EL DELITO DE ABUSO EN EL PODER. SILENCIO ALREDEDOR DEL VICEGOBERNADOR QUIROGA Y LA VUELTA DE SOLOAGA AL CARGO, DESPUÉS DE LA DENUNCIA POR ABUSO DE UNA MUJER

Eugenio Quiroga vicegobernador de Santa Cruz –

(Por: Rubén Lasagno) – Evidentemente la justicia en Santa Cruz tiene la venda corrida y el gobierno provincial tanto como los diputados del oficialismo actúan con doble vara a la hora de espantarse ante los pecados de otros, mientras cubre, resguarda y silencia los propios.

Decimos esto porque en octubre del año 2020, publicamos la denuncia por abuso sexual que hiciera Macarena Agustina Berrionuevo (26 años) a Jorge Soloaga Presiente de la Sociedad de Fomento de Cañadón Seco ante la División Comisaria de la Mujer y la Familia de Caleta Olivia, el día 9 de marzo 2020, por cuanto en julio de 2017, en oportunidad de haber solicitado una audiencia con el funcionario a fin de preguntar por un expediente presentado, solicitando un terreno fiscal, Soloaga le indicó que lo viera a las 19 hs y la mujer expresa textualmente en su denuncia “cuando le comento que hacia rato que estaba presentado mis papeles y quería saber qué estaba pasando, a lo que él me contestó que si quería el terreno tenía que acceder a tener actos sexuales con él y me toco las manos” indica la denunciante.

El escándalo saltó a la opinión pública y Soloaga pidió licencia y todos pensamos que la misma respondía a una decisión personal, de quien pretende alejarse provisoriamente del cargo hasta que se esclarecen los hechos, pero no; el funcionario tomó esa licencia para tratar su enfermedad oncológica.

Tres meses después y sin estridencia ni comunicación alguna, Jorge Soloaga volvió a su cargo, sin estar resuelto el grave tema de la mujer que lo denunció por abuso sexual.

Eugenio Quiroga, Vicegobernador, denunciado por abuso, tal nuestro informe del 18 de abril 2021, también pidió licencia por 45 días a su cargo en el Ejecutivo en una rara tramitación que incluyó una comunicación pública oficial del gobierno de la medida, antes inclusive que el propio Quiroga la solicitara, lo cual nos obliga a pensar que el Vicegobernador no la pidió, sino que se la impusieronpara preservar a la gestión de Alicia de la honda expansiva que se avecinaba, tras los hechos reprobables de quien tiene el poder de presidir la provincia en ausencia de la gobernadora.

Los unos y los otros

Mientras los concejales de Caleta Olivia, rápidamente expulsaron al concejal Rubén Martínez (UCR) denunciado y condenado (en funciones) por abuso de dos menores y llevado a prisión (como corresponde) por la justicia, lo cual mereció (también como corresponde) el repudio de los legisladores en la Cámara de Diputados, en el caso de Soloaga y Quiroga, la omertá política provincial funcionó de otra manera. Atrás de “los compañeros” se abroquelaron los kirchneristas y negaron todo, hasta la realidad.

El 1º de diciembre de 2020, es decir, a menos de 2 meses que OPI hiciera pública la denuncia, el PJ de zona norte, el Frente para la Victoria y el Sindicato de Petroleros Privados de Claudio Vidal, hicieron una multitudinaria marcha bajo la consigna “En defensa y apoyo del compañero Soloaga”. Entre ellas hubo muchas mujeres, que nunca condenaron el abuso a otra mujer.

El 25 de marzo de 2021, Jorge Soloaga, casi como una burla en el marco de impunidad que existe para la gente que está cercano al poder krichnerista, largó una campaña bajo el slogan “CAÑADÓN SECO SÍMBOLO DE LA LUCHA DE LAS MUJERES”, lo cual sonó más a una burla pública y a un desafío de poder, que a un genuino interés por responder a una consigna honesta de defensa al género.

Esa burla se consolidó en un tríptico firmado, avalado por el propio Soloaga donde en la campaña sobre la violencia hacia la mujer, aconsejaba tener en cuenta las situaciones de peligro “en que se encuentra cada una, en la casa, en la calle, el club, donde estudia, el hospital, la clínica, la comisaría, donde hacés trámites del trabajo, el sindicato, en los medios de comunicación” señalaba el folleto de advertencia, pero lamentablemente le faltó agregar “ …y la Sociedad de Fomento de Cañadón Seco”.

Eugenio Quiroga, por su parte, al estallar el escándalo que también publicó esta Agencia, el 17 de abril 2021 “se tomó la licencia” y nunca más se supo de él.

