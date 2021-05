MURIÓ EL DR GUSTAVO ARIEL BURSZTYN MILBERG, PERITO DEL CASO NISMAN Y MALDONADO, PERSEGUIDO Y AMENAZADO COMO SE LO MANIFESTÓ A OPI, POR DENUNCIAR TORTURAS EN GENDARMERÍA NACIONAL

Ayer a la tarde falleció en el Hospital Militar Central Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich, Buenos Aires, el médico perito de Gendarmería nacional Gustavo Ariel Bursztyn Milberg, quien para gran parte es desconocido, pero en OPI publicamos una nota el día 14 de diciembre del año pasado bajo el título “Atentaron físicamente y quieren echar al perito médico de Gendarmería del caso Maldonado y Nisman, por denunciar apremios y torturas a detenidos de la Fuerza”, donde retratábamos los padeceres de este hombre que gozaba de una alta estima social y gran reconocimiento profesional.

Especialista en medicina legal y psiquiatría forense competencias profesionales obtenidas en la Universida de de Buenos Aires y Universidad Católica de Salta y técnico en Identificación Criminal, recibido en la Gendarmería Nacional Francesa e Israel, hablaba 7 idiomas y estaba en Gendarmería Nacional desde 1991, actualmente con la jerarquía de Comandante Principal Médico.

Fue perito médico en dos causas claves: Nisman y Maldonado. Y el propio Bursztyn nos dijo en más de una oportunidad que la persecución, los atentados que había sufrido y la forma en que era tratado en la Fuerza, era, precisamente, por su profesión y los casos tan delicados que habían pasado por sus manos y su enfrentamiento con el poder político y de la propia Gendarmería Nacional, luego de oponerse a avalar acciones de torturas de detenidos dentro de la Fuerza.

Covid y algo más

El 16 de abril de este año lo internaron por Covid. Aún en su muro de Facebook se puede seguir el derrotero de sus sufrimientos, la desatención y los reclamos que hacía vía redes sociales.

El mismo día 16 escribió lo siguiente: “Dieciséis horas sentado en un consultorio de guardia médica esperando con una neumonía bilateral severa por Covid, en ayunas y sin oxigeno ni medicación que alguien se digne a permitir que transite hacia mi habitación. Desafío “Supervivencia del más Apto”. Vamos todavía!!! 100 tificos”.

El día 19 de abril a las 05:11 hs, puso en su muro: “Me estuvieron dando por error en el Servicio de Aislamiento Covid piso 7 habitación 717 Levotiroxina 200 microgramos. Acabo de darme cuenta. No sé si por error o intencionalmente. No soy y nunca fui hipotiroideo, y la medicación referida puede explicar algunos de los síntomas de ansiedad y taquicardia que siento desde ayer. Hago responsables penalmente a quienes resulten responsables”, dijo anticipadamente apoyándose en sus conocimientos médicos y elucubrando un posible atentado de los tantos que recibió desde el 2015 en adelante.

Ese mismo 19 de abril a las 06:55hs, es decir 1 hora 44 minutos después, puso en su muro la transcripción los mensajes que le envió a la Dra Soraya García Coni, Tcnl Médico, Hospital Militar Central

[19/4 6:48 a. m.] Gustavo Ariel Bursztyn: Buen día soy el Cte Pr Médico Gustavo Ariel Bursztyn, de GNA

[19/4 6:48 a. m.] Gustavo Ariel Bursztyn: Estoy internado en el servicio de Aislamiento Covid piso 7 Sector restringido Covid habitación 717 por neumonía bilateral por COVID-19

[19/4 6:48 a. m.] Gustavo Ariel Bursztyn: DNI 16.288.561

[19/4 6:48 a. m.] Gustavo Ariel Bursztyn: Por favor necesito que intervenga alguna autoridad del hospital, ya estoy venocolapsado, hace 1 día que no puedo comer sólidos ni beber líquido porque me ahogo, y no me encuentran vena porque están colapsadas, tampoco me dieron un PHP suficiente ni adecuado

[19/4 6:48 a. m.] Gustavo Ariel Bursztyn: Además me dieron una vez y quisieron volver a darme un medicamento que no tengo indicado, aparentemente por error de enfermería, L Tiroxina 200 microgramos, que no estaban indicados y me empeoraron, soy eutiroideo

[19/4 6:48 a. m.] Gustavo Ariel Bursztyn: Actualmente estoy deshidratado, no puedo comer sólidos ni beber líquido desde ayer porque me ahogo, no me pueden encontrar vena, y estoy con episodios de disnea, taquipnea y sensación de ahogo.

