tiene una Unidad de Prensa donde trabajan dos personas a las cuales, aparentemente, les deben el salario por su trabajo.

En virtud de la documentación oficial a la que hemos podido acceder, el señor Rodrigo Méndez (CUIT: 23-31229567-9), radicado en Arellano 218 en la localidad de San Antonio de Areco (Pcia Bs As), jefe de Prensa del municipio de esa localidad, es el encargado de “publicar material del HRRG en las redes sociales” por lo cual le factura al nosocomio local y dos personas, una de ellas Lorena Sanguinetti y la otra Nicolás Sáez, son integrantes de la Unidad de Prensa del hospital capitalino, se supone (porque no aportan más datos de ellos) que trabajan en Río Gallegos.

Enterado de la existencia de documentación en la cual el Director Médico Asociado del Hospital, Dr Javier Lerena, les pide con relativa insistencia pagos adeudados a estas personas, dirigiendo sendas notas a la Administradora del Hospital Regional Río Gallegos, Andrea Cantín para que esta funcionaria autorice el pago atrasado, con otras notas similares elevadas al Director del HRRG, Dr Mauricio Fernández e igualmente al Ministro de Salud de la provincia, el Dr Claudio García, en un extraño periplo administrativo de un director en lucha tan denodada por el salario de sus contratados, cuando personal sanitario autoconvocado del mismo hospital, se encuentra en una carpa frente a casa de gobierno, pidiéndole al gobierno que les paguen y mejoren sus salarios, nos propusimos saber más al respecto.

Prensa y web

Cuando nos enteramos que el HRRG paga desde el mes de enero a una persona para manejar la comunicación en la web, se nos ocurrió que seguramente era un webmaster que administraba una página institucional. Pero no, el Hospital regional de esta capital no tiene sitio web. Solo se vincula una muro en Facebook, lo cual no lo hace seriamente muy oficial que digamos y mantener un face, no debería requerir de un administrador remoto y remunerado con 70 mil pesos en medio de una crisis financiera y de recursos como se quejan las propias autoridades del hospital regional, que están sufriendo.

Por lo tanto, no pudimos encontrar en qué se basa el pago de esos $ 70.000,00 pesos mensuales al señor Rodrigo Méndez, que vive en Areco y (en apariencias) manejaría la comunicación del hospital local, que a su vez carece de un sitio oficial.

Nota Cantin by OPISantaCruz on Scribd

El otro punto que nos motivó a conocer más, sobre la comunicación del nosocomio, fue la existencia de (según el Dr Lerena) una denominada “Unidad de Prensa” del HRRG. Supusimos, en este caso, que se trataría de un departamento de prensa y nos abocamos a buscar un lugar físico/institucional donde dicho departamento ofreciera teléfonos de contactos, correos, comunicación por Watsap, etc. Nada de eso pudimos ubicar. Fuimos entonces, a usar la manera más práctica de buscar algo: googleamos “Unidad de Prensa del HRRG” y nos aparecieron varios enunciados con un número de orden al lado “Prensa HHRG” Página 8, 9, 10 etc, pero ninguna de ellas funciona. Al hacer clik sobre los link, nos remite a un aviso de que “no se puede acceder a este sitio”.

¿Nacido para facturar?

Curiosamente, buscando información fidedigna en bases de datos y en documentación presentada por el señor Rodrigo Méndez para el cobro de su último mes de trabajo, nos encontramos con una perlita; Méndez se hizo monotributista el mes de enero/2021 y consta que su actividad, está referida a “Servicio de información N.C.P – Servicio de agencia de noticias y servicios de información N.C.P, información y comunicaciones”.

Todo nos hace sospechar que Méndez armó su registración como monotributo, para facturar con nombre y apellido, es decir, al Hospital Regional de Río Gallegos. Y a esto nos lleva la curiosidad de periodistas, al corroborar que la factura de $ 70.000,00 impaga por la señora Cantín y que bien le reclama el Dr Lerena, es la número 4, emitida el 03 de abril del 2021 y que cubre el periodo que van entre el 01/03/21 al 31/03/21, con término de pago el 03/04/21.

Es decir, si la factura Nº 4, fue emitida el 3 de abril de 2021, quiere decir que las tres anteriores, nacieron el mismo mes de enero/21 en que Méndez se inscribió como monotributista y por propiedad transitiva, digamos que se inscribió como monotributista para poder facturarle al HRRG.

En defensa de los trabajadores

La nota principal enviada por el Dr Lerena es a la jefa de administración del HRRG, a quien le cita específicamente la factura impaga y le explica de manera resumida, pero muy descriptiva, la tarea fundamental que (según el Dr Lerena) cumple el señor Rodrigo Méndez para el hospital del cual es médico asociado.

