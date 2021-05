LA ESTRATEGIA GATOPARDISTA DEL INTENDENTE CAMBIÁNDOLE EL NOMBRE A LA S.E PARA QUE SE DISCUTA LO INSUSTANCIAL JUNTO A LOS AMIGOS COMPLACIENTES

(Por: Rubén Lasagno) – Dos amigos estaban sentados plácidamente tomando una cerveza en una mesa al aire libre y debajo de ella, un perro dormía su siesta apacible. Entonces, el dueño de casa le dijo a su amigo “¿Querés ver como lo hago gozar al perro?”. Su amigo lo miró, le pareció extraña la propuesta, pero finalmente le dijo “Dale”. Entonces el hombre se paró, agarró una vara y comenzó a castigar al perro de una forma despiadada. El animal gritaba y se retorcía de dolor en el piso, hasta que su amigo espantado, le detuvo la mano y le dijo “Pará, estás loco?, Por qué hacés sufrir de esa manera al pobre animal?” y el dueño de casa le contestó, “Ah, pero vas a ver cómo va a gozar y a agradecerme, cuando deje de golpearlo”.

Esta es la contradicción del gozo forzado; llevar a alguien normal y sin padecimiento, al dolor y el sufrimiento extremo, para que cuando no se aplique más el castigo o el tormento, el sujeto se sienta agradecido y aliviado. El punto es que no había ninguna necesidad de que, para hacerlo sentir bien, tuviera que, previamente, hacerlo sentir mal.

Transponiendo los términos de este ejemplo, la sociedad o el pueblo de Río Gallegos, somos el amigo sentado el la mesa; Pablo Grasso quien golpeó al perro dormido, tirando al ruedo la creación de la empresa para que en medio del dolor del animal (léase críticas y oposiciones), él aparezca accediendo a discutir cambios (el gozo del perro), habiendo logrado su propósito principal de hacer que todos piensen en el goce y no en el perro, reflejado en esto de cuestionar y exigir cambios, pero aceptando de hecho, la construcción de la S.E.

Este ejemplo del gozo forzado, así aplicado a la estrategia que usa el Intendente Pablo Grasso para introducir el proyecto de Sociedad del Estado municipal, impulsando y aceptando un “revisionismo” en su aplicación, pero ya dando por aceptado que el proyecto de la SE no se discute, es la base de este juego psicológico.

Pablo Grasso, por ejemplo, ahora entiende y atiende la necesidad de cambiarle el nombre de Municipalidad Sociedad del Estado, aduciendo que a la gente “no le gustan” esas palabras asociadas al municipio y por lo tanto (dice Grasso) se hace necesario una consulta a la gente para que proponga otro nombre, con lo cual tanto Grasso como Robles, saltean conscientemente las objeciones a la existencia propia de la nueva figura legal y proponen discutir cosas menores o secundarias del proyecto, dando a entender de que todo está en marcha, aún cuando sea perfectible.

La discusión central no es el nombre o la cantidad de quienes la van a controlar o cómo se va a instrumentar, que sería el gozo del perro; lo que se debe discutir, principalmente, es la necesidad de su existencia y si es conveniente o no crear una Sociedad del Estado (el castigo sin sentido propinado al perro), donde el intendente y el Secretario de Hacienda no han presentado sus fundamentos y no le dan participación a nadie más que aquellos que les pueden decir que si.

Todo esto el intendente lo intenta llevar adelante con la complicidad de sectores del comercio local, de los concejales oficialistas y hasta del propio SOEM, cuyo titular Pedro Mansilla dijo que “le da la tranquilidad de que se está intentando crear una herramienta válida”, pero no explica demasiado la funcionalidad que tendrá y desde que lugar, el empleado municipal no pasará a segundo plano o “el cambio de paradigma” del que habló el Secretario Legal y Técnico de la municipalidad Jorge Cabezas, para explicar el panquecazo de los ex paritarios y concejales Lucio Santucho y Silvia D´Andrea presentes en esa reunión, después que la concejal de extracción gremial dijera que no aceptaría la una figura como esa, que iba en contra del propio empleado municipal.

Ni hablar de los déficit que deberemos pagar los riogalleguenses para cubrir los desfasajes financieros de esta nueva criatura nacida a imagen y semejanza del krichnerismo. ¿O alguien vio que algún balance de Distrigas, Servicios Públicos, Fomicruz o a nivel nacional Aerolíneas Argentinas, de ganancias? ¿O no estamos cansados los argentinos de pagar la fiestas de estos vividores del Estado? ¿No tenemos ya suficiente experiencia para pensar que cuando la S.E de Grasso pierda plata, nos aumentarán las patentes, el inmobiliario, barrido y limpieza y cuando impuesto o tasa se le ocurra, para compensar lo que pierde y de lo cual nadie será responsable y mucho menos el intendente Grasso y su escudero Robles?

Sin nada claro, sin explicar lo necesario y ni siquiera preocuparse por qué dirá la gente, el intendente avanza con su proyecto contra viento y marea y como ya lo planteó en nuestra nota anterior el concejal Pedro Muñoz; el intendente usa como caballito de batalla el transporte urbano, altamente deficiente en Río Gallegos, y a raíz de ello ayer en medios para-oficialistas, se destaca la falta de colectivos en la capital, tema que utiliza Pablo Grasso de excusa, para darle relevancia a su proyecto de transformar a la Municipalidad en una Sociedad del Estado, empezando la casa por el techo, pues la comuna de esta capital carece de Carta Orgánica, un elemento excluyente que Grasso ignora y muchos interesados alrededor del intendente, corean y apoyan, vaya a saber por qué y cuánto.

Concluyendo: el proyecto es rechazado por concejales de la oposición y por el ciudadano de Río Gallegos que advierte una nueva maniobra oscura del intendente Grasso y su troupe de funcionarios, quienes en este año y medio han dado muestras de no respetar la opinión de nadie más que de ellos. Así han actuado desde la construcción del Centro de Monitoreo en la ría local, hasta la demonumentación de la ciudad, solo por citar dos casos de los tantos en los cuales la arbitrariedad municipal, ha dejado su huella y esperemos que con el cambio de gobierno en 2023, el Intendente y su Secretario de Hacienda, sean llamados por la justicia para dar cuenta.

La Federación Económica y la Cámara de Comercio pusieron el grito en el cielo inicialmente, pero luego aparecieron contradicciones en los comunicados, donde de alguna manera parecen haber caído en la trampa del gozo forzado. Santucho y D´Andrea, parecen haber encontrado la palabra justa de parte del intendente, porque están convencidos de que la propuesta es buena.

Pedro Mansilla titular del SOEM, va en el mismo sentido y confía en que la nueva Sociedad del Estado no traerá ningún perjuicio a los municipales. Se ve que maneja información que nosotros no, o Grasso y Robles lo han convencido de lo contrario.

Entonces Pablo Grasso ve que su invento absurdo va sobre ruedas y embate contra quienes le cuestionan el proyecto en sus bases, el cual no resiste en más elemental análisis. El tema ya está instalado en los medios nacionales y nos consultan diariamente sobre su nacimiento e instrumentación: nadie lo puede creer.

Esta Sociedad del Estado es una clara muestra de cómo manipulan y hacen abuso de poder, quienes desde la municipalidad y/o la provincia, manejan el poder. Y cómo la falsedad ideológica de muchos, quienes se dicen distintos, termina siendo una farsa de aquellos que patalean para la tribuna y por lo bajo hacen arreglos espurios para apoyar y aprobar cualquier cosa que venga de las esferas kirchneristas. (Agencia OPI Santa Cruz)