RICARDO JAIME FUE JUBILADO POR LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL EN SANTA CRUZ

Ricardo Jaime, Carlos Zannini en Santa Cruz

Ricardo Jaime, preso por corrupto en la cárcel de Ezeiza, logró que lo jubilaran en Santa Cruz, mediante un colage de años que le armaron, por los 16 que trabajó como funcionario en los gobiernos de Néstor Kirchner en la década del ´90.

Lo dijo en Fm News la Vocal por los Pasivos de la Caja de Previsión Social, Viviana Carabajal quien confirmó, con el Acta en la mano, que el ex Ministro de Transporte condenado, “se jubiló sujeto a derecho”, dijo la Vocal por los Pasivos, señalando que ella personalmente se negó a firmar, dejando registrado en el documento que dicha negativa respondía “dado la conducta indecorosa de la persona”, pero sin poder objetar el proceso en si, porque de acuerdo a los dichos de Carabajal, la jubilación “estaba ajustada a derecho”, aunque nadie sabe cómo Ricardo Jaime puede haber cumplimentado los años necesarios para jubilarse con máxima categoría en Santa Cruz.

Fue director de Catastro desde 1984 a 1987; concejal entre 1987 y 1991. En 1991 al lado de Néstor Kirchner en la gobernación fue Ministro Secretario General de la Gobernación, hasta 1996. En el segundo mandato de Kirchner fue presidente del Consejo Provincial de Educación, (1996 y 1999) año en que se fue a Córdoba en medio de un gran escándalo en Santa Cruz. Desde entonces nunca más trabajó en la provincia, luego estuvo como Ministro de Transporte con NK como presidente y cayó preso y condenado por corrupción, quedando encarcelado desde entonces.

De acuerdo con la señora Carabajal, a Jaime le habría computado los años de trabajo como bibliotecario en la cárcel y respecto de la legalidad o no de esta maniobra urdida para que Jaime se jubile por Santa Cruz, Carabajal se excusó diciendo que ella no es abogada y que recurrirá al asesoramiento legal para saber si debe y/o puede hacer algún tipo de denuncia penal en relación al tema.

“Yo no soy ni juez ni abogado, estamos hablando que todos saben quien es, está preso en la penitenciaría de Ezeiza”, dijo la Vocal por los pasivos quien confirmó que está en edad de jubilarse y desde el penal siguió trabajando y aportando para jubilarse. De acuerdo a lo señalado por Carabajal el cómputo de años de Jaime estaría dado por 16 año en Santa Cruz, 9 años en Córdoba y 13 en Nación, Ricardo Jaime se hizo jubilado en Santa Cruz, sin embargo Carabajal no pudo aportar más datos aludiendo que por razones de reserva legal no puede hacer trascender dichos datos.

Terreno preparado

Casualmente, o no tan casualmente, la Caja de Previsión Social mantiene desierta la Vocalía por los trabajadores activos de la provincia. Desde que la titular de ATE-CTA provincial Olga Reinoso dejara el cargo, el lugar permanece acéfalo. Hoy, a la vista de la manipulación que hacen para jubilar a delincuentes de la corrupción kirchnerista (Atanasio Pérez Osuna y ahora Ricardo Jaime, entre otros), se entiende el contexto en el cual ese lugar permanece sin representación.

La propia Vocal por los Pasivos reconoció al aire que no hubo oposición en el trámite jubilatorio de Jaime y solo ella se abstuvo de aceptar el estatus de jubilado al ex funcionario corrupto. No obstante, repetir que “se ajustaba a derecho”, pero sin explicar los detalles que hace que alguien, quien hace 22 años no está en Santa Cruz, se pueda jubilar por la CPS.

Cuando Olga Reinoso (ATE-CTA) se retiró luego del mandato de dos años como representante de los activos en la Caja de Previsión Social, y no se ocupó el cargo que corresponde a los trabajadores; estaba claro que la estrategia del gobierno era la de asegurarse que nadie estaría allí para oponerse a ninguna decisión oficial, aún cuando Reinoso fue absolutamente funcional al gobierno de la provincia.

Mientras en 15 días Ricardo Jaime fue jubilado en Santa Cruz, hay docentes en la provincia que hace 4 o 5 años que tienen tiempo cumplido y el expediente abierto en la Caja de Previsión Social, sin lograr que los jubilen. (Agencia OPI Santa Cruz)