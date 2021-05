ÚLTIMO MOMENTO: SE DEFINIÓ LA VEDA INVERNAL EN REPRESAS Y LA UTE NO PAGA LA QUINCENA VENCIDA, DESATANDO OTRO POSIBLE CONFLICTO

Tal como lo habíamos adelantado en nuestra nota de ayer, en reunión, las autoridades de la UTE y nación definieron el inicio de la veda invernal en Represas, la cual abarcará los meses de junio y julio 2021.

OPI y News tuvieron acceso a un audio grabado en una asamblea donde anoche un delegado gremial les comunicó a los trabajadores la decisión oficial (pero que no se comunicó por parte de la UTE) de realizar la veda de dos meses.

“Hoy nos informaron que no han llegado a buen puerto y es inminente la veda”, empieza diciendo la persona que comunica la novedad al personal, refiriéndose a la reunión entre los responsables de la UTE y técnicos y autoridades del Energía.

“Nosotros teníamos la esperanza de que pudieran solucionar los problemas económicos y técnicos que tenían y no, no vamos a poder seguir, se va a decretar la veda todo junio y julio y sobre eso se va a firmar un documento ante el Ministerio de Trabajo”, refiere en esa asamblea el delegado, luego de terminada la reunión oficial en la UTE.

EL delegado les señala allí a los trabajadores, que por problemas de fondos, no se les abonará la quincena “…y también quiero decirles, por otro lado, que tiene serios problemas económicos la UTE y hasta el día de la fecha no nos han informado sobre el pago de nuestra quincena; la quincena que cierra hoy y tendríamos que cobrar”, indica, reafirmando nuestro informe donde dábamos cuenta de la falta de fondos por parte de la UTE, especialmente con motivo de que los socios chinos han restringido la entrega de capitales.

“Les adelanto que si seguimos así – prosigue diciendo el delegado de obra – vamos a tomar alguna medida. Empezaremos mañana a la noche (por hoy jueves) o pasado. Esa es la situación que queríamos informar. No informábamos antes porque eran días de incertidumbres, pero bueno, hoy tenemos el panorama más claro; no es tan bueno pero ya se sabe qué va a pasar”, concluyó el delegado, cuyo audio de agrega a este informe.

Sólo Cóndor Cliff en veda (por el momento)

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso OPI, la veda se aplicaría exclusivamente para Cóndor Cliff, en tanto en Barrancosa, la situación se está evaluando de manera separada, por cuanto el movimiento y las certificaciones de trabajos allí se siguen haciendo de manera normal. Sin embargo, cabe destacar que la falta de pago a las empresas contratadas se generan en ambas represas y hay contratistas que en Barrancosa hace más de 4 meses que no cobran. Esto no quita la posibilidad de que en pocos días, haya alguna medida de fuerza en Represas, relacionado a esta situación que algunos Pymes han catalogado de “imposible de sostener”, debido al volumen de las deudas que la UTE acumula con ellos.

Cóndor Cliff, mientras tanto, sigue inoperativa debido a que, como explicamos en nuestra nota de ayer, no se pueden certificar trabajos dado que hace más de 4 meses no se hacen ni siquiera movimiento de suelos, debidos a los problemas geológicos que descubrieron la falla profunda, informada ampliamente por OPI, la cual impide que se habiliten los márgenes y se siga trabajando normalmente en la superficie, aún cuando la planta de hormigón está prácticamente lista para tirar hormigón en la falla.

Personal mínimo

En base a información complementaria obtenida por OPI y News desde adentro de la UTE donde se toman las decisiones, a partir del inicio de la veda el primer día de junio/2021, el personal de obra será enviado a su casa con el pago de 4 horas de lunes a viernes. Solo quedarán en el obrador los servicios esenciales, unas 100 personas en total, contando los policías de vigilancia. Otros que permanecerán en el obrador de Cóndor Cliff son los chinos que viven allí, el resto del personal queda en pausa. Lo único que “se moverá” en Cóndoro Clif, a partir de la instalación de la veda, serán los equipos con combustibles, para alimentar los generadores de las represas; todo el resto, caduca hasta nuevo aviso.

Si bien ayer informamos que la UTE habría pagado las quincenas y los mensuales para que se levante el quite de colaboración, ante esta última información que se conoce hoy a través de la UTE que no hará efectiva la última quincena que cerró el día 15 de este mes y aún no se canceló, entre hoy y mañana empezaría una nueva medida de fuerza, excepto, claro, que aparezcan los fondos para cancelar lo adeudado. (Agencia OPI Santa Cruz)