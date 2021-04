Estados Unidos: 125 periódicos demandan a Google y Facebook

Los editores de 125 periódicos en 11 estados, de Estados Unidos, presentaron o anunciaron demandas contra Google y Facebook el lunes alegando que los gigantes tecnológicos monopolizaron ilegalmente el mercado de la publicidad digital y participaron en un acuerdo secreto ilegal, apodado «Jedi Blue», para frustrar la competencia.

Los editores de Texas, Ohio, Pennsylvania, West Virginia, Wisconsin, Mississippi, Nueva Jersey, Indiana, Missouri, Maryland y Delaware presentaron o anunciaron catorce quejas. Los reclamos siguen a una demanda antimonopolio pionera en enero de 2021 contra Google y Facebook presentada por HD Media, una empresa de periódicos con sede en Virginia Occidental que publica los premios Pulitzer Gazette-Mail y (Huntington) Herald-Dispatch, ganadores del Premio Pulitzer.

Entre los que presentaron el lunes se encuentra AIM Media, dirigido por el CEO Jeremy Halbreich, un veterano ejecutivo de periódicos que anteriormente se desempeñó como presidente de la junta y CEO de Sun-Times Media, editor del Chicago Sun-Times junto con otros siete periódicos diarios y 40 periódicos semanales en la región de Chicago; fundador y presidente de American Consolidated Media, editor de 110 periódicos diarios y semanales en 10 estados; y ex presidente y gerente general del Dallas Morning News. AIM Media Texas, AIM Media Midwest y AIM Media Indiana se encuentran entre los demandantes en las presentaciones del lunes que publican colectivamente aproximadamente 50 periódicos en cuatro estados.

“Como se descubrió en investigaciones recientes realizadas por agencias federales y estatales, Google y Facebook han monopolizado el mercado de la publicidad digital y restringido la monetización por parte de las organizaciones de noticias locales”, dijo Halbreich. “Esto ha tenido un impacto dramático en los ingresos y recursos disponibles para las organizaciones de noticias locales. Estas prácticas monopólicas deben terminar. Ya no es apropiado que estas dos plataformas se beneficien directamente de las noticias locales mientras los editores luchan cada vez más».

- Publicidad -

En octubre de 2020, el Subcomité Judicial de la Cámara de Representantes sobre Derecho Antimonopolio, Comercial y Administrativo emitió un informe de 470 páginas que detalla la conducta de Google y Facebook en el mercado de la publicidad digital y los profundos efectos que ha tenido sobre la prensa libre y diversa de Estados Unidos, en particular la industria de los periódicos. La Comisión Federal de Comercio, el Departamento de Justicia y numerosos fiscales generales estatales también han presentado reclamos antimonopolio contra Google, Facebook o ambos.

Los periódicos se han visto gravemente afectados: los ingresos por publicidad cayeron de $49 mil millones en 2006 a $16.5 mil millones en 2017, lo que amenaza la existencia de noticias locales, según las quejas.

«La libertad de prensa no está en juego», afirman las quejas, «la propia prensa está en juego».

Casi 30.000 puestos de trabajo en periódicos desaparecieron, una disminución del 60% en toda la industria, de 1990 a 2016, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Casi el 20% de todos los periódicos han cerrado en los últimos 15 años y «muchos otros se han convertido en caparazones o ‘fantasmas’ de sí mismos», según un informe reciente de la Universidad de Carolina del Norte.

“Los periódicos son esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia y no hay reemplazo para una ciudadanía bien informada”, dijo Paul Farrell Jr., abogado de los editores de periódicos. «Esta es una pelea que vale la pena dar».

Otros editores que presentaron una demanda el lunes: Brown County Publishing Company, Inc. y Multi Media Channels, LLC; Clarksburg Publishing Company, d.b.a. WV News; Coastal Point LLC; Eagle Printing Company; Ecent Corporation; Emmerich Newspapers, Inc.; Flag Publications, Inc.; Gale Force Media, LLC; y Journal Inc. Además, WKTimes LLC y Pinnacle Communications, editor de Northeast News, han anunciado su intención de presentar demandas similares en un futuro próximo.

Los editores de periódicos están representados por una coalición nacional de abogados: Paul Farrell Jr. y Mike Fuller de Farrell & Fuller, LLC; Paul Geller, Stuart Davidson, David Mitchell y Steve Jodlowski de Robbins Geller Rudman & Dowd LLP; Clayton Fitzsimmons, Bob Fitzsimmons y Mark Colantonio de Fitzsimmons Law Firm PLLC; y John Herman y Serina Vash de Herman Jones LLP. (ADEPA)