Cinco claves de la negociación de Alberto Fernández con Merkel y el Club de París por la deuda

Según publica Clarín El Presidente busca el guiño de Alemania, el principal acreedor. Cuánto se le debe a cada país y cuáles son las exigencias.

Por: Juan Manuel Barca

Alberto Fernández buscará este miércoles cerrar sus gestiones con el Club de París para postergar el pago de US$ 2.400 millones, cuyo primer vencimiento opera este domingo. Para ello, mantendrá una reunión virtual con Angela Merkel, la canciller de Alemania. Estas son las principales claves de la negociación:

1. ¿Qué es el Club de París?

A diferencia del FMI, el Club de París no es un organismo multilateral sino que se creó en 1956 para tratar la deuda de Argentina. Está integrado por 22 países acreedores, incluidas las potencias del G-7 con asiento en el FMI.

“El Club de París es un grupo informal de acreedores oficiales cuyo rol es encontrar soluciones coordinadas y sostenibles para las dificultades de pago en los países deudores”, reza en su sitio oficial la institución con sede en París.

2. ¿Cuánto se le debe a cada acreedor?

Según datos oficiales, Argentina debe US$ 800 millones a Alemania (34%), US$ 527 millones a Japón (24%), US$ 252 millones a Italia (10%), US$ 185 millones a Países Bajos (7%), US$ 159 millones a EE.UU (6%), US$ 137 millones a Suiza (5%), US$ 86 millones a Francia (3%), y US$ 80 millones a España (3%).

La lista incluye créditos por US$ 48 millones de Canadá (2%), US$ 18 millones de Reino Unido (0,75%), US$ 16 millones de Austria (0,68%), US$ 6 millones de Suecia (0,25%), US$ 3 millones de Bélgica (0,13%), US$ 2,3 millones de Finlandia (0,10%), US$ 1,6 millones de Dinamarca (0,07%) y US$ 1 millón de Israel (0,04%).

3. ¿Cómo surgió la deuda?

Desde 1956, Argentina negoció con el Club de París en ocho oportunidades 59 deudas por un total de US$ 11.502 millones. Si se suma la última negociación de 2014 serían nueve acuerdos por poco más de US$ 20.000 millones.

Se trata de contratos con empresas, agencias de crédito oficiales o con los gobiernos. Y en todos los casos, responde el Tesoro de cada país.

“Si una empresa española hace una inversión acá y tomó un crédito garantizado por una agencia española, esa deuda privada entra en el Club de París”, explicó Ricardo Carciofi, exdirector ejecutivo por Argentina ante el BID en Washington.

​Recién en 2014, Argentina acordó con el Club de París pagar la deuda que arrastraba de 2001. El entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, acordó el pago de US$ 4.500 millones para evitar un programa con el Fondo. El costo fue el incremento de la deuda desde US$ 5.200 millones a US$ 9.700 millones.

4, ¿Qué pasa si la Argentina entra en default?

El próximo domingo vence el plazo para cancelar el pago de US$ 2.400 millones y luego hay un período de gracia de 60 días. Después del 31 de julio, la Argentina entrará en default y se sumarán intereses punitorios por US$ 2.000 millones.

5. ¿Por qué es clave la reunión con Merkel?

Tras obtener el visto bueno de los líderes europeos, el Presidente busca ahora un gesto similar de Merkel. “Es algo que no se pudo completar durante la visita oficial, es como cerrar el protocolo de la misión de Estado, tiene valor por el peso de Alemania”, sostuvo Carciofi.

A su vez, el Club de París pide dos cosas: ​”Que haya una equidad en el tratamiento de los acreedores, un reaseguro para que ninguno termine privilegiado. Desde que se creó el Club en 1956 fue siempre una preocupación, del mismo modo que sucede cuando una empresa va a la quiebra y el juez debe identificar privilegios de los acreedores”, explicó Carciofi.

El segundo requisito es una “garantía” de cumplimiento. “Como no hay un juez, la garantía es el Fondo Monetario que es el que va a supervisar la marcha del programa para que puedas cumplir con los compromisos”, señaló el exasesor de la CEPAL. (Clarín)