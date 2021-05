¿Quién protege la salud de los santacruceños?

Las insuficientes medidas sanitarias y económicas tomadas para la gestión de la Pandemia de Covid-19 han tenido como resultado la profundización de la crisis económica. Los indicadores de pobreza aumentaron, la pérdida de fuentes de trabajo es evidente, y la desigualdad social en nuestra provincia está alcanzando niveles alarmantes.

El doloroso Capítulo Santa Cruz de la evolución de la epidemia en Argentina acrecienta los problemas de fondo, pone en evidencia, como nunca antes, la falta de infraestructura sanitaria, y escolar y la inexistencia de respuestas estatales a la contención de la población más vulnerable.

En materia de Salud pública los indicadores son alarmantes. Según datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación la Provincia de Santa Cruz recibió 86.502 vacunas y aplicó 61.438 en total hasta el día 5 de mayo.

Existen aún 25.064 dosis que no han sido destinadas a la población.

Cerca del 25% de las vacunas destinadas a Santa Cruz no fueron informadas, desconociéndose si tuvieron otro destino, si no fueron cargadas al sistema de rendición de cuentas, o si se encuentran en stock dentro algún depósito, hospital o vacunatorio de algún punto dentro de la provincia. Se desconoce además si están en poder de las autoridades sanitarias, si están distribuidas en los distintos hospitales de la provincia, o si están refrigeradas a la espera de alguna orden que los santacruceños desconocen. Esta falta de información comienza a preocupar, sobre todo en tiempos de acrecentamiento de contagios y tránsito por la segunda ola de la Pandemia.

Las 60 dosis de vacunas enviadas por fuera del protocolo y denunciadas en la Justicia por la Dra. Graciela Ocaña, continúan siendo un enigma.

Los Vacunatorios VIP de Santa Cruz instalados en Piedra Buena, y Comandante Gregores atendieron solícitamente las necesidades de una población privilegiada, la casta política gobernante. En efecto, el Intendente de Comandante Luis Piedra Buena, Federico Bodlovic, el diputado por el Pueblo José Ramón Bodlovic, el Presidente del Concejo Deliberante Cesar Alarcón, el Intendente de Gobernador Gregores Héctor Vidal, el Diputado Nacional Juan Benedicto Vázquez, y allegados directos de funcionarios fueron inmunizados tempranamente allá por el mes de febrero de 2021.

Mientras tanto el resto de la población sigue esperando sus vacunas, que por lo que se lee en el Monitoreo nacional de Vacunación, están disponibles y sin usar en territorio santacruceño.

Ante la indignación generalizada, los habitantes de Rio Turbio y 28 de noviembre perdieron la oportunidad de ser dos ciudades totalmente inmunizadas al no promoverse la aceptación de la donación de 15.000 vacunas ofrecidas por Carlos Bianchi, un Senador Chileno que ofreció la ayuda el 30 de marzo.

En un momento donde la escasez de vacunas, pone en vilo al gobierno nacional, que denuncia la existencia de “un desierto global de vacunas”, sorprende que, en nuestra provincia, no se utilicen las que tienen almacenadas, ni se acepten las que se ofrecen desde países limítrofes.

Por otra parte, la falta insumos y equipamiento en los hospitales genera mayor tensión al crítico estado sanitario provincial.

En el Hospital de Puerto Santa Cruz faltan respiradores, y en el Hospital SAMIC de El Calafate la UTI está completa con sus 8 camas disponibles ocupadas. Siendo que el hospital cuenta con 31 respiradores en total nos preguntamos, ¿Es que acaso 14 meses no han sido suficientes para colocar camas y contratar los recursos humanos que permitan poner en funcionamiento los 23 respiradores restantes?

Médicos y ciudadanos de la Cuenca piden encarecidamente elementos de protección personal: guantes, mascarillas, cofias, pecheras, elementos hospitalarios, así como sondas nasogástricas, mascarillas, catéteres y tubos. Carecende estos elementos en los hospitales de Río Turbio y 28 de Noviembre, debiendo reutilizar la tubuladura de los aparatos de oxígeno. Hay salas que no están acondicionadas para instalar monitores, ni tomas para enchufar los equipos eléctricos, no hay un tomógrafo, ni un resonador y faltan profesionales de distintas especialidades.

La UTI del Hospital Regional Río Gallegos se encuentra colapsada. Los enfermeros piden ser escuchados en sus reclamos desde hace varios días y noches frente a la Casa de Gobierno, sin embargo, nadie escucha.

El personal esencial no es una prioridad cuando de sus necesidades se trata. Las infecciones intrahospitalarias se intensifican al trabajar a “cama caliente”, con un incremento en la mortalidad. Los elementos de protección del personal son de calidad deficiente y el trabajo es agotador a consecuencia de la poca cantidad de recursos humanos disponibles.

Lo mismo sucede con los empleados del hospital SAMIC de El Calafate que en los últimos días vienen realizando medidas de fuerza luego de que no fueran atendidos sus reclamos referidos tanto a una recomposición salarial acorde al incremento del costo de la canasta básica, como a un trato igualitario en cuanto a las condiciones laborales.

Mientras tanto la pareja del Intendente Cotillo de Caleta Olivia, la Licenciada en Nutrición Andrea Fernanda Angeloni, habría percibido altas sumas de dinero por guardias no realizadas y un plus por dedicación exclusiva que no se justifica.

La falta de transparencia, la información poco clara o inexistente, el nivel de improvisación y desidia con el que se maneja el sistema sanitario en Santa Cruz, demuestra una vez más que la corrupción mata y se esconde.

Los diputados nacionales Vazquez y Vessvessian votaron en contra de la investigación del vacunatorio vip. El diputado de Gobernador

Gregores se auto amnistió a si mismo luego de haberse inmunizado. Muy mal ejemplo da el poder, mientras todos nos preguntamos:

¿Quién protege la salud de los santacruceños? ¿Dónde están las vacunas? ¿Qué está haciendo el ministro de Salud Claudio García en lugar de rendir cuentas y brindar soluciones?

Redactado por: Javier Gabbani Cdte Luis Piedrabuena. María Laura Centurión El Calafate. Narcizo Fuentes Río Gallegos.