María Eugenia Vidal, dura contra el kirchnerismo: “Dijeron que el asado iba a volver”

Según publica Clarín Le ex gobernadora bonaerense recordó las promesas de campaña de Alberto Fernández y Axel Kicillof.

María Eugenia Vidal este domingo volvió a disparar munición gruesa contra los gobiernos encabezados por Alberto Fernández y Axel Kicillof por la preocupante situación social y sanitaria en la que se encuentran tanto Argentina en general, como la provincia de Buenos Aires en particular.

“Hicieron campaña diciendo que el hambre era escandalosa en la Argentina y hoy los niveles de hambre son mucho mayores que en diciembre de 2019″, acusó la referente de Juntos por el Cambio en una entrevista con LN+.

En ese sentido, le exigió al Gobierno nacional “una economía, un plan y un rumbo consistente al que mantuvieron en campaña”.

“Dijeron que el asado iba a volver, que íbamos a volver a tener trabajo -mucho más del que se había conseguido-, que no iba a haber más hambre, que no iba a haber más división y que los jubilados iban a cobrar mejor. Todo eso todavía no se cumplió y en muchos casos empeoró”, resaltó, en un momento en el que se prohibió la exportación de carne para intentar bajar los precios en el mercado interno.

Además, le respondió a Kicillof, quien en su conferencia de prensa para anunciar el endurecimiento de las restricciones por el coronavirus, hizo mención al “primer gesto de autocrítica del macrismo”, en referencia a la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de suspender las clases presenciales.

“Me gustaría ver que el oficialismo tenga autocrítica sincera y honesta sobre el manejo de esta pandemia y sobre las cosas que se hicieron mal, porque lo haría mucho más creíble para que los argentinos lo acompañáramos en lo que viene”, contraatacó Vidal.

Y agregó: “El espacio que yo integro hizo una autocrítica, y es buena la autocrítica. ¿El Frente de todos hizo su autocrítica después de perder en el 2015? Cuando nos dijeron que iban a volver mejores, ¿eso pasó? Cuando nos dijeron que iban a terminar con las divisiones y con el ,hambre. ¿se cumplió? ¿Hubo aprendizaje?”.

Respecto de ese tema, consideró que “hoy hay más autoritarismo”, y que no ve “reflexión sobre eso, sino interna y descalificaciones entre ellos”.

Para Vidal, el de Fernández “es un Gobierno que no logra dar respuesta a lo que los argentinos más necesitan: las vacunas”.

“Si hoy estamos encerrados, es porque no hubo vacunas antes del invierno. Esta es la realidad. Hoy gobernar es conseguir la vacuna y que llegue y que se aplique”, insistió, a tono con sus últimas declaraciones.

Finalmente, consultada sobre su posible candidatura en las próximas elecciones legislativas, o en las presidenciales de 2023, evitó dar una respuesta concreta con elegancia.

“Hoy lo último que le interesa a un argentino que tuvo que encerrarse ayer en su casa, que está angustiado, que tiene miedo de enfermarse, que espera que le llegue la dosis a su padre o a su abuelo, es qué voy a hacer yo, si me voy a presentar, o quién quiere ser gobernador o quien quiere ser presidente en 2023”, comenzó.

Y concluyó: “Estas cosas son las que hacen que la política se sienta a veces tan lejana a la gente, y yo no quiero ser parte de eso. No creo que este sea el momento. Hace poco se atrasó la elección, hay tiempo hasta el 24 de julio para definir candidatos”. (Clarín)