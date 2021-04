ATE RÍO TURBIO FESTEJA LA RECUPERACIÓN DE LA BAE PARA LOS SUELDOS “MAS BAJOS” DE 152 MIL PESOS Y LOS SUPERIORES HASTA 230 MIL PESOS

Convalidando lo firmado oportunamente entre la intervención de YCRT y los sindicatos que actúan dentro de la empresa, que OPI informara el día 22 de abril 2021, cuando destacamos que entre los sindicatos de la empresa y la gestión de Aníbal Fernández, decidieron asignar 720 millones de pesos para pagar la Bonificación Anual Extraordinaria (BAE), al personal de la empresa, beneficio quitado mucho antes que el ex interventor Atanasio Pérez Osuna dejara el cargo, ahora nos encontramos con una manifestación oficial de ATE Río Turbio que anuncia textualmente: “Y.C.R.T Después de mas de 7 años todos los trabajadores van a cobrar el punto convencional BAE Bonificación Anual Extraordinaria”.

De acuerdo a la información suministrada por el sindicato, en el mes de mayo/21, YCRT le abonará el 100% de la BAE a los trabajadores que perciban las remuneraciones más bajas, aproximadamente hasta $ 152.000,00, teniendo previsto que serán 790 agentes que cobren este beneficio y que son quienes cobran “los sueldos más bajos”.

En el mes de junio/21, adelanta ATE, YCRT abonará el 100% de la BAE a los trabajadores que perciban remuneraciones superiores a $ 150.000,00 y hasta $ 230.000,00. En esta categoría entran 516 agentes del yacimiento.

Y reeditando lo que OPI publicara en base al Acta Acuerdo firmado entre las partes, ATE informa que “En el mes julio, agosto y septiembre, la empresa destinara hasta la suma de pesos ciento veinte millones ($120.000.000) mensuales aproximadamente, a los fines de solventar la Bonificación Anual Extraordinaria a aquellos agentes que no percibieron dicho rubro en los meses anteriores, para cubrir dentro de ese periodo el cien por ciento (100%) de la B.A.E hasta en tres (3) cuotas mensuales si lo fuera necesario”, señala ATE.

Coto de caza

Sin duda YCRT ha sido transformado en un coto de caza de fondos públicos por parte del interventor Aníbal Fernández y un séquito de funcionarios traídos al efecto a la empresa, la mayoría de los cuales ni siquiera conoce Río Turbio y están abonado a sueldos y beneficios, desde la central de YCRT en Buenos Aires, como el propio Fernández.

La “restitución de beneficios millonarios” a YCRT está enmarcada en cuestiones de orden político-sindical-partidario, con el agravante de que el yacimiento no funciona como unidad productiva, sino como un ghetto para facturar millonarios sueldos y cuantiosas prebendas, que vienen a solventar una mina de carbón improductiva, una usina de 240 MW iniciada hace muchos años, nunca terminada, sobrefacturada en al menos dos veces y media lo que vale y hoy, tanto YCRT como la planta generadora, se han vuelto a convertir en una máquina de facturar para políticos, empresas amigos, funcionarios y los propios sindicatos.

YCRT hace dos años que no saca carbón y no exporta. Ni siquiera ha podido sacar carbón el año pasado para cubrir las necesidades básicas de calefacción de las zonas urbanas y rurales que no tienen gas. Lejos está la posibilidad de que, en caso de culminarse los trabajos en la usina de 240 Mw, hecho hoy prácticamente imposible, YCRT esté en condiciones de suministrar el carbón que necesitan las turbinas.

A pesar de todo y siendo una empresa estatal improductiva que derrocha parte del presupuesto nacional, por decisión del presidente Alberto Fernández, la conducción ejecutiva de la empresa y los sindicatos, se han autogestionado la recuperación de la BAE, Bonificación Anual Extraordinaria, un “premio” pensado en épocas de vacas gordas, como incentivo a la producción; paradójicamente en una empresa que hace 2 años está virtualmente parada.

Como reconoce ATE en su nota, YCRT tener “sueldos bajos” en YCRT es llegar a $ 150.000,00 en un país y una provincia deprimida, con sueldos estatales por debajo de la línea de la pobreza, que no llegan a los 38 mil pesos.