[19/4 6:48 a. m.] Gustavo Ariel Bursztyn: Solicito su intervención en razón de su Cargo y responsabilidad. Desde ya muchísimas gracias. No quiero morir aquí y “que parezca un accidente, o una malapraxis”. Gustavo Ariel Bursztyn, Cte Pr Médico, DNI 16.288.561

[19/4 6:48 a. m.] Gustavo Ariel Bursztyn: Mi habitación no tiene timbre para llamar a enfermería, y cuando me dieron suero equino hiperinmune intravenoso, pese a que le pedí a la enfermera del turno noche que dejara la puerta abierta porque tengo antecedentes de anafilaxia, me encerró diciendo que cumple protocolo.

[19/4 6:48 a. m.] Gustavo Ariel Bursztyn: Hago saber a Usted mi condición de Testigo Protegido en una causa penal federal por tormentos físicos, coacción agravada, encubrimiento agravado y narcotráfico que tiene por objeto a altas autoridades de Gendarmería Nacional Argentina, y mi preocupación de que esta sucesión de situaciones incomprensibles (a mi ingreso debí permanecer solo en un consultorio de guardia médica del HMC, sin Oxígeno, sin hidratación y en ayunas de 24 hs, sin recibir ningún auxilio), se encuentre relacionado de alguna manera con la situación Judicial que expongo, lo cual haré saber dónde corresponda.

Fue su último mensaje en su muro de Face. A las 21.59 hs de ese día 19, quien escribió en el Face de Gustavo Ariel Bursztyn Milberg fue su hijo Tomás, donde informaba: “Buenas noches mi nombre es Tomás y soy el hijo de Gustavo Bursztyn. Mi papá en este momento se encuentra en Terapia Intensiva del Hospital Militar Central, está compensado hasta el momento pero no puede tener su celular con él. Tiene que continuar el tratamiento estando allí. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes el apoyo incondicional que tuvieron con él.”

Ayer 6 de mayo falleció.

Las dudas y la premonición

Ahora quedan las dudas alrededor de si hubo un colapso físico de este hombre joven, bien formado, deportista por causas propias del Covid, si hubo abandono de persona o si, como él adelantó días previos y la señora Pilar Pérsico lo refleja en un video subido a las redes, donde pide por la vida de Gustavo y la posibilidad de que lo mataran, se trata simple y llanamente de la convalidación de otro crimen del poder que debería ser investigado hasta despejar cualquier duda posible.

El Dr Gustavo Ariel Bursztyn sufrió dos atentados en los últimos años, tal como se lo relató a OPI en el mes de diciembre. En el año 2017, cuando se encontraba en un baño del edificio Centinela (Base central de Gendarmería Nacional), una persona desconocida le amartilló un arma en la cabeza y posteriormente, en el mismo edificio, fue empujado por las escaleras, sufriendo graves heridas que están registradas en fotos y videos, anexadas a las causas instruidas en la Justicia.

A principio del mes de noviembre 2020, el abogado de Bursztyn, el Dr Luis Daniel de Urquiza, recibió dos balazos que obligaron su internación. Fue el abogado defensor del gendarme y quien lo acompañó en la cadena de denuncias que realizó el perito de Gendarmería en contra de sus propios superiores.

El 11 de noviembre del 2020 se produjo la muerte por Covid del director de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería, el Comandante General Orlando Caballero, jefe del Gustavo, quien lideraba el equipo de Peritaje de Bursztyn en la clarificación del magnicidio de Nisman. Fue internado el Hospital Militar Central Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich, Buenos Aires, en el mismo que ayer murió Gustavo Bursztyn.

“En un país donde se cometieron dos atentados terroristas y murió un Fiscal de la Nación pocas horas antes de hacer públicas las denuncias contra una presidente y nunca se llegó al esclarecimiento de nada, la vida de cualquier denunciante del poder y de la cúpula de instituciones como la nuestra, pende de un hilo y también la seguridad de su familia”, le dijo el Dr Gustavo Bursztyn a OPI en aquella nota. (Agencia OPI Santa Cruz)