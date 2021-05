Tras la desmentida de Pfizer por la acusación de coimas, Alberto Fernández y Ginés González García denunciarán a Patricia Bullrich

Según publica Clarín La exministra de Seguridad reafirmó sus dichos. El Presidente aclaró que hará la denuncia “personalmente, no con los abogados del Estado”.

El presidente Alberto Fernández y el exministro de Salud Ginés González García anunciaron que denunciarán a Patricia Bullrich por acusar al Gobierno de pedir coimas para cerrar la negociación con Pfizer.

Más temprano, la farmacéutica Pfizer desmintió a la presidenta del PRO, quien, a su vez, reafirmó sus dichos.

“Con asombro he leído las declaraciones de la presidenta del principal partido de la oposición, acusando a nuestro gobierno de pretender cobrar un soborno por la compra de vacunas. Sin medir consecuencias, no ha dudado en afirmar que eso habría ocurrido con mi conocimiento”, tuiteó Alberto Fernández pasadas las 19.​

El Presidente sostuvo en ese sentido que “semejante acusación resulta absolutamente falsa y por ende inaceptable”.

Continuó: “Dijo lo que dijo sin importarle el daño que causaba no solo a quienes acusaba, si no también en la confianza ciudadana y en la institucionalidad misma de la República”.

“Por esos motivos -concluyó Fernández en su hilo de tuits- he instruido a mis abogados que el próximo día lunes inicien las acciones legales pertinentes contra quien ha lanzado tan vergonzosa difamación. La convivencia democrática no puede autorizar que la injuria y la mentira se conviertan en una práctica admitida”.

En una entrevista radial posterior, Fernández dijo que se trató de una “una difamación imperdonable” por parte de Bullrich y adelantó que la denuncia la hará él “personalmente”, no con los abogados del Estado: “Voy a ir personalmente yo, y los daños y perjuicios se los voy a dar al Instituto Malbrán”.

“Entiendo que en democracia hay que cuidar ciertas cosas y lo primero que exige la convivencia democrática es la no difamación, no soportar la mentira ni utilizarla como mecanismo de posicionamiento político”, dijo Fernández.

Apuntó: “No quiero dejar pasar por alto esto porque todo tiene un límite; que me critiquen por las medidas que tomo es parte de la democracia, que me atribuyan delitos no, porque no los cometo, ni mucho menos merece esto Ginés que es un hombre de bien y no merece ser cuestionado de este modo”.

Cerró: “No hay que acostumbrarse. Lo peor que puede pasarnos es acostumbrarnos a la mentira. Acá se cruzó con uno que le dijo ‘vas a parar de mentir’. Ese soy yo”.

Las palabras de Ginés González García

Un rato antes, Ginés González García había salido a expresarse -también en Radio 10- para anunciar que presentará una denuncia contra la líder del PRO.

“Esta barbaridad, locura, no sé cómo llamarlo, de la presidenta del PRO, la señora Bullrich, de decir semejante cosa… Que prácticamente pedí un soborno, que el Presidente estaba en conocimiento. Una manga de incoherencias, que es una barbaridad que la presidenta de un partido diga eso”, dijo González García.

Agregó: “Voy a hacerle una denuncia penal, una denuncia civil y todo lo que sea necesario. Una barbaridad así no la puedo dejar pasar. En mi vida me pasó una cosa de estas, incluso decirlo sin ninguna prueba e impunemente, favoreciendo el odio, la desesperanza y metiéndose con el honor de las personas”.

Este lunes, a través de un corto comunicado, Pfizer indicó que no recibió pedidos de sobornos por parte del Gobierno “en ningún momento” de la negociación.

Ginés González García había tenido una abrupta salida del Gobierno en febrero pasado en medio del escándalo de las “vacunas vip”.

El hecho que llevó a su salida del ministerio de Salud explotó el 19 de febrero, luego de que el periodista Horacio Verbitsky revelara en una entrevista que había sido vacunado gracias a las gestiones realizadas por el ahora exministro de Salud.

Bullrich “reafirma” sus dichos

El domingo a la noche, en declaraciones a LN+, la titular del PRO había dicho: “Gines González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman. Y Pfizer le dijo que no se podía, que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna. La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el presidente no lo ignoraba”.

Tras la desmentida de Pfizer y el anuncio de denuncia de Ginés González García hacia la titular del PRO, Patricia Bullrich se expresó en sus redes sociales y reafirmó este lunes todas sus acusaciones. Los tuits de Fernández fueron posteriores a esta ratificación.

​”Pfizer acudió al Ministerio de Salud y presentó su contrato el año pasado. González García no lo aceptó; no quiso comprar vacunas Pfizer. ¿Por qué? Porque delegó la negociación en una ex empleada de Sigman: Sofía Tarragona. Usar un intermediario es la matriz de la corrupción K: poner un amigo que hace el trabajo sucio. Ese es el hecho de corrupción”, tuiteó Bullrich.

Añadió: “No firmar el contrato es el hecho de corrupción. A partir de ahí, montaron la mentira de que Pfizer pedía condiciones leoninas, mientras le vendía a todos nuestros vecinos en condiciones aceptables”.

Para Bullrich, “el comunicado de Pfizer no niega nada” de lo que ella dijo: “Por lo tanto -sostuvo- yo reafirmo mis dichos”.

​En el comunicado de Pfizer se lee: “Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna covid-19”.

En una entrevista posterior con Radio Mitre, Bullrich le dijo al Presidente que "inicie las acciones legales que él quiera", pero le aconsejó al Jefe de Estado que "apunte los cañones a donde tiene que apuntarlos".