Y por sobre esos montos de hasta 150 mil pesos que cobran 790 agentes de YCRT, existen otros 516 agentes que cobran hasta 230 mil pesos. Sin embargo, quedan afuera de este recuento de ATE, todos los funcionarios políticos que acompañan a Aníbal Fernández, con sueldos por arriba de los 400 mil pesos y el del propio Interventor que hoy roza los 800 mil pesos.

Otras “conquistas”

El 6 de abril de 2021 OPI hizo público un datos fundamental: YCRT amplió un 11.709 % (once mil setecientos nueve por ciento) el presupuesto anual, teniendo cuenta la relación porcentual interanual establecida entre el 2019 y 2020, con datos oficiales del Instituto Argentino de la Energía.

Allí, la alegría de ATE era irrefrenable, anunciando con bombos y platillos que “en plena pandemia se logró que se abone el rubro pasajes al agente y todo su grupo familiar (Rio Turbio-Rio Gallegos – Rio Gallegos Jujuy); también se logró actualizar rubros que no se actualizaban hace más de 6 años a más de un 100% por cada rubro”, indicaban en un comunicado gremial.

Entre esos “logros sindicales”, en plena pandemia, como dijo ATE, aún cuando en todo el país la minería se declaró esencial, menos para YCRT; sin trabajar, sin clases para los chicos desde hace un año y medio, Aníbal Fernández le destrabó el pago del Transporte escolar: De $ 735 a $ 2.500 (340%); Becas: De $ 1.837 a $ 3.900 (100%); Refrigerio: De $ 1.960 a $ 4.000 (100%) y Contribución educativa: De $ 919 a $ 2.000 (100%). Todos estos conceptos, repetimos, en plena pandemia, sin clases y sin aplicabilidad concreta de cada ítems. De hecho, todo esto constituye un aumento encubierto de salarios, sin respuesta práctica en la realidad porque las escuelas están cerradas en Río Turbio, la cuenca y en la provincia.

Y como cierre del discurso damagógico, que corre en sintonía con la Intervención, desde la Seccional Río Turbio de ATE, siguen “en la búsqueda de la recuperación del salario”, el gremio remató la comunicación institucional con el siguiente párrafo: “Son los principios de nuestra comisión, que se respeten todos y cada uno de los puntos convencionales , aportar y discutir en pos de la reorganización empresarial necesaria, ayudar a gestionar ante las autoridades que correspondan los recursos necesarios para nuestra empresa y acompañar el proceso productivo que ponga en valor nuestro carbón generando energía para Santa Cruz y el País”.

Nada se agota ahí

Si hacemos un poco de memoria y rescatamos otras notas publicadas por OPI donde dábamos cuenta de los beneficios que cobran en YCRT, además de la BAE, que es un premio a la producción otorgado en épocas en que YCRT producía, luego pasó a ser un derecho adquirido y entonces, sin producir hace casi dos años, la “han reconquistado” para la empresa.

Pero también debemos recordar aquí que sobre los sueldos de los agentes de YCRT la AFIP les retiene Ganancias y la empresa, a través del concepto denominado “Casa Habitación”, en el recibo de sueldo y en el mismo acto, les devuelven a cada agente, lo descontado por ese concepto de cada salario. Es decir: tampoco pagan Ganancia.

Y finalmente los jubilados de YCRT son “compensados” por la propia empresa para llegar al 82% móvil, pagándole lo que resta entre lo que abona el ANSES y el resto para llegar a la suma que alcance el 82% de lo que cobra un activo. Es decir, YCRT hace de empresa, de AFIP, de ANSES, de PAMI, cubre prácticamente todas las funciones laborales, sociales, jubilatorias e impositivas, en un mismo acto.

Recordamos, una vez más, que YCRT desde las PASO del año 2019, cuando Mauricio Macri perdió las elecciones, dejó de trabajar/producir. Hasta entonces habían logrado exportar carbón, con dificultad pero con cierta regularidad. Desde ese día hasta hoy, YCRT no ha vuelto a producir comercialmente, carbón. (Agencia OPI Santa Cruz)