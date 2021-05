Carlos Zannini a Horacio Verbitsky: “No tenés que actuar con culpa porque necesitás ser protegido por la sociedad”

Según publica La Nación El procurador del Tesoro habló de su tiempo en prisión y opinó que hay “un sistema de dominación, que se exporta al mundo, en contra de los movimientos nacionales y populares”.

El procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, dijo que no se arrepiente de haberse beneficiado de la vacunación vip contra el coronavirus, que pudo conseguir bajo la condición de “personal de salud, según datos oficiales a los que accedió LA NACION. Además, el funcionario reveló una conversación que tuvo con Horacio Verbitsky, luego que -a partir del relato de su inoculación- el periodista diera el puntapié para que estallara la causa del escándalo. “Le dije: ‘No tenés que actuar con culpa porque necesitás ser protegido por la sociedad´”, aseguró durante una entrevista televisiva.

“Sabía que estaba en las condiciones legales de poder vacunarme”, justificó el procurador del Tesoro, de 66 años, que recibió la inoculación contra el Covid-19 de manera irregular y sin respertar el orden establecido por el Gobierno para el plan de vacunación. Y retrucó: “Me arrepiento de no haberme sacado la foto. Ni yo ni mi mujer (que también se vacunó) hemos cometido ninguna violación de normas. Si me arrepiento de algo es de haberles dado la oportunidad de que nos critiquen, pero ellos no necesitan que yo cometa errores para que me critiquen”.

Entonces, Zannini confesó que no siente culpa y reveló una conversación que tuvo con Horacio Verbitsky, luego de que -a partir del relato de su vacunación- el periodista diera el puntapié para que estallara la causa del vacunatorio vip: “Le dije: ‘estás equivocado, no tenés que actuar con culpa en el tema porque vos tenés derecho a eso porque sos una personalidad que necesita ser protegido por la sociedad’. El problema surge de la falta de vacunas no de quién se vacuna”.

En diálogo con C5N, Zannini también reflexionó sobre su tiempo en prisión por el Memorándum con Irán: “Aprendí que no estoy obligado a perdonar si ellos no se arrepienten. Realmente no he podido perdonarlos porque no dan muestras de arrepentimiento y lo volverían a hacer y, lo que es peor, estamos ante una derecha autoritaria, no democrática, que piensa que la supresión del otro es un camino”. Para él, se trata de una maniobra para intentar quitarlo de la política. “Es un sistema verdadero de dominación que se exporta al mundo subdesarrollado y emergente en contra de los movimientos nacionales y populares”.

El fallo de la Corte sobre las clases

En la entrevista, al ser consultado sobre el fallo de la Corte respecto a la presencialidad en las clases y la postura de Cristina Kirchner al respecto, quien opinó que se trató de un golpe institucional, Zannini respondió: “Cristina no necesita ser comentada”. Y profundizó su postura: “No es un fallo que esté a la altura de una Corte Suprema de Justicia. Primero, se decide sobre un decreto ya muerto, con lo que vendría a ser técnicamente la autopsia de un decreto. Se dan argumentos contradictorios de cuatro personas, que se juntan en tres votos, pero si uno los lee pareciera que no están de acuerdo entre sí. Habría que ver si componen una efectiva mayoría”.

La Justicia durante el macrismo

Yendo más allá, el procurador consideró que “en lo único en lo que se pusieron de acuerdo es en lo más grave desde el punto de vista institucional: están haciendo una interpretación de la Constitución Nacional que no está en ningún lado”. De esta manera, según Zannini, la Corte busca “influir en la política”. “Evidentemente estaban más conformes con un gobierno como el de Macri que con este gobierno”, lanzó. Y en ese sentido, consideró que -durante la gestión anterior- este órgano de la Justicia no ha intervenido en determinados momentos, favoreciendo al expresidente. “La Corte nunca se sintió llamada a dar su voz para impedir” determinadas cuestiones.

Las causas contra Macri

Sumado a esto, en una dura crítica a Mauricio Macri y su núcleo de cercanos, dijo que “tienen defensores importantes en el periodismo”. Además, cuestionó el manejo de sus empresas y el vínculo con sus hijos: “¿Para qué les diste bienes que son controversiales? Les dio bienes litigiosos, o el padre lo incriminó a él, o él está incriminando a su familia. El problema es de él, no de quienes tratan de cobrar”. Así, consideró que, por el caso del Correo Argentino, Macri no iría preso, sino que lo que pretenden es cobrar.

El periodista le preguntó, entonces, por la concesión hasta 2030 en Autopistas del Sol y del Oeste. “Todavía está la investigación en marcha y el Estado no ha tomado decisión respecto de qué hacer. Pero, a diferencia del macrismo, respetamos los procedimientos internos”, dijo.

Luego, acerca de su rol como querellante del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se gestó con Macri al frente del Ejecutivo, explicó: “Sabemos lo que estamos buscando ahí. Se violó toda norma. Así como el FMI pasó todos los límites para los créditos, en la Argentina no se está investigando la política económica del macrismo, no se está queriendo criminalizar la política como ellos han hecho. Lo que sí se está haciendo es investigar, si en el procedimiento, se violaron normas. Está claro que sí. Lo que dice la denuncia de Crous es que esta violación fue para favorecer algunos intereses de los que se estaban yendo del sistema perverso que habían creado de bicicleta financiera”.

La “cercanía” con Joe Biden

En otro tramo de la entrevista, Zannini resaltó que “lo que [Joe] Biden dice hoy, [el oficialismo] ya lo decía hace 10 años: el dinero que entra por abajo a la sociedad es mucho más beneficioso que ponerse a esperar que los poderosos ‘derramen’ porque nunca lo que hacen”. Para él, es importante que se debatan públicamente las distintas alternativas de cómo asistir a la sociedad. “Hay que plantear la discusión, pero no hay que enojarse si se va por un camino que no es el que uno preferiría”.

La pelea entre Guzmán y Basualdo

Sobre la polémica entre Martín Guzmán y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, el procurador opinó: “Me pareció un destrato a un funcionario y una equivocación grande. Creo que las cosas no se resuelven de esa manera. Yo conozco a Federico desde hace bastante tiempo y sé que es un chico serio, trabajador, muy inteligente y que se dedica con mucha responsabilidad a la tarea que le han encomendado”. De todos modos, si bien dijo que el ministro “es valioso dentro del Gobierno”, añadió: “Me parece que el destrato lo recibió más Federico que Martín. Supongo que arreglarán sus diferencias y en todo caso tendrán que reconocer que hay alguien que está comandado el Gobierno y que dispone las cosas”.

Para él, no hay fricciones “entre bandos” dentro del oficialismo: “En el lugar en el que estoy puedo colaborar con todos los ministros y con todos los funcionarios del Gobierno sin ningún tipo de ataduras. Yo trato de ayudar al Gobierno, que entiendo que tenemos que estar para eso”. (La Nación)