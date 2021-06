GREMIO DE YCRT VUELVE A EXIGIRLE A ANÍBAL FERNÁNDE VACUNAS PARA EL PERSONAL, PERO NI UNA PALABRA POR EL RECHAZO DE LA DONACIÓN CHILENA

El Secretario General de APSP José Páez –

Cuando aún en Santa Cruz no están vacunados los docentes, ni siquiera los médicos, el personal de salud y la policía, personal esencial que se encuentra en primera línea del Covid, los dirigentes de APSP (Asociación del Personal Superior y Técnico de Yacimiento Carbonífero Fiscales), de YCRT le solicitaron por nota formal al Interventor Aníbal Fernández, que todo el personal del yacimiento sea vacunado contra el Covid-19, aludiendo que en Río Turbio el sistema de salud está colapsado y sosteniendo que en la empresa “trabaja el personal mínimo esencial”, le piden al interventor que “gracias a su buena relación con nuestro presidente Alberto Fernández”, interceda para poder vacunar a todos los trabajadores de YCRT.

Uno de los que firman es el Secretario General José Páez, un sindicalista de marcada extracción kirchnerista, que como otros dirigentes gremiales de la misma empresa, son parte del gobierno nacional y provincial y le están pidiendo al gobierno que haga una excepción y al interventor que aproveche su buena relación con el presidente (tráfico de influencia), para que haga una excepción y vacune al personal de YCRT, quienes, además, hace casi dos años que no trabajan. Y el mismo Páez afirma en la nota admite que “solo trabaja el personal mínimo esencial”.

Sintetizando: el sindicato APSP le pide a Aníbal Fernández que haga uso de su influencia política para establecer un estado de excepcionalidad con el personal de YCRT, desconociendo y no importándole absolutamente nada, que en Río Turbio y Santa Cruz no haya vacunas, existan en la provincia más de 20 mil dosis que no se saben dónde están y que, además, existan verdaderos esenciales, que aún no fueron vacunados.

El gremio termina “invitando” a los demás sindicatos que conforman YCRT a que se sumen al pedido de vacunación. Todo es una trama posterior a un acuerdo predeterminado. Ya dimos a conocer que en el mismo sentido ATE hizo el mismo pedido al interventor y no sería extraño que basándose “en la unidad de los trabajadores que desde distintos sectores gremiales solicitaron la vacunación del Covid”, el gobierno nacional y/o provincial, acceda a vacunar a quienes no concurren a trabajar, en una empresa altamente deficitaria e inactiva, en detrimento de quienes sí lo necesitan en la provincia.

El firmante Páez, lejos de la vergüenza y la dignidad de un dirigente gremial comprometido con la empresa, la producción y la solidaridad con la comunidad que habita, le dice a Aníbal Fernández que él cree que de esta manera (vacunando a todo el personal) “se podrán lograr los objetivos de producción contínua” y agrega sin ponerse colorado que “los trabajadores han demostrado en estos tiempos de pandemia, su buena predisposición para trabajar”.

Nosotros creemos que no es la vacuna lo que necesitan los trabajadores de YCRT para lograr la producción continua, sino volver al trabajo que hace casi dos años abandonaron y justificar los enorme salarios y prebendas que cobra la mayoría, los millonarios presupuestos que se aumentaron más de 11 mil veces, comparados con el 2019 y la falta total de empatía con el pueblo de Río Turbio que no trabaja en YCRT y sostiene la economía de la ciudad.

Como mínimo, la actitud de Páez es de un egoísmo supino con la comunidad de la cual es parte. Pedir la vacuna para la empresa, en medio de una crisis vacunatoria inédita en Río Turbio, es realmente indignante, pero mucho más indigna que el propio José Páez y los demás dirigentes gremiales que lo acompañan, no hayan dicho una sola palabra sobre el rechazo del gobierno nacional a la donación de 15 mil vacunas que donaba Chile para Río Turbio, que el propio gobierno kirchnerista con el cual él mismo se identifica, se lo negó a toda la ciudad. (Agencia OPI Santa Cruz)