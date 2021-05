LOS DEVOTOS DE LA IDIOTEZ, AMIGOS DEL TERRORISMO Y QUE NO REPRESENTAN AL PUEBLO ARGENTINO

(Por: Rubén Lasagno) – En otras notas de opinión lo he dicho. Gracias a nuestra actividad, informes y noticias de OPI que han tenido repercusión nacional e internacional, tenemos amigos en muchas partes del mundo; colegas en España, en Venezuela, en Colombia, Israel y en Uruguay, con quienes mantenemos un fluido contacto por redes y en más de una oportunidad nos hemos encargado de decirles, que las decisiones que toma este gobierno ante el mundo, no representan al pueblo argentino, solo representan a una minúscula porcentualidad política facciosa, populista y megalómana más identificada con una banda apátrida de asaltantes del Estado, que a un partido gobernante con responsabilidad de gestionar los intereses de la ciudadanía.

Tus palabras te condenan

Tras el ataque terrorista del Hamas, que tiene de rehén a una parte del pueblo Palestino y la andanada sobre Jerusalén de 200 misiles en las dos primeras horas y 180 misiles más en las dos horas posteriores, un crimen terrorista de proporciones universales, porque además no se trata de atacar objetivos militares sino de disparar cohetes indiscriminadamente y a mansalva contra la población civil de Israel (como hacía Adolf Hitler cuando disparaba las V-2 sobre Inglaterra), toda la comunidad internacional salió a repudiar esta acción deleznable y anti humanitaria de los salvajes de la resistencia palestina.

Uruguay expresó “su firme condena ante la realización de actos terroristas y el recrudecimiento de los ataques perpetrados desde Gaza”

Chile señala en parte de su comunicado “el repudio y firme condena a los grupos terroristas del Hamas que atacan a la población civil indefensa desde Gaza matando a hombres, mujeres y niños”

Y la cancillería argentina dijo ”La República Argentina expresa su honda preocupación por el dramático agravamiento de la situación en Israel y Palestina, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de unidades de seguridad israelíes ante protestas por posibles desalojos de familias palestinas de sus hogares en los barrios de Sheikh Jarrah y Silwan, así como por la respuesta a través del lanzamiento de misiles y artefactos incendiarios desde la Franja de Gaza”.

Si uno analiza esta declaración de la cancillería, está claro que culpa a Israel de actuar desproporcionadamente y con ello justifica la respuesta terrorista sobre la sociedad civil judía. Es más o menos como aquel estereotipo del violador que para defenderse y justificar el crimen de haber molido a palos y abusado de una mujer, admite que ella provocaba usando polleras cortas.

Una vergüenza total, por lo cual ayer a la tarde en comunicación con colegas del diario El Día de España, azorados por las declaraciones de nuestro país, les aclaramos que de ninguna manera eso es lo que piensa la mayoría del pueblo argentino, que el gobierno de los Fernández hablan en clave de amistad con el terrorismo internacional, como el iraní, el venezolano o el cubano y nada hay en esas palabras, algo que represente el pensamiento del argentino medio, que se siente cerca de Israel y cree, como creemos todos nosotros, que Israel no solo hace bien en defenderse, sino que debería planificar la aniquilación total y definitiva de los grupos terroristas del Hamas, que desestabilizan la región.

Celosos o rudimentariamente ordinarios

Ya más de entrecasa, no deja de sorprender el grado de idiotez que tienen quienes componen el gobierno nacional, toda vez que generan un tsunami mediático criticando a Mauricio Macri por haberse vacunado en EEUU.

Es de un infantilismo tan grande, de una estrafalaria mentalidad con alguna patología grave que les carcome el poco cerebro que les queda, que no merece mucha mención. Solo recordarle que Macri no es funcionario del Estado, se vacuna en el exterior dado que en Argentina no hay vacunas, lo hace por medios propios y no usa los pasajes oficiales como si hacen ellos y finalmente no comete ningún ilícito, como sí cometió La Cámpora, el kirchnerismo y/o el peronismo que conforma el frente político, quienes se robaron las vacunas en el affaire del Vacunatorio VIP y le quitaron esas dosis a un médico, a un enfermero o a un abuelo que murió y es parte de los 70 mil fallecidos por Covid a los cuales carga sobre sus espaldas el manicomio gobernante, liderados por Cristina y Alberto.

Y para finalizar con los populistas devotos de la idiotez y la ridícula idea de que están gobernando un país, el presidente destartalado de nuestra argentina, al mismo que se le ven los hilos, al que reta y manipula su vice, pretende que le den super poderes para que los cientos de DNU que firma, medidas anticonstitucionales si las hay, puedan ser transformadas en ley con carácter de cumplimiento efectivo e inamovible.

De esta manera el gobierno pasa a ser un unicato con un déspota (o dos) que se encargará de castigar a los desacatados de las provincias que se opongan a sus deseos de recluir a la sociedad, especialmente si se trata de Rodríguez Larreta, a quien pretenden volar de CABA para lo cual ya lo han acorralado, le han quitado fondos, lo han denunciado y le mandan gente del conurbano infectada para subirle la cantidad de contagiados. Gracias a Dios, la gente lo ve, lo analiza y ya ha decidido lo que reflejarán en las urnas.

Lo que se dice una banda de inútiles, desbordados por las consecuencias de sus hechos deleznables, quienes no llegaron mejores, llegaron peores que antes porque desde el principio de la pandemia jugaron con lo más sensible: la vida.

Inventaron empresas para currar con los precios, los medicamentos, los insumos e hicieron compras por miles de millones de pesos sobrefacturados; negociaron (y mal) con los rusos, gastaron ingentes sumas de dineros en viajes de aviones donde viaticaron los funcionarios de distintos sectores; se robaron las vacunas inoculando a La Cámpora, a militantes, sus amigos peronistas, a modelos, secretarias, amantes, familias, diputados y gente vinculada al kirchnerismo/peronismo; mintieron sobre la compra de vacunas, somos el país que menos ha vacunado y estamos al mismo nivel que Venezuela o peor; armaron un negocio con los hisopeados en el aeropuerto y el descarado de Zanini salió a decir que no se arrepiente de haberse vacunado (¿Y qué va a decir el corrupto?); nos han arrastrado al fondo del pozo, descapitalizando y fundiendo a la Argentina, rompiendo la industria, analfabetizando a los niños y prometiendo que desde ahora solo viviremos del déficit y la máquina de hacer plata, es decir, nos premiarán con la hiperinflación.Como el lector se dará cuenta, es un gobierno de idiotas, no de científicos. (Agencia OPI Santa Cruz)