Rápida para reaccionar la justicia de familia de Caleta Olivia, el día 19 de ese mes, una jueza emitió un bozal legal a los medios, para que no se hable ni mencione a nadie en relación al caso del Vicegobernador Quiroga, en una clara contradicción con los derechos constitucionales de informar y una serie de fallas conceptuales y jurídicas plasmadas en el documento, que analizado por los abogados de OPI, se determinó que ese instrumento era de aplicabilidad nula.

El 23 de abril 2021, la Cámara de Diputados se apuró en “tratar la licencia de Quiroga” y todos los diputados k levantaron las manos, pero nadie se jugó por “el compañero”. El único fue el diputado de teflón Matías Mazú, jefe de la bancada del FPV quien señaló “nuestro bloque acepta el pedido de licencia del compañero vicegobernador Eugenio Quiroga. Y creemos que se debe reservar el derecho de niñas, niños y adolescentes como lo entendió la jueza de caleta Olivia que protegen a la infancia y a la familia. Sólo pedimos respeto y celeridad a la justicia para resolver este tema lo más rápido posible”.

No todos somos iguales

Para el gobierno, para la justicia provincial y especialmente para los concejos deliberantes y la Cámara de Diputados, está visto que no somos iguales en esta provincia.

El jueves 27 de mayo, ingresó a la Cámara de Diputados el Proyecto de Resolución Nº 254 del partido “Nueva Santa Cruz”, firmado por los legisladores Nadia Ricci, Daniel Roquel y Gabriel Oliva donde solicitaron al PE el apartamiento del cargo del Comisionado de Fomento de Cañadón Seco Jorge Soloaga hasta tanto la justicia determine su responsabilidad en la denuncia presentada por Macarena Barrionuevo por abuso sexual y en el Art Nº 2 le pedían al Ministerio de Desarrollo Social a través de la Subsecretaria de las Mujeres, que informe lo actuado hasta el momento en el caso Macarena Barrionuevo.

Los diputados del FPV volvieron a actuar corporativamente, cerraron filas tras el señor Soloaga, no se manifestaron en ningún momento en su contra y enviaron el proyecto a Comisiones, lo cual es la muerte del mismo, dado que de allí no saldrá nunca. “Es la manera de “cuidar” a los suyos, cuando a la Cámara llega algo que pone en riesgo a un integrante del FPV. Mandarlo a Comisiones es casi como sepultar el proyecto y que de él no se vuelva a hablar”, le dijo a OPI una fuente del congreso provincial.

Casos análogos, que exceptúan a Soloaga

Entre las contradicciones que se remarca en el documento, se expresa que la Jóven Macarena no recibió apoyo psicológico ni legal de la Subsecretaría de las Mujeres y del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz pese a la normativa expresa sobre el tema, incumpliendo el protocolo de protección de las víctimas.

La mujer actualmente vende comida para costear un abogado y Soloaga usa el defensor oficial, sin que la Secretaria de las Mujeres de la Provincia la haya asistido con asesoramiento, contención social o psicológica.

Hay antecedentes de separación del cargo de funcionarios acusados de abuso sexual y citan el caso de Cristian Bazán, concejal de Caleta Olivia, fue suspendido de su cargo por una denuncia de violencia de género realizada por testigos que declararon ver cómo golpeaba a su pareja, el Senador Alperovich fue denunciado por abuso sexual por su sobrina (de 29 años), mientras trabajaba con el senador, quien actualmente está con licencia otorgada por la Cámara Alta.

Citan otros casos semejantes como el Director Zonal Tres Arroyos del Servicio de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Floreal Gramajo quien fue suspendido en su cargo a raíz de una denuncia por abuso sexual radicada en la Comisaría de la Mujer de esa ciudad.

Y también citan al propio Vicegobernador y Presidente de esta Legislatura quien presentó y le fue aceptada su licencia hasta que se aclare una denuncia presentada en su contra. También ponen de ejemplo el sector de Educación donde por una denuncia penal de abuso sexual contra cualquier docente, las autoridades están obligadas a separar del pago al acusado/a de manera preventiva.

Y es por ello que se contrapone todo esto con la situación de Jorge Soloaga, toda vez que se encuentra en su cargo como Comisionado de Fomento en Cañadón Seco donde tiene contacto con niños, niñas, jóvenes y distintas personas que pueden resultar presuntas o futuras víctimas, ante lo cual la suspensión preventiva se impone de manera inmediata. La Cámara de Diputados de la nación se apuró a aprobar con bombos y platillo y mucho discurso político la “Ley Micaela”, a la que no tardó en adherir los diputados provinciales, sin embargo, la deuda en Santa Cruz es la “Ley Macarena”, aquella que aún no se aplica a su abusador, que goza de total impunidad y cobertura político-sindicato y partidaria. (Agencia OPI Santa Cruz)