SI EL PRESIDENTE, GOBERNADORES MINISTROS Y FUNCIONARIOS DEJARAN DE COBRAR EL SUELDO CADA VEZ QUE MANDAN A CERRAR TODO, SE TERMINARÍA EL AISLAMIENTO OBLIGATORIO

(Por Rubén Lasagno) – Nadie está contra la prevención del Covid, entre ellas las medidas necesarias para evitar los contagios. El problema es que Argentina ordenó aislamiento todo el 2020 y ahora vuelven los aislamientos totales por una simple razón: no aprovecharon el tiempo, no planificaron, no buscaron atajos y nunca trajeron vacunas. Esto, indefectiblemente, debía terminar mal. Y así estamos.

Sin embargo, asistimos a las medidas de un gobierno que no le tiembla la mano a la hora de ordenar, vía DNU, un aislamiento total y obligatorio; implantar un toque de queda enmascarado en títulos envaselinados para que podamos digerirlos y obviamente, aquellos que viven de un negocio, una empresa, un comercio, el monotributista y hasta simplemente el trabajador que vive de changas, se desespera, se enoja, se entristece porque a casi dos años, nada cambió, ni las medidas, ni el covid y seguimos encerrados; por el contrario, todo se acentuó, todo se desmadró.

Entonces la pregunta de los que producen, trabajan y sostienen el déficit tan desmadrado como el covid en el país, es ¿Por qué no se hizo nada y por qué volvemos al punto cero, al arranque, al inicio, al principio…?. Esta pregunta retórica tiene una sola respuesta y varias opciones: por la ineptitud de quienes nos gobiernan, por la corrupción imperante, por la desidia y el abandono de una gestión nacional irrelevante y una provincial que sigue los mismos pasos. Y en ese marco de esta política agonal que impera, donde la insensibilidad está presente en actos como robarse las vacunas que condenan a alguien que las necesita, como lucrar/robar/delinquir con la compra de vacunas, insumos y elementos para hospitales o armar una empresita para hacer hisopados truchos en Ezeiza, los iluminados del gobierno nacional pretenden meter a todos adentro y entonces, en esta oportunidad sobrevino la desobediencia, las protestas callejeras, los negocios que siguieron abiertos y los paseos que se siguieron llenando de gente.

¿Está bien?, no. El problema es que las medidas generales son injustas y malas y tomadas a destiempo o hasta el hartazgo, insoportables. ¿Se logró algo en todo este tiempo?. Si: más de 75 mil muertos colocando al país es el tercer lugar de fallecidos por millón; los hospitales colapsados, el sistema de salud destruido y el mayor números de contagiados de la región, con el menor porcentaje de vacunados del mundo, tomando la cantidad de vacunas y número de habitantes.

Pero si esto no fuera relevante, tenemos una industria quebrada, el cierre de comercios más grande que se conozca en la historia del país, la salida de las principales marcas de la Argentina, la producción deprimida como no se conocía en las última 5 décadas, una pobreza que supera el 55%, la mayor en todo el continente, junto con Venezuela, un sobregiro de moneda que nos está poniendo en el borde de la hiper y el gobierno que se pelan entre ellos para ver quién salva a Cristina Fernández de la cárcel, saca a los delincuentes como Boudou y otros de sus respectivos encierros y cómo se enriquecen con tramoyas financieras, sobreprecios, especulaciones con el dólar, compras directas en pandemia y negociados de todo tipo.

Cerramos la nota diciendo lo que enunciamos en el título: si desde Alberto Fernández para abajo, se les redujera proporcionalmente en sueldo por cada día que envían cierre total en los DNU que obligan al aislamiento, seguramente estas medidas no las tomaría el gobierno nacional ni replicarían los gobiernos provinciales adictos al kirchnerismo.

Entonces, la premisa de la cual debemos partir, es que todas estas medidas de aislamientos y cierres preventivos, las aplica el Estado porque a fin de mes el sueldo de ellos llega intacto.

La maquinita de hacer billetes funciona recalentada para hacer frente a los salarios públicos, los planes sociales, la plata que se roban en los negociados y regalan en la política o para untar a gobernadores con ATN, ATP, Fondos Especiales, Coparticipación, etc. A ninguno de ellos les falta plata a fin de mes. Solo que no la pueden generar los comercio, la industria o el campo, paradójicamente, los únicos que aportan para sostener a estos imbéciles que creen librar una batalla épica y nos están llevando a la destrucción como República. (Agencia OPI Santa Cruz)