Transcribimos la misma remarcando los párrafos que nos llamaron la atención por la forma, el ímpetu y la justificación que despliega la autoridad hospitalaria, para que habiliten el pago al hombre que trabajaría remotamente desde Areco.

“Por medio de la presente, me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar autorice el abonar del SR. MENDEZ RODRIGO, Fact. No C00001-00000004, pesos Setenta mil con 00/100, correspondiente al mes de marzo 2021.

El mismo realizó diversas publicaciones en las redes sociales oficiales del Hospital Regional Río Gallegos en pos de difundir información útil para la población respecto a los servicios prestados por la intuición de salud. Además desarrolló materiales audiovisuales que divulgan las tareas que los trabajadores del nosocomio realizan con empeño y dedicación de cara a la sociedad. Y por último, se encargó de dar a conocer las novedades respecto a la situación epidemiológica que atraviesa la ciudad en relación al COVID-19, como así también noticias e imágenes relacionadas con la campaña de vacunación”.

Al presidente del HRRG

El Dr Lerena le envió una misiva similar al director Mauricio Fernández donde le expresa con gran énfasis “…solicitar de manera urgente se proceda a dar visto bueno y abonar los honorarios de los integrantes de la Unidad de Prensa del nosocomio: Lorena Sanguinetti y Nicolás Sáez. Dichos honorarios se adeudan desde el mes de febrero del corriente año”, indica Lerena en su nota.

Notas presentadas en el Hospital by OPISantaCruz on Scribd

Y a continuación, explica al Director del HRRG:

“La unidad de Prensa fue creada por Disposición Hospitalaria en el año 2.019 con el objetivo de constituirse en nexo entre el Hospital y la comunidad riogalleguense. La actividad profesional realizada por los citados integrantes ha sido por demás eficiente, funcional, práctica y adecuada y realizada con la competencia del saber y el conocimiento de redes. En tal sentido, me permito informar que pese a haberse bloqueado las claves de acceso a las redes sociales del nosocomio, fue creada una nueva red. Demás está destacar la importancia de la comunicación en tiempo de pandemia, en este punto es concordante la asesoría del Subsecretario de Acceso a Salud de la Nación, Sr. Arnaldo Medina, que insta a la necesidad de un funcionamiento permanente de unidades de prensa como la que trabaja en nuestro Hospital Regional”.

Y dicho esto, el Dr Lerena, le pide al final de la nota lo siguiente: “Por todo lo expresado, es que vengo a solicitar el abono de los honorarios adeudados y que fueron efectivamente trabajados. Los mismos se adjuntan. Asimismo le hago saber que se remiten copias de la presente al Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia, Dr. Claudio Garcia, y a la Subsecretaria de Acceso y Equidad en Salud, Dra. Laura Beveraggi”.

Al Ministro de Salud de la provincia

Otra de las notas elevadas por el Dr Lerena, fue al Ministro de Salud de la provincia Dr Claudio García, donde le dice que “…a los fines de ponerlo en conocimiento y que de manera urgente se proceda a dar visto bueno y abonar los honorarios de los integrantes de la Unidad de Prensa del nosocomio: Lorena Sanguinetti y Nicolas Sáez. Dichos honorarios se adeudan desde el mes de febrero”.

Luego repite la explicación sobre la Unidad de Prensa que le enviara al Director Fernández, detallada más arriba, pero le agrega “Demás está destacar la importancia de la comunicación en tiempo de pandemia, en este punto es concordante la asesoría del Subsecretario de Acceso a Salud de la Nación, Sr. Arnaldo Medina, que insta a la necesidad de un funcionamiento permanente de unidades de prensa como la que trabaja en nuestro Hospital Regional.

Por todo lo expresado, es que vengo a solicitar el abono de los honorarios adeudados y que fueron efectivamente trabajados”.

Un interés desmedido

Si uno pone en un mismo plano la función de esta gente que estaría en el área de comunicación del HRRG y los enfermeros, camilleros, médicos, auxiliares del mismo hospital que de manera autoconvocada pide que les paguen en tiempo y forma frente a casa de gobierno, acampando para llamar la atención de las autoridades y lograr que actualicen mínimamente su retrasados salarios en el sistema de salud provincial, no encuentra procedente estos pedidos llevados a cabo por el Dr Lerena de manera tan insistente, alegando la necesidad del sistema de comunicación en tiempos de pandemia, cuando no encontramos una página oficial del HRRG, solo una muro de face; no hallamos la “unidad de Prensa” al que alude el médico ni tampoco la importante función que le asigna, de hecho en internet aparece una página fallida y sin embargo, sobre el personal médico, técnico, de enfermería y auxiliares que están con salarios retrasados y por debajo de la línea de pobreza, el médico asociado del HRRG, no escribe una sola palabra. (Agencia OPI Santa Cruz)